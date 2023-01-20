Рами Малек перевоплотится в звезду немого кино Бастера Китона

Оскароносный Рами Малек
сыграет звезду немого кино Бастера Китона
в мини-сериале, производством которого займется Warner Bros. Television, сообщает Deadline
.
фото: Getty Images
Режиссерское кресло займет Мэтт Ривз
, поставивший последнего «Бэтмена
». Тед Коэн
(«Друзья
», «Наследники
») ведет переговоры о написании сценария.
В качестве литературного источника авторы проекта рассматривают книгу Джеймса Кертиса «Бастер Китон: Жизнь режиссера».
В феврале 2022 года был анонсирован
байопик о Бастере Китоне в постановке Джеймса Мэнголда
— он планировал приступить к съемкам после того, как полностью завершит работу над пятой частью «Индианы Джонса
».
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