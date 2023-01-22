«Чебурашка» собрал феноменальные 5 млрд рублей

Российский фильм «Чебурашка
», в середине января установивший рекордную для новейшего российского проката отметку в 4 млрд рублей кассовых сборов, спустя неделю преодолел планку в 5 млрд рублей, тем самым став самым популярным отечественным фильмом.
На данный момент у «Чебурашки», как свидетельствуют данные ЕАИС
, 5,01 млрд кассовых сборов и 16,1 млн зрителей. У выходившего больше 10 лет назад «Аватара
», который прокатывался в том числе в премиальных форматах IMAX и считался ранее рекордсменом российского проката, было 3,5 млрд рублей и 13 млн 466 тысяч зрителей.
За производство «Чебурашки» отвечали Yellow, Black and White, START при участии киностудии «Союзмультфильм», телеканалов Россия 1 и СТС. Режиссером выступил Дмитрий Дьяченко
. За эмоции и голос Чебурашки отвечает актриса Ольга Кузьмина
. Новым киновоплощением Крокодила Гены стал Сергей Гармаш
. В фильме также сыграли Елена Яковлева
, Дмитрий Лысенков
, Фёдор Добронравов
, Полина Максимова
, Сергей Лавыгин
и другие актеры.
обсуждение >>