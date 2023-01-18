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Завершились съемки «Царской прививки» с Ириной Пеговой в роли Екатерины Второй

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Новости кино >>
18 января 2023
В государственном музее-заповеднике «Царское село» завершились съемки многосерийного исторического фильма Егора Анашкина «Царская прививка» производства Института развития интернета и киностудии «Москино». Премьерный показ сериала состоится онлайн на медиаплатформе ВГТРК «Смотрим», а телепремьера запланирована в эфире «России», уточняет пресс-служба телеканала.

Завершились съемки «Царской прививки» с Ириной Пеговой в роли Екатерины Второй
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

Роль Екатерины II исполнила Ирина Пегова. Компанию ей составили Филипп Янковский, Сергей Марин, Светлана Смирнова-Кацагаджиева, Юрий Кузнецов, Марко Динелли, Антон Денисенко, Мария Палей, Евгений Антропов, Илья Акинтьев, Петар Зекавица, Алексей Ведерников и Алексей Батанин. За визуальную составляющую отвечают оператор Сергей Мачильский и художник-постановщик Александр Загоскин.

По словам Ирины Пеговой, у нее «была уникальная возможность довольно глубоко погрузиться в историю жизни Екатерины. Мне дали доступ во все архивы, которые только возможно, я читала документы, ее письма, хранящиеся в Библиотеке имени Ленина, в Национальной библиотеке в Царском селе. Из книг, из мемуаров, из писем я выписывала различные фразы Екатерины, которые, мне казалось, подходят к нашему сценарию, и просила режиссера и продюсеров позволить мне вставить их в нашу историю. Екатерина чудовищно боялась оспы с самого детства, для нее это реально была самая страшная болезнь на свете. И то, что она переселила этот свой страх, действительно абсолютный подвиг».

Завершились съемки «Царской прививки» с Ириной Пеговой в роли Екатерины Второй
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

Зрителям расскажут о том, как впервые в истории России была проведена массовая вакцинация, спасшая десятки тысяч жизней. В 1768 году, в разгар жесточайшей эпидемии оспы, погубившей каждого десятого жителя страны, императрица Екатерина II принимает решение подать личный пример подданным: вместе со своим наследником, цесаревичем Павлом, она первой прививается от страшной болезни и объявляет вакцинацию обязательной для всех. Несмотря на придворные интриги, крестьянские бунты и надвигающуюся войну с Турцией, этот указ должен быть выполнен во что бы то ни стало, иначе смертельный вирус унесет еще больше жизней.

«Мне кажется, это интересная историческая картина, которая отчасти перекликается с сегодняшним днем. В 18 веке и в Европе, и в России была страшная эпидемия оспы, люди умирали тысячами. Екатерина Вторая с небольшой свитой спряталась от болезни в Царском селе, не зная, как ей поступить. На этом сомнении императрицы – прививаться или нет – и построена вся наша история. Но, тем не менее, и это исторический факт, Екатерина доверилась английскому доктору и первой сделала прививку от оспы. И это действительно спасло в дальнейшем много жизней. Для меня в этом проекте цепляющим фактором также стала наша творческая команда. Мне очень симпатичен актерский состав. На мой взгляд, Ирина Пегова в роли Екатерины будет одной из самых прекрасных Екатерин в истории кино: это ее роль, абсолютно ее персонаж», — говорит режиссер Егор Анашкин.
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В Царском селе завершаются съемки «Царской прививки» с Ириной Пеговой
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Завершились съемки «Царской прививки» с Ириной Пеговой в роли Екатерины Второй фотографии
Завершились съемки «Царской прививки» с Ириной Пеговой в роли Екатерины Второй фотографии
Завершились съемки «Царской прививки» с Ириной Пеговой в роли Екатерины Второй фотографии
Завершились съемки «Царской прививки» с Ириной Пеговой в роли Екатерины Второй фотографии
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