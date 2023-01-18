Ченнинг Татум станет «Привидением»

Ченнинг Татум
планирует сыграть главную роль в ремейке «Привидения
» Джерри Цукера
, который сам же спродюсирует. О приобретении прав на картину его продюсерской компанией Free Association актер рассказал в интервью Vanity Fair
.
По словам Татума, теперь он знает, «почему они вставили сцену с гончарным кругом. Сам процесс очень, очень сексуальный. Но мы собираемся сделать по-другому. Надо будет его слегка изменить и сделать нашим».
«Привидение» с Патриком Суэйзи
, Деми Мур
и Вупи Голдберг
, вышедшее в 1990 году, собрало в мировом прокате более 500 млн долларов и было отмечено двумя «Оскарами». По сюжету во время вечерней прогулки со своей возлюбленной убит служащий фирмы Сэм. Но дух его остается на Земле, хотя он и невидим для обычных живых людей. Призрак начинает расследование своего убийства. Случайно он попадает к медиуму Оде Браун. Она становится посредником для для контактов Сэма со своей возлюбленной и его помощницей в расследовании и мести.
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