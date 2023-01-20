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Рами Малек перевоплотится в звезду немого кино Бастера Китона

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Новости кино >>
20 января 2023

Оскароносный Рами Малек сыграет звезду немого кино Бастера Китона в мини-сериале, производством которого займется Warner Bros. Television, сообщает Deadline.

Рами Малек перевоплотится в звезду немого кино Бастера Китона
фото: Getty Images

Режиссерское кресло займет Мэтт Ривз, поставивший последнего «Бэтмена». Тед КоэнДрузья», «Наследники») ведет переговоры о написании сценария.

В качестве литературного источника авторы проекта рассматривают книгу Джеймса Кертиса «Бастер Китон: Жизнь режиссера».

В феврале 2022 года был анонсирован байопик о Бастере Китоне в постановке Джеймса Мэнголда — он планировал приступить к съемкам после того, как полностью завершит работу над пятой частью «Индианы Джонса».
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