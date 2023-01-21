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«Мажора» покажут на ТВ-3

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Новости кино >>
21 января 2023
Сериал «Мажор» и второй сезон «Что и требовалось доказать» впервые покажут на ТВ-3. Проекты вошли в обновленную линейку вечернего эфира «Ужин с детективом», сообщает пресс-служба телеканала.

«Мажора» покажут на ТВ-3
фото: К/ф «Мажор»

«Мажор» с Павлом Прилучным в главной роли – история отбившегося от рук богатого наследника, отправленного на «исправительную работу» в обычный отдел полиции. Проект уже много лет остается востребованным у зрителей, что подтвердил успех четвертого сезона и фильма «Мажор в Сочи».

«Что и требовалось доказать» рассказывает о гениальном профессоре математики, уникальные знания и формулы которого помогают сыщикам Петербурга выходить на след самых опасных преступников. Этот безумный гений в исполнении Тимофея Трибунцева доказывает, что методы математического моделирования, основы теории вероятности и даже способ вычисления количества внеземных цивилизаций, теоретически доступных для контакта с человеком, могут быть применимы и в криминалистике.

«Мажора» покажут на ТВ-3
фото: К/ф «Что и требовалось доказать»

Также в наступившем году в линейке «Ужин с детективом» ТВ-3 покажет по два сезона сериалов «Историк» с Павлом Артемьевым, «Второе зрение» с Павлом Трубинером и «Швабра» с Александрой Ребенок, а также проекты «Агентство О.К.О» с Риной Гришиной, «Документалист. Охотник за призраками» и другие.
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