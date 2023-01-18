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Ченнинг Татум станет «Привидением»

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18 января 2023
Ченнинг Татум планирует сыграть главную роль в ремейке «Привидения» Джерри Цукера, который сам же спродюсирует. О приобретении прав на картину его продюсерской компанией Free Association актер рассказал в интервью Vanity Fair.

Ченнинг Татум станет «Привидением»
фото: ew.com

По словам Татума, теперь он знает, «почему они вставили сцену с гончарным кругом. Сам процесс очень, очень сексуальный. Но мы собираемся сделать по-другому. Надо будет его слегка изменить и сделать нашим».

«Привидение» с Патриком Суэйзи, Деми Мур и Вупи Голдберг, вышедшее в 1990 году, собрало в мировом прокате более 500 млн долларов и было отмечено двумя «Оскарами». По сюжету во время вечерней прогулки со своей возлюбленной убит служащий фирмы Сэм. Но дух его остается на Земле, хотя он и невидим для обычных живых людей. Призрак начинает расследование своего убийства. Случайно он попадает к медиуму Оде Браун. Она становится посредником для для контактов Сэма со своей возлюбленной и его помощницей в расследовании и мести.
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№ 1
Princesa_ptichka   18.01.2023 - 18:52
господи хахаха зачем переснимать такой культовый фильм, который вряд ли получится у кого-то лучше? да и Патрик Суэйзи с нами навсегда, ребята)) читать далее>>
Всего сообщений: 1
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