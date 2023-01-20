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Прилучный, Самбурская, Кологривый и Чеботарев снимаются в спин-оффе «Зёмы»

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Новости кино >>
20 января 2023
Никита Кологривый, Павел Прилучный, Настасья Самбурская, Глеб Калюжный, Дмитрий Чеботарев и Владимир Епифанцев сыграют в сериале «Макс и Гусь», который станет спин-оффом третьего сезона комедии «Зёма» о приключениях простого парня из Пензы, сообщает пресс-служба проекта.

Прилучный, Самбурская, Кологривый и Чеботарев снимаются в спин-оффе «Зёмы»
фото: К/ф «Зёма. Новогодний замес»

Несколько лет назад «Зёма» успешно стартовал в сети, став ярким примером регионального киинопроекта. За это время у сериала появилось несколько спин-оффов и полнометражный спешл «Новогодний замес», где снялись в том числе именитые отечественные актеры. Новый сюжет разворачивается вокруг антагонистов Зёмы – будущих воротил капперского бизнеса в Пензе, друзей Макса (Никита Кологривый) и Гуся (Владимир Карпук), которые ловко выпутываются из самых сложных ситуаций.

В спин-оффе к ним также присоединятся герои Михаила Горевого, Игоря Жижикина, Дмитрия Богдана, Натальи Бардо, Сергея Гинзбурга и Снежаны Самохиной. Режиссерское кресло занял Денис ПавловЭкипаж 314»).

Проект расскажет, как Макс из обычного каппера, «работающего на дядю», превратился в беспринципного подонка, который в будущем станет контролировать наркотрафик, клубы и подпольный букмекерский бизнес в Пензе. Также зрители узнают, что случилось с любовью Макса к Снегурке, которую он встретил в «Новогоднем замесе»? И что же, в конце концов, стало с нерушимой дружбой Макса и Гуся?

Премьера сериала «Макс и Гусь» состоится в видеосервисе Wink весной 2023 года.
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персоны
Наташа БардоДмитрий БогданСергей ГинзбургМихаил ГоревойВладимир ЕпифанцевИгорь ЖижикинГлеб КалюжныйВладимир КарпукНикита КологривыйДенис ПавловПавел ПрилучныйНастасья СамбурскаяСнежана СамохинаДмитрий Чеботарёв
фильмы
Зёма-1,2Зёма-3Зёма. Новогодний замесЗёма. Сказка на районеМакс и ГусьТяни, СундукЭкипаж 314

фотографии >>
Прилучный, Самбурская, Кологривый и Чеботарев снимаются в спин-оффе «Зёмы» фотографии
Прилучный, Самбурская, Кологривый и Чеботарев снимаются в спин-оффе «Зёмы» фотографии
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