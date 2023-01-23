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Фильмы Малики Мусаевой и Виталия Манского покажут на Берлинале

23 января
2023 год

Новости кино >>
23 января 2023
Фильм Малики Мусаевой «Птица ищет клетку» и документальная лента Виталия Манского и Евгения Титаренко «Восточный фронт» включены в программу Encounters Берлинского кинофестиваля, который состоится с 16 по 26 февраля, сообщается на сайте смотра.

Фильмы Малики Мусаевой и Виталия Манского покажут на Берлинале
фото: К/ф «Птица ищет клетку»

«Птица ищет клетку» — полнометражный дебют ученицы Александра Сокурова. Малика Мусаева сняла фильм по собственному сценарию. Действие разворачивается в наши дни в небольшом селе Аршты на границе с Чечней, а главные роли исполняют местные женщины без актерского образования. Изначально премьера фильма планировалась на Каннском кинофестивале, однако оргкомитет смотра не включил его в конкурсную программу.

«16 тайтлов и столько же способов создать коллективный портрет прошлого, настоящего и будущего. Возможно, в фильмах больше политического, чем обычно. Но речь идет не столько о хронике событий, сколько о том, чтобы подвергнуть сомнению прошлое и представить зрителю различные точки зрения», — комментируют свой выбор художественный руководитель Берлинале Карло Шатриан.

Также в секции Encounters представлены фильмы «В воде» Хон Сан-Су, «Плохо живется» Жуана Канижу, «Взрослые» Дастина Гай Дефа, «Проект Клезмер» Леандро Коха и Паломы Шахманн, «Эхо» Татьяны Уэсо, «В слепой зоне» Айса Полата, «Стены Бергамо» Стефано Савона и другие.
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