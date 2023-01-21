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Лунный кролик, хороший мальчик и агрессивная панда: главные новости аниме за неделю

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Новости кино >>
21 января 2023
Все хорошее, как и плохое, рано или поздно заканчивается. Вот и манга Суна Такэды «Глейпнир» отправится в закат в начале лета на 14 томе. Та же судьба постигнет «Джокера: Операцию одиночки» Сатоси Миякавы и Кэйсукэ Гото: последняя глава японского комикса о Бэтмене, еще ребенком попавшего под опеку принца преступного мира, поступит в продажу в феврале. Издательство Shogakukan раздало призы в рамках 68-й премии за лучшую мангу: чести удостоились «Уи х Кон», «Песнь ночных сов», «Синий оркестр», «Завтра я буду с другим» и «Медалистка». Кстати, о наградах: аниме-стриминг Crunchyroll открыл для всех страждущих голосование за лучшее аниме в рамках VII ежегодной премии имени себя: про победителей и грешников мы расскажем в феврале по результатам церемонии награждения (вот прошлогодние результат). Последний «Евангелион» оказался в центре скандала в Поднебесной: китайские пользователи стриминг-платформ заметили, что постер аниме подозрительно напоминает арт Нико Делорта для мультфильма «Там, где живут чудовища». И приятная новость: 9 февраля в российский прокат выходит «Формы голоса» Наоко Ямады. И, конечно, наша любимая рубрика «Считаем деньги тех, у кого они есть»: «Судзумэ закрывает двери» заняла 25 место в списке самых кассовых фильмов, когда-либо выходивших в японский прокат, с внушительными $97 миллионами. «Первый слэм-данк» тоже хорош ($64 миллиона с 3 декабря), но ему пока есть куда стремиться: аниме Такэхико Иноуэ удалось занять лишь 72 строчку того же почетного списка.

Лунный кролик, хороший мальчик и агрессивная панда: главные новости аниме за неделю

Аниме-индустрия не устает радовать, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о трейлере финального сегмента «Атаки титанов» или продолжении «Созданного в Бездне»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Читать Экранизация манги «Песнь ночных сов»
На официальном сайте аниме «Красавица-воин Сейлор Мун: Космос» появился новый тизер и информация о сэйю.


Фильм разбит на две части и адаптирует арку «Теневая галактика». Производство ведется на студии Toei AnimationВан-Пис», «Слэм-данк»), а помогает им Studio DeenКогда плачут цикады», «Корзинка фруктов»). Премьера первой половины «Космоса» состоится 9 июня, второй — 30-го.

Лунный кролик, хороший мальчик и агрессивная панда: главные новости аниме за неделю

Это история о сейлор-старлайтах — хранительницах планеты Кинмоку из соседней Галактики. В поисках принцессы Какюу, сбежавшей после нападения Сейлор Галаксии, звездные воительницы прибывают на Землю, где маскируются под айдолов — прекрасных юношей Ко Сэйю, Ко Тайки и Ко Ятэна. Используя популярность группы, они вкладывают в песни информацию о поисках. Однако прибывшим из другой планетарной системы защитникам не обойтись без помощи Сейлор Мун. Узнав о противостоянии с всесильной Сейлор Галаксией, Усаги Цукино и девушки из ее команды соглашаются помочь новым друзьям.

Лунный кролик, хороший мальчик и агрессивная панда: главные новости аниме за неделю

Руководит проектом Томоя Такахаси (режиссер эпизодов в «Сказе о четырех с половиной татами», аниматор «Монстра»), за скрипт отвечает Кадзуюки ФудэясуБлич», «Клеймор»), персонажей рисует ветеранка франшизы Кадзуко Тадано, а музыку пишет Ясухару ТаканасиМононокэ», «Наруто: Ураганные хроники»).

Старлайтов озвучат:
Ко Сэйю/Сейлор Звездную Воительницу — Марина Иноуэ (Маи Дзэнин из «Магической битвы»)
Ко Тайки/Сейлор Звездную Создательницу — Саори Хаяма (Сёко Нисимия из «Формы голоса»)
Ко Ятэна/ Сейлор Звездную Целительницу — Аянэ Сакура (Мика Симоцуки из «Психопаспорта».

Читать Обзор предыдущего диптиха «Сейлор Мун»
В сети появился трейлер финального пятого сезона «Агрессивной Рэцуко». Премьера на Netflix состоится совсем скоро — 16 февраля.


