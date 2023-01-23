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«Блондинка» лидирует по числу номинаций на «Золотую малину»

23 января
2023 год

Новости кино >>
23 января 2023
43-я антипремия «Золотая малина» объявила номинантов. Лидером по числу упоминаний стала «Блондинка» с Аной де Армас, заявленная сразу в восьми категориях, в том числе за худший фильм.

«Блондинка» лидирует по числу номинаций на «Золотую малину»
фото: К/ф "Блондинка"

Помимо «Блондинки» Эндрю Доминика на звание худшей картины года претендуют «Доброго траура» Машин Ган Келли и Мод Сан и «Пиноккио» Роберта Земекиса, заявленные в семи и шести номинациях соответственно, а также «Морбиус» Даниэля Эспиносы и «Русалка и дочь короля» Шона МакНамары. За самый неудачный ремейк, плагиат или сиквел могут отметить «Мир Юрского периода: Господство», две части «365 дней», «Воспламеняющую взглядом» или вышеупомянутые «Пиноккио» и «Блондинку». Похожий список номинантов в категории «Худший сценарий»: «Мир Юрского периода: Господство», «Доброго траура», «Пиноккио», «Блондинка» и «Морбиус».

За худшую мужскую роль номинированы Том Хэнкс («Пиноккио»), Сильвестр СталлонеСамаритянин»), Пит ДэвидсонМармадюк»), Машин Ган Келли («Доброго траура») и Джаред Лето («Морбиус»), которого в прошлом году уже одарили наградой за мужскую роль второго плана в «Доме Gucci». Среди актрис антинаграду могут получить Дайан КитонМак и Рита»), Алисия СильверстоунРекуин»), Кая Скоделарио («Русалка и дочь короля»), Брайс Даллас Ховард («Мир Юрского периода: Господство») или Райан Кира Армстронг («Воспламеняющая взглядом»). Режиссерскую «Золотую малину» могут присудить Машин Ган Келли и Мод Сан («Доброго траура»), Джадду АпатоуПузырь»), Эндрю Доминику («Блондинка»), Даниэлю Эспиносе («Морбиус») или Роберту Земекису («Пиноккио»).

Имена «победителей» антипремии по традиции огласят за день до церемонии вручения «Оскара» — 11 марта.
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