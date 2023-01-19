Роскомнадзор ведет работу над удалением ЛГБТ-пропаганды в интернете

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Спутник телезрителя «Крымский мост. Сделано с любовью!»: Переходи на темную сторону 18 января, 21:45, TV1000 Русское кино

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Главная тема Не хороните меня без премьеры: 100 российских фильмов 2023 года Картины, которые ожидаются в кино и онлайн-прокате, если все будет хорошо

Интервью Егор Дружинин: «Я не избалован ни кино, ни театральными ролями, и оттого испытываю определенный творческий голод» Популярный хореограф и актер – о «Вампирах средней полосы», булгаковском Воланде и выборе между кино и танцами

Новости кино Там чудеса, там леший бродит: как снимался второй сезон «Территории» с Андреем Мерзликиным и Глебом Калюжным Каким будет продолжение мистического сериала с коми-пермяцким акцентом

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