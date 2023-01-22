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Джим Джармуш отмечает 70-летие

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Новости кино >>
22 января 2023
Сегодня, 22 января, отмечает свое 70-летие один из главных представителей американского независимого кинематографа, пятикратный призер Каннского кинофестиваля, выдающийся кинорежиссер, сценарист, музыкант, продюсер, композитор, оператор, монтажер и актер Джим Джармуш.

Джим Джармуш отмечает 70-летие
фото: theguardian.com

Джеймс Роберт «Джим» Джармуш родился 22 января 1953 года в индустриальном городе Акрон, штат Огайо, недалеко от Кливленда. Его отец работал на шинном заводе Гудиер. Мать до замужества работала журналистом в местном журнале «Маяк», она освещала последние новости шоу-бизнеса и кино. Одна из его бабушек, которая обожала современное искусство и литературу, поощряла своего внука в его литературных стремлениях. Поступив в Школу журналистики при Северо-Западном университете, он поменял свою специализацию на английскую литературу и отправился продолжать учебу в Париж. Активно посещал Французскую синематеку и буквально влюбился во французское кино. Через год вернулся на родину и перевелся в Колумбийский Университет. Его специализацией была английская и американская литература, руководителями курса были Дэвид Шапиро и Кеннет Кох, выдающиеся фигуры в так называемой нью-йоркской школе авангардных поэтов. Джармуш начал интересоваться пост-структуральной философией и писать маленькие полуповествовательные абстрактные пьесы. В 1975-м получил степень бакалавра по английской литературе.

Любовь к кино, приобретенная во Франции, привела Джармуша в киношколу Нью-Йоркского университета. В Нью-Йорке он нашел работу ассистента у знаменитого режиссера Николаса Рэя, скончавшегося от рака в 1979-м. По словам Джармуша, когда он начал изучать технические аспекты создания фильма, он понял, что это именно то, чем он хочет заниматься в действительности. В течение четырех лет обучения в нью-йоркском университете с энтузиазмом вступил на пост-панк сцену, процветающую в то время в East Village. Он часто посещал Mudd Club, присоединился к группе новой волны, называемой Del-Byzanteens, для которой играл на клавишнике, пел и помогал им создавать номера.

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В 1980-м полулюбительски, на пленке 16 мм, снял дебют «Отпуск без конца». Тогда же работал на съемках документального фильма Николаса Рэя и Вима Вендерса «Молния над водой» о мучительном процессе ухода Рэя из жизни. Из короткометражки «Новый Свет» впоследствии получилась полнометражная картина «Более странно, чем в раю», получившая премию Каннского фестиваля за лучший дебют «Золотая камера» и «Золотой Леопард» в Локарно. Начав как андерграундный режиссер, постепенно влился в большой кинематограф. Его можно назвать поэтом одноэтажной Америки, провинции, где обретаются странные люди, маргиналы, мало похожие на голливудские образы стопроцентных американцев. Чаще всего герои Джармуша — иностранцы: венгры, финны, итальянцы, японцы. Его стиль несет на себе отпечаток джазовой импровизации.

На счету мастера на данный момент 31 режиссерская работа, 19 сценариев, 17 ролей, восемь продюсерских проектов и пять саундтреков. Он поставил незабываемые картины «Вне закона», «Таинственный поезд», «Кофе и сигареты», «Ночь на Земле», «Мертвец», «Год лошади», «Пес-призрак: Путь самурая», «Сломанные цветы», «Предел контроля», «Выживут только любовники», «Gimme Danger. История Игги и The Stooges», «Патерсон» и «Мертвые не умирают». Снял новеллу для альманаха «На 10 минут старше: труба» и несколько клипов на песни Тома Уэйтса, Нила Янга и групп The Raconteurs и Talking Heads. В 2012-м совместно с голландским лютнистом Йозефом ван Виссемом выпустил два минималистических музыкальных альбома: Concerning the Entrance into Eternity и The Mystery of Heaven.



Обладатель 35 престижных наград, включая призы «Сандэнса» и фестивалей в Локарно, Гамбурге и Варшаве.
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