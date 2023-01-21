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Фильм о Майкле Джексоне поставит режиссер «Великого уравнителя» Антуан Фукуа

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21 января 2023
Биографический фильм о Майкле Джексоне поставит режиссер «Великого уравнителя» Антуан Фукуа, сообщает Deadline.

Фильм о Майкле Джексоне поставит режиссер «Великого уравнителя» Антуан Фукуа
фото: Getty Images

Байопик под названием «Майкл» расскажет об основных моментах жизни и творчества Джексона — начиная с детства, когда он выступал как вокалист группы The Jackson 5 вместе со своими братьями. В фильме будут упомянуты и обвинения в педофилии, которые преследовали певца последние годы его жизни.

За сценарий отвечает автор «Гладиатора» и «Авиатора» Джон Логан, а продюсером выступает Грэм КингБогемская рапсодия»). Оба подключились к проекту на ранних стадиях разработки в 2019 году. Производством займется студия Lionsgate.

«Я начинал свою карьеру как режиссер музыкальных клипов, поэтому совмещение кино и музыки — один из методов моей работы. Творчество Майкла Джексона повлияло на мои клипы и меня самого. Его музыка и созданные им образы стали неотъемлемой частью моего мировоззрения», — сказал Фукуа, который снимал клипы для Принса, Стиви Уандера, Тони Брэкстон и многих других исполнителей.

Постановщик начнет съемки байопика «Майкл» после завершения работы над третьей частью «Великого уравнителя».
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