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Объявлена конкурсная программа 73-го Берлинского кинофестиваля

23 января
2023 год

Новости кино >>
23 января 2023
Объявлена конкурсная программа 73-го Берлинского международного кинофестиваля, который пройдет с 16 по 26 февраля, сообщается на сайте смотра.

Объявлена конкурсная программа 73-го Берлинского кинофестиваля
фото: К/ф «Манодром»

В основной конкурс Берлинале вошли «В огне» Кристиана Петцольда, «Башня без тени» Чжан Лу, «До конца ночи» Кристофа Хохойслера, «Ежевика» Мэтта Джонсона — история о взлете и падении канадской компании по производству смартфонов, «Диско-бой» Джакомо Аббруццезе о беженце, приехавшем в Париж, «Плохая жизнь» Жуан Канижу, чья картина «Живется плохо» представлена в параллельной программе Encounters (в оригинале названия этих картин звучат как Bad Living и Living Bad), драма «Манодром» южноафриканского постановщика Джона Тренгова, где главные роли исполнили Джесси Айзенберг и Одесса Янг.

Также за «Золотого медведя» поборются «Музыка» Ангелы Шанелек, лента Селин Сон «Прошлые жизни», премьера которой состоялась на фестивале «Санденс», «Большая колесница» Филиппа Гарреля, «Ингеборг Бахман — Путешествие в пустыню» Маргарете фон Тротта, «Однажды мы всё расскажем друг другу» Эмили Атеф, «Лимбо» Ивана Сена, «На Адаманте» Николя Филибер, «Выживание доброты» Рольфа де Хира, «Судзумэ закрывает двери» Макото Синкая, «Тотем» Лилы Авилес и «20 000 разновидностей пчел» Эстибалис Урресола Солагурен.

Жюри 73-го Берлинале возглавит Кристен Стюарт. Фильмом открытия станет романтическая комедия Ребекки Миллер «Иди ко мне» с Марисой Томей, Питером Динклэйджем и Энн Хэтэуэй.
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№ 2
Lusia Happy   23.01.2023 - 19:14
Многие фильмы еще даже не удалось посмотреть. Но уверена, что самые хорошие еще не раз попадут на другие фестивали в течение года читать далее>>
№ 1
Princesa_ptichka   23.01.2023 - 18:18
неожиданно, что Кристен Стюарт возглавит жюри, даже как-то необычно, если честно. Но вообще здорово, что актриса так продвинулась далеко! читать далее>>
Всего сообщений: 2
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персоны
Джесси АйзенбергЭмили АтефПитер ДинклэйджЖуау КанижуРебекка МиллерКристиан ПетцольдМакото СинкайКристен СтюартМариса ТомейМаргарете фон ТроттаЭнн ХэтэуэйАнгела ШанелекОдесса Янг
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Иди ко мне, деткаСудзумэ, закрывающая двери

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