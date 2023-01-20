Роман Мадянов станет главврачом в новом сезоне «Склифосовского»

По сюжету в главный институт скорой помощи приходит новый главврач (Мадянов) и устраивает всему отделению внеплановую аттестацию. Завотделением Ирина Павлова (Яковлева) «теряет» сразу трех врачей, но находит новых: супруги Пастуховы (Ольга Павловец и Дмитрий Миллер) возвращаются в Москву. Марина Нарочинская (Куликова) получает в наследство дом, но это оборачивается опасным приключением для Олега Брагина (Аверин). Ирина Фёдоровна (Нина Усатова) попадает под горячую руку нового начальника и её увольняют. Теперь она – няня Брагиных. Нина (Анна Якунина) вьет гнездо для большой семьи, но вдруг на пороге появляется гость из прошлого. Костик (Владимир Жеребцов), которого все теперь зовут не иначе, как Константин Германович, утопает в административных делах и порой забывает про семью. В отделении объявлен карантин. Кривицкий (Андрей Ильин), как и многие пациенты, заболевает неизвестным вирусом.
«С большой любовью мне всегда говорят о нашем сериале. И это счастье, что его смотрят абсолютно любые слои населения, зрители всех возрастов, и любят, и верят в наших артистов, персонажей, режиссёра и истории, которые мы рассказываем. Мы всегда работаем честно, искренне и с большой радостью. И я желаю всей нашей группе, чтобы эта радость всегда у нас сохранялась», — отметила Нина Усатова.
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