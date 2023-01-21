Фильм о Майкле Джексоне поставит режиссер «Великого уравнителя» Антуан Фукуа

Байопик под названием «Майкл» расскажет об основных моментах жизни и творчества Джексона — начиная с детства, когда он выступал как вокалист группы The Jackson 5 вместе со своими братьями. В фильме будут упомянуты и обвинения в педофилии, которые преследовали певца последние годы его жизни.
«Я начинал свою карьеру как режиссер музыкальных клипов, поэтому совмещение кино и музыки — один из методов моей работы. Творчество Майкла Джексона повлияло на мои клипы и меня самого. Его музыка и созданные им образы стали неотъемлемой частью моего мировоззрения», — сказал Фукуа, который снимал клипы для Принса, Стиви Уандера, Тони Брэкстон и многих других исполнителей.
Постановщик начнет съемки байопика «Майкл» после завершения работы над третьей частью «Великого уравнителя».
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