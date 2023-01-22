Сиквел хоррора «М3ГАН» выйдет зимой 2025 года

Сиквел хоррора «М3ГАН
» получил «зеленый свет» от студии Universal. Согласно Variety
, американский релиз ленты под названием «М3ГАН 2.0» намечен на 17 января 2025 года.
Эллисон Уильямс
и Вайолет Макгроу
вернутся к своим ролям, а за сценарий вновь отвечает Акела Купер. Продюсерами заявлены, как и в оригинале, Джейсон Блум
, Джеймс Ван
и сама Уильямс. Кто займет режиссерское кресло вместо Джерарда Джонстоуна
, пока неизвестно.
По сюжету первой части гениальный инженер-робототехник Джемма трудится на благо компании по производству игрушек. Она обращается к искусственному интеллекту для создания M3GAN (Эми Дональд
) — очень похожей на человека куклы, запрограммированной на то, чтобы стать лучшим другом для ребенка и величайшим союзником родителей. Внезапно Джемма вынуждена взять опеку над осиротевшей племянницей, и кто, как не ее новое творение, поможет в этом нелегком деле? Однако решение обратиться за помощью к M3GAN имеет неожиданные последствия.
Читать
Шестой «Крик», перезагрузка «Экзорциста» и еще 13 хорроров 2023 года
Мировые сборы «М3ГАН» с производственным бюджетом в $12 млн на данный момент составляют более 90 млн долларов.
обсуждение >>