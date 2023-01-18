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Премьера «Просто Михалыча» с Владимиром Епифанцевым и Гошей Куценко состоится 30 января

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Новости кино >>
18 января 2023
На ТНТ 30 января в 21.00 стартует сериал «Просто Михалыч» с Владимиром Епифанцевым в главной роли, сообщает пресс-служба телеканала.

Премьера «Просто Михалыча» с Владимиром Епифанцевым и Гошей Куценко состоится 30 января
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

По сюжету в семье Беляковых царит тотальное непонимание: глава семейства Владимир занят бизнесом, его супруга Оксана – светскими делами. А сыну Марку всё это неинтересно, его гораздо больше занимает съемка роликов для стриминг-канала. Спокойствие семьи становится ещё более шатким, когда на пороге дома появляется двоюродный брат главы семейства – Михалыч. У титульного героя своя головная боль: москвичи отбирают у него родной лесхоз, поэтому суровый русский мужик приехал в столицу, чтобы решать проблемы в зародыше. А во время этого процесса можно пожить у родственников. Неотесанный сибиряк лихо интегрируется в семью Беляковых: становится другом для Марка, который видит в нем потенциального блогера-фрика, и проблемой для брата, который наивно думал, что Михалыч приедет восхищаться успехами родственника.

Компанию Епифанцеву составили Павел Ворожцов, Ольга Медынич, Антон Рогачёв, Светлана Камынина, Гоша Куценко, Екатерина Климова и Юлия Сулес. Поставил сериал Евгений Корчагин, продюсером выступил Георгий Малков, а сценаристом и креативным продюсером – Константин Трофимов.

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Просто Михалыч

фотографии >>
Премьера «Просто Михалыча» с Владимиром Епифанцевым и Гошей Куценко состоится 30 января фотографии
Премьера «Просто Михалыча» с Владимиром Епифанцевым и Гошей Куценко состоится 30 января фотографии
Премьера «Просто Михалыча» с Владимиром Епифанцевым и Гошей Куценко состоится 30 января фотографии
Премьера «Просто Михалыча» с Владимиром Епифанцевым и Гошей Куценко состоится 30 января фотографии
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