Сериал о Фаине Раневской стартует 8 февраля в онлайн-кинотеатре KION

Сериал охватывает разные периоды жизни актрисы Фаины Раневской – от юности в Таганроге и мечтаний о сцене до всесоюзной славы и одиночества в зрелом возрасте. Над сериалом работал режиссер Дмитрий Петрунь («Воскресенский»).
«Я бесконечно много читала о Фаине Раневской, смотрела все сохранившиеся видео с ней. Перед сменой накануне смотрела, какой период жизни снимаем, пересматривала фильмы и другие записи с ней примерно того времени. Поначалу было сложно преодолеть ступор от ответственности: пугала и сложность роли, и величина личности, и многое другое... Постепенно ступор ушел из-за элементарного отсутствия времени на рефлексию. Мы старались, как мне кажется, не снимать впрямую биографическое кино. Это все же художественный вымысел, основанный на некоем нашем общем восприятии того, что нам известно об этой великой личности и актрисе», — рассказала Цигаль-Полищук.
«На протяжении всего процесса съемок вся команда серьезно подходила к процессу, так как все понимали ответственность перед героиней. Каждый герой съемочной площадки старался максимально скрупулезно выполнять свою работу. Для меня Фаина Раневская одна из немногих, в чьем безграничном таланте и человеческих качествах я ни на секунду не могу усомниться. Отношусь к ней с огромным уважением. В сериале зритель сможет найти рецепт, как преодолеть трудности, повороты судьбы. Жизнь заводила Раневскую в сложнейшие человеческие условия, и она всегда находила выход с помощью юмора, силы воли, своей мечты. Эта история про человека, который способен идти дальше несмотря ни на что», — отметил режиссер Дмитрий Петрунь.
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