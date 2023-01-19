Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Роскомнадзор ведет работу над удалением ЛГБТ-пропаганды в интернете

19 января
2023 год
январь 2023
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости кино >>
19 января 2023
После подписания законов о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола ведется активная работа над подзаконными актами, которые будут регулировать отнесение той или иной информации к пропаганде. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя Минцифры.

Роскомнадзор ведет работу над удалением ЛГБТ-пропаганды в интернете
фото: duma.gov.ru

Роскомнадзором (РКН) уже подготовил проект приказа о критериях ЛГБТ-пропаганды в интернете. Он касается СМИ, рекламы, книг, фильмов и других вариантов распространения информации. Так, запрещенным станет контент, содержащий информацию, которая убеждает в привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок, формируя позитивное представление о них, создает искаженное представление о социальной равноценности нетрадиционных и традиционных сексуальных отношений, оправдывая отказ от последних в пользу первых. При этом, если описание ЛГБТ-события идет в нейтральном или негативном ключе, это относится к демонстрации и разрешено к показу с маркировкой 18+. Также под запретом информация, направленная на формирование положительного отношения к смене биологического пола человека и на убеждение о допустимости и привлекательности сексуальной связи с несовершеннолетними.

Приказ вступит в силу 1 сентября и будет действовать 6 лет. Источники «Ведомостей» отмечают, в первые три-шесть месяцев с момента, как РКН приступит к мониторингу соблюдения закона о запрете пропаганды ЛГБТ, регулятор пообещал не прибегать к блокировке, а ограничиваться штрафами в случае выявления либо несвоевременного удаления запрещенного контента. Видеосервисы в свою очередь смогут оспорить решение о наложении штрафа посредством независимой экспертизы.

Из библиотек видеосервисов уже начали исчезать фильмы и сериалы, поскольку 9 января подошел к концу переходный период, когда РКН не осуществлял мониторинг по исполнению закона о запрете пропаганды ЛГБТ. В конце декабря Роскомнадзор прислал стримингам список запрещенных картин, куда вошли фильмы «Горбатая гора», «Назови меня своим именем» и некоторые эпизоды сериалов «Сексуальная жизнь студенток» и «Будет больно» — все они полностью исчезли из легального доступа на отечественных видеосервисах. Ранее пользователи сети заметили, что на платформе Amediateka сократился хронометраж сериалов «Белый лотос» и «Эйфория» из-за удаления сцен с ЛГБТ-персонажами.

Кроме того, онлайн-кинотеатрам было предложено самостоятельное проведение мониторинга своего контента в соответствие с законодательством. Обсуждался и вариант общественного контроля, когда Роскомнадзор будет реагировать на обращения зрителей.

Как стало известно ранее, за ЛГБТ-пропаганду среди лиц всех возрастов новый закон предусматривает штрафы — до 400 тысяч рублей для граждан, а также до 5 миллионов рублей для юридических лиц. За распространение информации, которая может побудить несовершеннолетних сменить пол, граждан могут оштрафовать на сумму до 200 тысяч, а юрлиц — до 4 миллионов рублей.
версия для печати

обсуждение >>
№ 4
nord   19.01.2023 - 17:24
Правильный запрет на ЛГБТ-отношения. Давно пора. А то уже всё это лезет из всех щелей. Наказывать рублём. читать далее>>
№ 3
Lusia Happy   19.01.2023 - 16:59
что они интересно будут блокировать там?))) ну это просто странно очень че они там пытаются предпринять... короче очень мутная история читать далее>>
№ 2
Элинкаа   19.01.2023 - 16:09
Господи, на что люди тратят свое время и деньги налогоплатильщиков? Реально пугает.. Какая вообще разница на то, что покажут любовь между людьми одного пола? Мир не рухнет читать далее>>
№ 1
Иван Беляев (Москва)   19.01.2023 - 16:03
Ну конечно))) Это самая главная проблема)) А Киркорова можно удалить из интернета? читать далее>>
Всего сообщений: 4
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ
фильмы
Белый лотосБудет больноГорбатая гораЗови меня своим именемСексуальная жизнь студентокЭйфория

анонс

Скорбим

Николай Досталь
18 января ушёл из жизни режиссёр Николай Досталь.
Хаким Зарипов
18 января ушёл из жизни артист Хаким Зарипов.
Дмитрий Варфоломеев
17 января ушёл из жизни актёр Дмитрий Варфоломеев.

День рождения >>

Паша Борискин
Александра Власова
Алексей Воробьёв
Евгений Ганелин
Гедиминас Гирдвайнис
Михаил Ножкин
Марина Петренко
Ангелина Поплавская
Алла Юганова
Дези Арнац-мл.
Хельмут Ланге
Логан Лерман
Отто Меллис
Гай Мэдисон
Долли Партон
Типпи Хедрен
все родившиеся 19 января >>

Афиша кино >>

Невероятные приключения итальянцев в России
комедия, приключения
CCCР, Италия, 1973
Опасная иллюзия
боевик, драма, комедия, мелодрама, триллер
Румыния, США, 2013
Кобра
боевик, криминальный фильм, триллер
Индия, 2022
Верблюжья дуга
трагикомедия
Россия, 2022
На краю
триллер
Великобритания, 2021
13 изгнаний дьявола
фильм ужасов
Испания, 2022
Молодость
трагикомедия
Россия, 2022
Отзвуки прошлого
боевик, вестерн
США, 2023
Путь за мечтой
биография, спортивный фильм
Россия, 2022
Хоккей — навсегда!
драма, спортивный фильм
Чехия, Словакия, Латвия, 2020
Турбозавры. Зимние приключения
приключения, семейное кино
Россия, 2023
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
боевик, триллер, шпионский фильм
США, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram