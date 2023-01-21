Фильм о Майкле Джексоне поставит режиссер «Великого уравнителя» Антуан Фукуа

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Новости кино Умер режиссер Николай Досталь Постановщику фильмов «Человек с аккордеоном» и «Облако-рай» было 76 лет

Лайфстайл Сын Анджелины Джоли и Брэда Питта стал художником Он собирается представить свои работы на художественной выставке в Тель-Авиве

Спутник телезрителя «Рейд-2»: Горшочек, не вари 19 января, 20:45, TV1000 Action

Новости кино Сериал о Фаине Раневской стартует 8 февраля в онлайн-кинотеатре KION В главной роли — Мариэтта Цигаль-Полищук

Главная тема Инна Чурикова. Как закалялся мед Мягкая сила великой актрисы театра и кино