25-летняя красная панда Рэцуко работает бухгалтером в компании мечты. Эмоционально истощенная ежедневной рутиной, обесцениванием и решением непосильных задач, несчастная зверушка снимает стресс в караоке-баре, где во все горло распевает песни в стиле дэт-метал.

Лунный кролик, хороший мальчик и агрессивная панда: главные новости аниме за неделю

В качестве сценариста и режиссера на студию FanworksЯ, Цусима») вернется бессменный РарэкоНет лекарства для моего брата!»), так же как и актерский состав из предыдущих сезонов.

Читать «Необычное такси» — еще одно аниме об антропоморфных зверях
Kyocera — японская компания, производящая электронику, показала второе рекламное аниме «Мой хештег не светится». Первый пятиминутный ролик «Пожалуйста, опишите себя одним словом» транслировался на YouTube-канале компании в январе 2022 года.


Две тысячи невестьсотый год. В «умном городе», задуманном Kyocera, люди выражают эмоции через хештеги на воздушных дисплеях. Студентка колледжа Юмэ пытается придумать специальный редкий тег для участия в конкурсе, но не уверена в собственных силах — и обращается за помощью к старшему брату Минору.

Лунный кролик, хороший мальчик и агрессивная панда: главные новости аниме за неделю

Создательница манги «Форма голоса» и «Для тебя, Бессмертный» Ёситоки Оима разработала оригинальный дизайн персонажей, а снял короткометражку Коити ТигираБродяга Кэнсин») в Bandai Namco Filmworks. Озвучивают героев Саори Хаями (Йор Форджер из «Семьи шпиона») и Юки Кадзи (Дайда из «Рейтинга короля»). Заглавную песню Kirakira исполняет японская рок-группа из Кавасаки Shishamo.

Читать «Рок-тихоня!» — последний хит 2022-го
Манга Сая Мияути «Сигнал собаки» получит аниме-адаптацию. Выход в эфир — уже этой осенью.

Лунный кролик, хороший мальчик и агрессивная панда: главные новости аниме за неделю

После того, как Мию Симуру бросила девушка, оставив с собакой на руках, он оказался в затруднительном положении. Никогда не державший домашних животных, юноша совершенно не понимает, что ему делать с питомцем. Случайная встреча с опытным кинологом Синитиро Нивой постепенно меняет жизнь Мию и его лохматого подопечного.

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Мангу «Храм: Никто не может жить в одиночестве» за авторством Кимитакэ ЁсиокиНеобъятный океан») также ждет экранизация в этом году.


Отец Акэмицу Акагами, известный блудник и волокита, всегда наставлял сына: «мужчина не может жить один». Но Акэмицу, осуждающий родителя за распутный образ жизни, готов доказать обратное. Только вот случайная встреча с молодой женщиной заводит его мысли совсем в иное русло. Чтобы избавиться от греховных помыслов, праведный юноша решает стать монахом и посвятить себя разумному, доброму, вечному. Но храм, в который Акэмицу отправился за духовным просветлением, оказывается полон женщин. И та самая незнакомка тоже там!

Лунный кролик, хороший мальчик и агрессивная панда: главные новости аниме за неделю

Гаремник в буддийском храме устроит Кадзуоми КогаТак сложно любить отаку», «Перерождение Дяди»), персонажей ваяет Масато КацуматаНевеста чародея»), а производство всего этого безобразия ведется в стенах новой студии Gekkou.

В ролях:
Акэмицу Акагами — Масаюки Акасака (Грей в «Черном клевере»)
Юдзуки Аобу — Айми Тэракава (Шерри из «Пластиковых воспоминаний»)
Цукуё Аобу — Ю Сэридзава (Канамэ Арисугава из «Унеси меня на луну»)
Курагэ Аобу — Нанами Ямасита (Киё Тэраути из «Истребителя демонов»)
Мию Кристофф — Мадока Асахина (Карэн Кино из «Госпожи Кагуи»)
Кагуру Болдуин — Сумирэ Уэсака (Анджела из «Кэрол и Тьюсдей»)

Читать Обзор «Необъятного океана»

Бонус: тот самый арт Нико Делорта и китайский постер «Евангелиона». Вопиющее сходство?

Лунный кролик, хороший мальчик и агрессивная панда: главные новости аниме за неделю
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Лунный кролик, хороший мальчик и агрессивная панда: главные новости аниме за неделю фотографии
Лунный кролик, хороший мальчик и агрессивная панда: главные новости аниме за неделю фотографии
Лунный кролик, хороший мальчик и агрессивная панда: главные новости аниме за неделю фотографии
Лунный кролик, хороший мальчик и агрессивная панда: главные новости аниме за неделю фотографии
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