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Институт развития интернета подвел итоги 2022 года и поделился планами на будущее

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18 января 2023
Институт развития интернета подвел итоги 2022 года и рассказал о планах на 2023-й. Согласно пресс-службе ИРИ, в прошлом году было поддержано 776 проектов на сумму около 19 миллиардов рублей, запущены конкурсы для дебютантов и региональных СМИ и впервые проведена Национальная премия интернет-контента.

Институт развития интернета подвел итоги 2022 года и поделился планами на будущее
фото: пресс-служба ИРИ

На счету Института развития интернета десять конкурсных отборов в 2022 году, по результатам которых было поддержано 776 проектов. По словам генерального директора ИРИ Алексея Гореславского, «поступило более 7,5 тысяч заявок из 73 регионов страны – то есть в три раза больше, чем в 2021 году. Мы поддержали в полтора раза больше проектов. Но нам важно, чтобы вместе с количеством росло и качество контента, который мы поддерживаем. Именно поэтому, например, теперь требуется письмо о заинтересованности онлайн-платформы в проекте, а для контента в блогосфере обозначен требуемый минимум подписчиков. Наша задача не только в том, чтобы поддерживать актуальные и качественные истории разных форматов, но и следить за тем, чтобы их увидели зрители».

Среди приоритетов Института – поддержка начинающих талантов и обеспечение равных возможностей для команд по всей стране. В прошлом году ИРИ открыл конкурс на поддержку дебютных проектов и специальный грантовый отбор для региональных СМИ. В 2022-м также стала обязательной очная защита. Финалисты конкурсов национального контента, молодежного контента и дебютов представляют свои проекты на суд профессионалов отрасли – членов Продюсерского совета и Конкурсного комитета, состав которых будет ротироваться и расширится в этом году. В состав Наблюдательного совета ИРИ вошли министр просвещения РФ Сергей Кравцов, директор по музыкальным сервисам VK Николай Дуксин и руководитель федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева.

«Трудные подростки»
фото: пресс-служба ИРИ

В прошлом году при поддержке ИРИ вышли проекты разных жанров, включая четвертый сезон «Трудных подростков» и документальный проект «Трудные подростки. Реальность», веб-сериалы «ПМЖейсон» и «Естественный отбор», молодежные сериалы «Новенький», «Лэйт Найт Скул», «Френдзона», фантастический сериал «Суперпозиция», шоу о путешествиях «#Непровинция» с Александром Цыпкиным и «Повара на колесах», документальные сериалы «Дедлайн», «История финансов России», «Камерный миф», «Раскол», образовательные «Проект 1812» и шоу «ПоTalkуем», для детской аудитории – игровая платформа «Магия знаний. История России, приложение «Узнаем новое, играем и учимся с Бодо Бородо», шоу «#ШКЛТ», интернет-шоу «Большие игры», «Куда глаза не глядят», «Все свое», «Приехал и остался», «Россия. Меняемся к лучшему» и многие другие.

В этом году ИРИ уделит особое внимание контенту о науке и технологиях в рамках конкурса. В 2022-м были организованы воркшопы, на которых создатели контента встретились с молодыми исследователями для обмена опытом и последующего создания сериалов, шоу и блогов о жизни и разработках российских ученых. ИРИ также объявил о сотрудничестве с Российским научным фондом, который поможет подобрать ученых-консультантов на проекты. Как оператор социальной рекламы в интернете ИРИ провел 175 федеральных кампаний, совокупный объем которых составил 14 млрд показов рекламных материалов. К сотрудничеству были привлечены более 30 новых площадок в Рунете, в том числе «Кинопоиск», Okko, ЦИАН, «Авито», Кино-Театр.Ру и «Мир тесен».

«Повара на колесах»
фото: пресс-служба ИРИ

В ИРИ назвали несколько главных трендов в сфере интернет-контента. Это антиутопии, фантастика, проекты об обычных людях с активной жизненной позицией и добрым отношением к окружающим, а также о волонтерах, фермерах, предпринимателях, развивающих свое дело в России, предприимчивых жителях маленьких городов. Вместе с этим в России усилится тренд на честный, но не навязчивый инклюзивный контент.

«Обществу необходим инклюзивный контент, в котором разность героев и их жизненных ситуаций является частью обычной жизни, привычного контекста, мира, в котором мы живем. В проектах появится больше второстепенных, встроенных в общий сюжет героев с различными особенностями здоровья, разных национальностей, социального положения и вероисповедания», – прокомментировала исполнительный директор и генеральный продюсер ИРИ Елена Лапина.

«Короче, план такой»
фото: пресс-служба ИРИ

В ИРИ добавили, что взрывной рост технологий в мировой сфере контента набирает обороты и в России: например, первый дипфейк-сериал «ПМЖейсон» собрал более 100 миллионов просмотров в сети.

«Также на рынке заметно вырос интерес к национальным героям, корням и литературным источникам. Главными в проектах становятся русские народные герои и исторические личности, переосмысляется национальная литература – среди последних примеров это, например, "Хронос" по книгам Кира Булычёва, "Анна Каренина" о великом романе Толстого по книге Павла Басинского. Обращение к себе самим также породило проекты о народах России, их культуре, о традициях и жизни в разных уголках страны», – отметил Алексей Гореславский.

«Плевако»
фото: пресс-служба ИРИ

Среди самых ожидаемых релизов при поддержке ИРИ в 2023 году: остросюжетный детектив «ГДР», сериал «Цербер», историческая картина «Плевако», экранизация одноименной повести Джамбулата Умарова «Абрек», историческая драма «Царская прививка», военная драма «По зову сердца», документальная «Война в цвете», авантюрная комедия «Короче, план такой», образовательный мультсериал о жизни в деревне «Ася и Вася», документальный проект об ММА под рабочим названием «Большая битва», комедия «Трепачи», исторический сериал «Александр I», веб-сериал о выдающемся волейбольном тренере «Карполь. 85», проект о новейшей истории страны с точки зрения Анастаса Микояна «Товарищ СССР», сериалы «Последний богатырь», «Челюскинцы», «Враг у ворот», «Все ОК», второй сезон «Струн», «Амура», «Учитель в законе», анимационный сериал «Пушкин и… Михайловское», приключенческий сериал для подростков «Любопытная Варвара», документальные проекты «Нефть» об энергетической мировой политике и «Дорогой Вилли» о ядерном кризисе конца 1960-х.
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АбрекБольшая битваГДРДедлайнЕстественный отборИстория финансов РоссииКамерный мифКороче, план такойЛэйт Найт СкулНовенькиеНовенькийПлевакоПМЖейсонПушкин и… МихайловскоеСтруныСуперпозицияТрудные подростки-4ФрендзонаХроносЦарская прививкаЦербер

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