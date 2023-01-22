«Чужестранка» завершится восьмым сезоном

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Причина травмы пока неизвестна

Лариса Удовиченко госпитализирована с переломом позвоночника

Завершились съемки «Царской прививки» с Ириной Пеговой в роли Екатерины Второй

Премьерный показ исторического сериала состоится онлайн на медиаплатформе ВГТРК «Смотрим», а телепремьера запланирована в эфире «России»