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Еще по одной: трейлер уже не последней части финального сезона «Атаки титанов» (будет еще одна!)

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Новости кино >>
19 января 2023
Студия MAPPAЧеловек-бензопила», «Магическая битва») анонсировала заключительный сегмент финального сезона аниме «Атака титанов». Выйдет он, как выяснилось, тоже в двух частях: первую покажут 3 марта, а вторую — попозже в 2023-м. Скрасить ожидание весны поможет трейлер.


Сериал рассказывает о постапокалиптическом альтернативном средневековье, где люди скрываются от человекоподобных исполинов за сверхъестественно высокими стенами. История следует за Эреном Йегером и двумя его соратниками: сводной сестрой Микасой Аккерман и лучшим другом Армином Арлертом. Во время атаки Бронированного и Колоссального титанов на город Сингасину мальчик становится свидетелем трагической гибели своей матери от рук зубов плотоядного гиганта. Пораженный чудовищным зрелищем Эрен клянется уничтожить всех гигантских тварей. Личная месть и желание добыть информацию о происхождении титанов приводят юношу в подвал собственного дома, где он узнает реальную историю мира.

Читать Гид по «Атаке титанов»
Последний сезон аниме уже был разделен на несколько частей: первые 16 серий выходили с 7 декабря 2020 года по 29 марта 2021-го, а следующие 12 эпизодов показали с 9 января по 3 апреля 2022-го (пошаговый разбор новейших серий читайте в наших рекапах).

Еще по одной: трейлер уже не последней части финального сезона «Атаки титанов» (будет еще одна!)

Манга «Атака Титанов», написанная и проиллюстрированная Хадзимэ Исаямой, впервые была опубликована в ежемесячном журнале Bessatsu Shonen Magazine Kodansha в 2009 году. Серия завершилась в 2021 году последним 34-м томом. Если все пойдет по плану, то последний эпизод аниме мы увидим уже в этом году.
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Еще по одной: трейлер уже не последней части финального сезона «Атаки титанов» (будет еще одна!) фотографии
Еще по одной: трейлер уже не последней части финального сезона «Атаки титанов» (будет еще одна!) фотографии
Еще по одной: трейлер уже не последней части финального сезона «Атаки титанов» (будет еще одна!) фотографии
Еще по одной: трейлер уже не последней части финального сезона «Атаки титанов» (будет еще одна!) фотографии
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