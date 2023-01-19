Роскомнадзор ведет работу над удалением ЛГБТ-пропаганды в интернете

После подписания законов о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола ведется активная работа над подзаконными актами, которые будут регулировать отнесение той или иной информации к пропаганде. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя Минцифры.
фото: duma.gov.ru
Роскомнадзором (РКН) уже подготовил проект приказа о критериях ЛГБТ-пропаганды в интернете. Он касается СМИ, рекламы, книг, фильмов и других вариантов распространения информации. Так, запрещенным станет контент, содержащий информацию, которая убеждает в привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок, формируя позитивное представление о них, создает искаженное представление о социальной равноценности нетрадиционных и традиционных сексуальных отношений, оправдывая отказ от последних в пользу первых. При этом, если описание ЛГБТ-события идет в нейтральном или негативном ключе, это относится к демонстрации и разрешено к показу с маркировкой 18+. Также под запретом информация, направленная на формирование положительного отношения к смене биологического пола человека и на убеждение о допустимости и привлекательности сексуальной связи с несовершеннолетними.
Приказ вступит в силу 1 сентября и будет действовать 6 лет. Источники «Ведомостей» отмечают, в первые три-шесть месяцев с момента, как РКН приступит к мониторингу соблюдения закона о запрете пропаганды ЛГБТ, регулятор пообещал не прибегать к блокировке, а ограничиваться штрафами в случае выявления либо несвоевременного удаления запрещенного контента. Видеосервисы в свою очередь смогут оспорить решение о наложении штрафа посредством независимой экспертизы.
Из библиотек видеосервисов уже начали исчезать фильмы и сериалы, поскольку 9 января подошел к концу переходный период, когда РКН не осуществлял мониторинг по исполнению закона о запрете пропаганды ЛГБТ. В конце декабря Роскомнадзор прислал стримингам список запрещенных картин, куда вошли фильмы «Горбатая гора», «Назови меня своим именем» и некоторые эпизоды сериалов «Сексуальная жизнь студенток» и «Будет больно» — все они полностью исчезли из легального доступа на отечественных видеосервисах. Ранее пользователи сети заметили, что на платформе Amediateka сократился хронометраж сериалов «Белый лотос» и «Эйфория» из-за удаления сцен с ЛГБТ-персонажами.
Кроме того, онлайн-кинотеатрам было предложено самостоятельное проведение мониторинга своего контента в соответствие с законодательством. Обсуждался и вариант общественного контроля, когда Роскомнадзор будет реагировать на обращения зрителей.
Как стало известно ранее, за ЛГБТ-пропаганду среди лиц всех возрастов новый закон предусматривает штрафы — до 400 тысяч рублей для граждан, а также до 5 миллионов рублей для юридических лиц. За распространение информации, которая может побудить несовершеннолетних сменить пол, граждан могут оштрафовать на сумму до 200 тысяч, а юрлиц — до 4 миллионов рублей.
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