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Джек О’Коннелл и Эдди Марсан присоединились к касту байопика об Эми Уайнхаус

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Новости кино >>
21 января 2023
Джек О’КоннеллМолокососы»), Эдди МарсанНатюрморт») и Лесли МэнвиллКорона») присоединились к актерскому составу байопика Back to Black о жизни Эми Уайнхаус, сообщает Deadline.

Джек О’Коннелл и Эдди Марсан присоединились к касту байопика об Эми Уайнхаус
фото: uk.movies.yahoo.com

Как стало известно ранее, образ Уайнхаус воплотит Мариса Абела. О’Коннелл исполнит роль мужа певицы — Блейка Филдера-Сивила, с которым они были в браке два года. Марсан сыграет отца Уайнхаус, а Мэнвилл — ее бабушку по материнской линии. Байопик поставит Сэм Тейлор-Джонсон, режиссер проектов «Стать Джоном Ленноном» и «50 оттенков серого».

Картина будет посвящена творчеству Уайнхаус, которая прошла путь от подающей надежды джазовой певицы до суперзвезды с мировым именем. Жизнь исполнительницы трагически оборвалась в возрасте 27 лет в 2011 году — после долгой борьбы с зависимостями от алкоголя и наркотиков. Название фильма Back to Black отсылает к заглавию ее последнего альбома и одноименному синглу.

За сценарий байопика отвечает Мэтт Гринхал, работавший с Тейлор-Джонсон над «Стать Джоном Ленноном», а также над лентой «Контроль» про фронтмена группы Joy Division Иэна Кертиса.

В Голливуде уже предпринимали попытки рассказать историю Эми Уайнхаус. Студия Lotus Entertainment планировала снять художественный фильм с Нуми РапасДевушка с татуировкой дракона»), но до запуска дело так и не дошло. Тем не менее документальный проект «Эми», производством которого занималась студия А24, был выпущен в 2015 году и имел большой успех, получив «Оскар» как лучшая неигровая лента.
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№ 2
Lusia Happy   21.01.2023 - 16:58
Ну кстати весьма неплохие актеры принимают участие в фильме. Надеюсь, что его не загадят и сделают максимально хорошим. читать далее>>
№ 1
Princesa_ptichka   21.01.2023 - 15:03
вообще такая звезда достойна, чтобы ее имя было запечатлено еще и в кино. очень жаль, что певица ушла из жизни уже в 27 лет... это прям совсем только жизнь начиналась читать далее>>
Всего сообщений: 2
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