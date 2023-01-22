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«Чебурашка» собрал феноменальные 5 млрд рублей

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Новости кино >>
22 января 2023
Российский фильм «Чебурашка», в середине января установивший рекордную для новейшего российского проката отметку в 4 млрд рублей кассовых сборов, спустя неделю преодолел планку в 5 млрд рублей, тем самым став самым популярным отечественным фильмом.

«Чебурашка» собрал феноменальные 5 млрд рублей

На данный момент у «Чебурашки», как свидетельствуют данные ЕАИС, 5,01 млрд кассовых сборов и 16,1 млн зрителей. У выходившего больше 10 лет назад «Аватара», который прокатывался в том числе в премиальных форматах IMAX и считался ранее рекордсменом российского проката, было 3,5 млрд рублей и 13 млн 466 тысяч зрителей.

За производство «Чебурашки» отвечали Yellow, Black and White, START при участии киностудии «Союзмультфильм», телеканалов Россия 1 и СТС. Режиссером выступил Дмитрий Дьяченко. За эмоции и голос Чебурашки отвечает актриса Ольга Кузьмина. Новым киновоплощением Крокодила Гены стал Сергей Гармаш. В фильме также сыграли Елена Яковлева, Дмитрий Лысенков, Фёдор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин и другие актеры.
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