Лунный кролик, хороший мальчик и агрессивная панда: главные новости аниме за неделю

Все хорошее, как и плохое, рано или поздно заканчивается. Вот и манга Суна Такэды «Глейпнир» отправится в закат в начале лета на 14 томе. Та же судьба постигнет «Джокера: Операцию одиночки» Сатоси Миякавы и Кэйсукэ Гото: последняя глава японского комикса о Бэтмене, еще ребенком попавшего под опеку принца преступного мира, поступит в продажу в феврале. Издательство Shogakukan раздало призы в рамках 68-й премии за лучшую мангу: чести удостоились «Уи х Кон», «Песнь ночных сов», «Синий оркестр», «Завтра я буду с другим» и «Медалистка». Кстати, о наградах: аниме-стриминг Crunchyrollоткрыл для всех страждущих голосование за лучшее аниме в рамках VII ежегодной премии имени себя: про победителей и грешников мы расскажем в феврале по результатам церемонии награждения (вот прошлогодние результат). Последний «Евангелион» оказался в центре скандала в Поднебесной: китайские пользователи стриминг-платформ заметили, что постер аниме подозрительно напоминает арт Нико Делорта для мультфильма «Там, где живут чудовища». И приятная новость: 9 февраля в российский прокат выходит «Формы голоса» Наоко Ямады. И, конечно, наша любимая рубрика «Считаем деньги тех, у кого они есть»: «Судзумэ закрывает двери» заняла 25 место в списке самых кассовых фильмов, когда-либо выходивших в японский прокат, с внушительными $97 миллионами. «Первый слэм-данк» тоже хорош ($64 миллиона с 3 декабря), но ему пока есть куда стремиться: аниме Такэхико Иноуэ удалось занять лишь 72 строчку того же почетного списка.
Это история о сейлор-старлайтах — хранительницах планеты Кинмоку из соседней Галактики. В поисках принцессы Какюу, сбежавшей после нападения Сейлор Галаксии, звездные воительницы прибывают на Землю, где маскируются под айдолов — прекрасных юношей Ко Сэйю, Ко Тайки и Ко Ятэна. Используя популярность группы, они вкладывают в песни информацию о поисках. Однако прибывшим из другой планетарной системы защитникам не обойтись без помощи Сейлор Мун. Узнав о противостоянии с всесильной Сейлор Галаксией, Усаги Цукино и девушки из ее команды соглашаются помочь новым друзьям.
25-летняя красная панда Рэцуко работает бухгалтером в компании мечты. Эмоционально истощенная ежедневной рутиной, обесцениванием и решением непосильных задач, несчастная зверушка снимает стресс в караоке-баре, где во все горло распевает песни в стиле дэт-метал.
Две тысячи невестьсотый год. В «умном городе», задуманном Kyocera, люди выражают эмоции через хештеги на воздушных дисплеях. Студентка колледжа Юмэ пытается придумать специальный редкий тег для участия в конкурсе, но не уверена в собственных силах — и обращается за помощью к старшему брату Минору.
После того, как Мию Симуру бросила девушка, оставив с собакой на руках, он оказался в затруднительном положении. Никогда не державший домашних животных, юноша совершенно не понимает, что ему делать с питомцем. Случайная встреча с опытным кинологом Синитиро Нивой постепенно меняет жизнь Мию и его лохматого подопечного.
Отец Акэмицу Акагами, известный блудник и волокита, всегда наставлял сына: «мужчина не может жить один». Но Акэмицу, осуждающий родителя за распутный образ жизни, готов доказать обратное. Только вот случайная встреча с молодой женщиной заводит его мысли совсем в иное русло. Чтобы избавиться от греховных помыслов, праведный юноша решает стать монахом и посвятить себя разумному, доброму, вечному. Но храм, в который Акэмицу отправился за духовным просветлением, оказывается полон женщин. И та самая незнакомка тоже там!
обсуждение >>