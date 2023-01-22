«Кобра Кай» продлен на шестой сезон

«Кобра Кай
» получил шестой — финальный — сезон. Согласно Deadline
, создатели шоу Джош Хилд, Йон Хервиц и Хэйден Шлоссберг приступят к производству заключительных эпизодов в конце весны наступившего года.
Зрителям пообещали «самый масштабный и крутой сезон»
. Хилд, Хервиц и Шлоссберг отдали дань уважения миру «Парня-каратиста
», которого они полюбили в детстве, когда и представить себе не могли, что однажды их любимая вселенная расширится и превратится в шестисезонный сериал. Они не только поведали о судьбе неудачника Дэниела ЛаРуссо (Ральф Маккио
), превратившегося в героя, и непонятого хулигана Джонни Лоуренса (Уильям Забка
) до легионов поклонников, но и вдохновили целое новое поколение.
Действие сериала Netflix разворачивается более чем через 30 лет после событий первой части «Парня-каратиста». В прошлом хулиган, а ныне разорившийся неудачник, Джонни Лоуренс считает, что единственный его шанс вернуться к нормальной жизни — заново открыть печально известную школу карате «Кобра Кай». Попытка наладить свои дела сводит Джонни с успешным Дэниелом ЛаРуссо, старающимся изо всех сил сохранять жизненную гармонию, которой когда-то учил его мистер Мияги. Встретившись вновь, Дэнни и Джонни пытаются избавиться от демонов прошлого и проблем настоящего единственным известным им способом — с помощью карате.
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, Мартина Коува
, Робин Лайвли
, Тэмлин Томита
и Элизабет Шу
. Компанию им составили Кортни Хенггелер, Таннер Бьюкенен, Ксоло Маридуэна, Джейкоб Бертран, Джанни Деченцо и Мэри Маусер.
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