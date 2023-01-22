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«Чужестранка» завершится восьмым сезоном

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22 января 2023

«Чужестранка» завершится восьмым сезоном, состоящим из десяти эпизодов. Седьмой — 16-серийный — сезон стартует на кабельном канале Starz ближайшим летом, уточняет Deadline.

«Чужестранка» завершится восьмым сезоном

На смену приключениям Клэр (Катрина Балф) и Джейми (Сэм Хьюэн) Фрейзеров придет десятисерийный приквел с подзаголовком «Кровь от крови», основанный на одноименном романе Дианы Гэблдон. Сериал расскажет зрителям историю любви родителей Джейми Фрейзера, Эллен Маккензи и Брайана Фрейзера.

По словам шоураннера и исполнительного продюсера Мэттью Б. Робертса, «"Чужестранка: Кровь от крови" — это, по сути, история любви. В ней будет показано, на что способен человек, чтобы найти любовь в то время, когда любовь считается роскошью, и когда браки заключаются стратегически, часто ради политической или финансовой выгоды. Название является отсылкой к брачной клятве Джейми Фрейзера Клэр, и в сериале будет несколько имен и лиц, которые будут знакомы поклонникам "Чужестранки". Телевизионная история Джейми и Клэр, возможно, подходит к концу в восьмом сезоне, но Диана продолжает их литературное путешествие в своей замечательной книжной серии и усердно работает над десятой книгой. С Джейми и Клэр, а теперь Брайаном и Эллен, во вселенной "Чужестранки" еще столько всего впереди, и нам не терпится продолжить делиться этими историями с нашими преданными поклонниками».

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«Чужестранка» стартовала летом 2014 года. По сюжету экранизации серии фантастических романов Дианы Гэблдон Клэр Рэндолл была фронтовой медсестрой во время Второй мировой войны. Новую мирную жизнь они с мужем Фрэнком решили начать с путешествия в Шотландию, где планировали найти информацию о предках Фрэнка. Но случайное прикосновение к камню, находящемуся в древнем склепе, невероятным образом переносит Клэр из 1945-го в 1743-й, в те времена, когда в Шотландии шла кровавая гражданская война. Мир, в который попала Клэр, наполнен приключениями. Здесь наша героиня встречает шотландского рыцаря Джейми. Между ними завязывается страстный роман. Отныне сердце Клэр разрывается между двумя мужчинами – Джейми и мужем Фрэнком, который остался там, в другом мире.
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