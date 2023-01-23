Объявлена конкурсная программа 73-го Берлинского кинофестиваля

Объявлена конкурсная программа 73-го Берлинского международного кинофестиваля, который пройдет с 16 по 26 февраля, сообщается на сайте смотра.
фото: К/ф «Манодром»
В основной конкурс Берлинале вошли «В огне» Кристиана Петцольда, «Башня без тени» Чжан Лу, «До конца ночи» Кристофа Хохойслера, «Ежевика» Мэтта Джонсона — история о взлете и падении канадской компании по производству смартфонов, «Диско-бой» Джакомо Аббруццезе о беженце, приехавшем в Париж, «Плохая жизнь» Жуан Канижу, чья картина «Живется плохо» представлена в параллельной программе Encounters (в оригинале названия этих картин звучат как Bad Living и Living Bad), драма «Манодром» южноафриканского постановщика Джона Тренгова, где главные роли исполнили Джесси Айзенберг и Одесса Янг.
Также за «Золотого медведя» поборются «Музыка» Ангелы Шанелек, лента Селин Сон «Прошлые жизни», премьера которой состоялась на фестивале «Санденс», «Большая колесница» Филиппа Гарреля, «Ингеборг Бахман — Путешествие в пустыню» Маргарете фон Тротта, «Однажды мы всё расскажем друг другу» Эмили Атеф, «Лимбо» Ивана Сена, «На Адаманте» Николя Филибер, «Выживание доброты» Рольфа де Хира, «Судзумэ закрывает двери» Макото Синкая, «Тотем» Лилы Авилес и «20 000 разновидностей пчел» Эстибалис Урресола Солагурен.
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