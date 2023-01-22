Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Сиквел хоррора «М3ГАН» выйдет зимой 2025 года

22 января
2023 год
январь 2023
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости кино >>
22 января 2023
Сиквел хоррора «М3ГАН» получил «зеленый свет» от студии Universal. Согласно Variety, американский релиз ленты под названием «М3ГАН 2.0» намечен на 17 января 2025 года.

Сиквел хоррора «М3ГАН» выйдет зимой 2025 года

Эллисон Уильямс и Вайолет Макгроу вернутся к своим ролям, а за сценарий вновь отвечает Акела Купер. Продюсерами заявлены, как и в оригинале, Джейсон Блум, Джеймс Ван и сама Уильямс. Кто займет режиссерское кресло вместо Джерарда Джонстоуна, пока неизвестно.

По сюжету первой части гениальный инженер-робототехник Джемма трудится на благо компании по производству игрушек. Она обращается к искусственному интеллекту для создания M3GAN (Эми Дональд) — очень похожей на человека куклы, запрограммированной на то, чтобы стать лучшим другом для ребенка и величайшим союзником родителей. Внезапно Джемма вынуждена взять опеку над осиротевшей племянницей, и кто, как не ее новое творение, поможет в этом нелегком деле? Однако решение обратиться за помощью к M3GAN имеет неожиданные последствия.

Читать Шестой «Крик», перезагрузка «Экзорциста» и еще 13 хорроров 2023 года

Мировые сборы «М3ГАН» с производственным бюджетом в $12 млн на данный момент составляют более 90 млн долларов.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Дом, который построил Джейсон: 10 лучших хорроров студии Blumhouse
персоны
Джейсон БлумДжеймс ВанДжерард ДжонстоунЭми ДональдВайолет МакГроуЭллисон Уильямс
фильмы
М3ГАН

анонс

Скорбим

Андрей Лещенко
20 января ушёл из жизни актёр Андрей Лещенко.
Майя Менглет
19 января ушла из жизни актриса Майя Менглет.
Николай Досталь
18 января ушёл из жизни режиссёр Николай Досталь.

День рождения >>

Антон Аносов
Владимир Большов
Лиана Гриба
Александр Дубина
Николай Иванов
Лариса Малеванная
Виктор Соцки-Войническу
Валентина Талызина
Леонид Ярмольник
Линда Блэр
Бэлтазар Гетти
Джим Джармуш
Пайпер Лори
Дайан Лэйн
Конрад Файдт
Джон Хёрт
все родившиеся 22 января >>

Афиша кино >>

Голгофа
черная комедия, трагикомедия
Ирландия, Великобритания, 2014
Изумительный Морис
детский фильм, семейное кино, экранизация
Великобритания, Германия, 2022
Заговор дьявола
мистика, триллер, фильм ужасов
США, Финляндия, Чехия, 2022
Крушение
боевик, триллер
Великобритания, США, 2023
Лили и море
драма
Бельгия, Исландия, Россия, Франция, 2022
Остров потерянных девчонок
детский фильм, приключения, семейное кино
Мексика, США, 2022
Телекинез
мистика, научная фантастика, триллер
Канада, 2022
Тропа смерти
фильм ужасов
США, 2021
Высоцкий. Неизвестные страницы. Фильм первый: Одесская тетрадь
биография
Россия, Украина, Франция, 2018
Не хороните меня без Ивана
драма
Россия, 2022
Невероятные приключения итальянцев в России
комедия, приключения
CCCР, Италия, 1973
Опасная иллюзия
боевик, драма, комедия, мелодрама, триллер
Румыния, США, 2013
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен