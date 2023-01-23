«Блондинка» лидирует по числу номинаций на «Золотую малину»

43-я антипремия «Золотая малина» объявила
номинантов. Лидером по числу упоминаний стала «Блондинка
» с Аной де Армас
, заявленная сразу в восьми категориях, в том числе за худший фильм.
фото: К/ф "Блондинка"
Помимо «Блондинки» Эндрю Доминика
на звание худшей картины года претендуют «Доброго траура
» Машин Ган Келли
и Мод Сан
и «Пиноккио
» Роберта Земекиса
, заявленные в семи и шести номинациях соответственно, а также «Морбиус
» Даниэля Эспиносы
и «Русалка и дочь короля
» Шона МакНамары
. За самый неудачный ремейк, плагиат или сиквел могут отметить «Мир Юрского периода: Господство
», две части «365 дней
», «Воспламеняющую взглядом
» или вышеупомянутые «Пиноккио» и «Блондинку». Похожий список номинантов в категории «Худший сценарий»: «Мир Юрского периода: Господство», «Доброго траура», «Пиноккио», «Блондинка» и «Морбиус».
За худшую мужскую роль номинированы Том Хэнкс
(«Пиноккио»), Сильвестр Сталлоне
(«Самаритянин
»), Пит Дэвидсон
(«Мармадюк
»), Машин Ган Келли («Доброго траура») и Джаред Лето
(«Морбиус»), которого в прошлом году уже одарили наградой за мужскую роль второго плана в «Доме Gucci
». Среди актрис антинаграду могут получить Дайан Китон
(«Мак и Рита
»), Алисия Сильверстоун
(«Рекуин
»), Кая Скоделарио
(«Русалка и дочь короля»), Брайс Даллас Ховард
(«Мир Юрского периода: Господство») или Райан Кира Армстронг
(«Воспламеняющая взглядом»). Режиссерскую «Золотую малину» могут присудить Машин Ган Келли и Мод Сан («Доброго траура»), Джадду Апатоу
(«Пузырь
»), Эндрю Доминику («Блондинка»), Даниэлю Эспиносе («Морбиус») или Роберту Земекису («Пиноккио»).
Имена «победителей» антипремии по традиции огласят за день до церемонии вручения «Оскара» — 11 марта.
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