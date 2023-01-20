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Сериал о Фаине Раневской стартует 8 февраля в онлайн-кинотеатре KION

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Новости кино >>
20 января 2023

Премьера биографической драмы «Раневская» состоится 8 февраля в онлайн-кинотеатре KION. В роли Фаины РаневскойМариэтта Цигаль-Полищук, сообщает пресс-служба платформы.

Сериал о Фаине Раневской стартует 8 февраля в онлайн-кинотеатре KION
фото: Пресс-служба KION

Сериал охватывает разные периоды жизни актрисы Фаины Раневской – от юности в Таганроге и мечтаний о сцене до всесоюзной славы и одиночества в зрелом возрасте. Над сериалом работал режиссер Дмитрий ПетруньВоскресенский»).

Кастинг на роль Раневской шел несколько месяцев. Выбор остановили на Мариэтте Цигаль-Полищук – дочери Любови Полищук и правнучке писательницы Мариэтты Шагинян. Для актрисы это не первый проект о культовой персоне из мира искусства и культуры – ранее она сыграла Анну Ахматову в сериале «Крылья империи», а в «Таинственной страсти» Софку (Зою Богуславскую).

Сериал о Фаине Раневской стартует 8 февраля в онлайн-кинотеатре KION
фото: Пресс-служба KION

«Я бесконечно много читала о Фаине Раневской, смотрела все сохранившиеся видео с ней. Перед сменой накануне смотрела, какой период жизни снимаем, пересматривала фильмы и другие записи с ней примерно того времени. Поначалу было сложно преодолеть ступор от ответственности: пугала и сложность роли, и величина личности, и многое другое... Постепенно ступор ушел из-за элементарного отсутствия времени на рефлексию. Мы старались, как мне кажется, не снимать впрямую биографическое кино. Это все же художественный вымысел, основанный на некоем нашем общем восприятии того, что нам известно об этой великой личности и актрисе», — рассказала Цигаль-Полищук.

Сериал о Фаине Раневской стартует 8 февраля в онлайн-кинотеатре KION
фото: Пресс-служба KION

Также в сериале приняли участие Ирина Гринева (в роли Любови Орловой), Александр Домогаров (в роли Василия Качалова), Полина Кутепова (в роли Павлы Вульф), Константин Лавроненко, Эмилия Спивак, Даниил Спиваковский, Ольга Цинк, Семен Стругачев, Ольга Науменко, Мириам Сехон и другие. Производством сериала занималась компания Star Media.

«На протяжении всего процесса съемок вся команда серьезно подходила к процессу, так как все понимали ответственность перед героиней. Каждый герой съемочной площадки старался максимально скрупулезно выполнять свою работу. Для меня Фаина Раневская одна из немногих, в чьем безграничном таланте и человеческих качествах я ни на секунду не могу усомниться. Отношусь к ней с огромным уважением. В сериале зритель сможет найти рецепт, как преодолеть трудности, повороты судьбы. Жизнь заводила Раневскую в сложнейшие человеческие условия, и она всегда находила выход с помощью юмора, силы воли, своей мечты. Эта история про человека, который способен идти дальше несмотря ни на что», — отметил режиссер Дмитрий Петрунь.
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Зоя БогуславскаяПавла ВульфИрина ГринёваАлександр ДомогаровВасилий КачаловПолина КутеповаКонстантин ЛавроненкоОльга НауменкоЛюбовь ОрловаДмитрий ПетруньЛюбовь ПолищукФаина РаневскаяМириам СехонЭмилия СпивакДаниил СпиваковскийСемён СтругачёвМариэтта Цигаль-ПолищукОльга ЦинкМариэтта Шагинян
фильмы
ВоскресенскийКрылья империиРаневскаяТаинственная страсть

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Сериал о Фаине Раневской стартует 8 февраля в онлайн-кинотеатре KION фотографии
Сериал о Фаине Раневской стартует 8 февраля в онлайн-кинотеатре KION фотографии
Сериал о Фаине Раневской стартует 8 февраля в онлайн-кинотеатре KION фотографии
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