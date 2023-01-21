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«Экипаж 314» возвращается в Okko со вторым сезоном

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Новости кино >>
21 января 2023
Премьера второго сезона комедийного сериала «Экипаж 314» об инфернальных приключениях трех полицейских состоится 1 февраля в Okko, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

«Экипаж 314» возвращается в Okko со вторым сезоном
фото: Пресс-служба Okko

Продолжение сериала от продюсеров Сергея Сельянова и Максима Уханова расскажет о летней службе тройки полицейского экипажа (Саныча, Валеры и Лёни), которая пройдет совсем не так как они хотели — отдохнуть и насладиться теплыми деньками у них не получится. Им придется снова посетить «проклятую» квартиру 37, найти двойника знаменитого певца, спасти юбилей губернатора Бобровска, сойтись в схватке за честь и достоинство с элитным столичным отрядом, обмануть дьявола, поймать гениального хакера и найти приключение на голову даже в бане.

К своим ролям вернутся Степан Абрамов, Максим Ковалевский и Андрей Харыбин. Во втором сезоне появится новый и любимый ПЭПСами герой — Люба, повариха в местном кафе, а из предыдущего сезона вернется Дед в исполнении Юрия Горина.

За режиссуру отвечал Денис Павлов. Основой для создания сериала послужила его одноименная короткометражка, которая была отмечена наградами на локальных и зарубежных кинофестивалях, в числе которых Moscow Indie Film Festival, Wallachia International Film Festival, Galician Freaky Film Festival и другие.
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персоны
Степан АбрамовЮрий ГоринМаксим КовалевскийДенис ПавловСергей СельяновМаксим УхановАндрей Харыбин
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