«Мажора» покажут на ТВ-3

Сериал «Мажор» и второй сезон «Что и требовалось доказать» впервые покажут на ТВ-3. Проекты вошли в обновленную линейку вечернего эфира «Ужин с детективом», сообщает пресс-служба телеканала.
фото: К/ф «Мажор»
«Мажор» с Павлом Прилучным в главной роли – история отбившегося от рук богатого наследника, отправленного на «исправительную работу» в обычный отдел полиции. Проект уже много лет остается востребованным у зрителей, что подтвердил успех четвертого сезона и фильма «Мажор в Сочи».
«Что и требовалось доказать» рассказывает о гениальном профессоре математики, уникальные знания и формулы которого помогают сыщикам Петербурга выходить на след самых опасных преступников. Этот безумный гений в исполнении Тимофея Трибунцева доказывает, что методы математического моделирования, основы теории вероятности и даже способ вычисления количества внеземных цивилизаций, теоретически доступных для контакта с человеком, могут быть применимы и в криминалистике.
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