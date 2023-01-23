Премьера сериала «Шаляпин» состоится 13 февраля

Многосерийный фильм «Шаляпин» стартует на телеканале «Россия» 13 февраля — в день 150-летия Федора Ивановича Шаляпина. После телепремьеры сериал будет доступен в онлайн-кинотеатре Okko. Ведущую роль в проекте исполнил Александр Горбатов, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: Пресс-служба телеканала «Россия»
1886 год. Казань. Отец (Федор Добронравов) пытается пристроить маленького Федю к делу. Но из мальчишки не выходит ни подмастерья, ни посыльного – он мечтает только о музыке и театре. Приехав покорять столицу без копейки денег, молодой Федор не упускает выпавшего ему шанса выступить на концерте, и немедленно покоряет публику своим мощным басом. Но по-настоящему талант Шаляпина раскрывается в частной опере – новом проекте мецената Саввы Мамонтова (Владимир Юматов).
Слава русского баса растет, вокруг него бушуют страсти. Влюбленный Шаляпин женится на итальянской балерине Иоле (Мария Смольникова), готовой ради него поставить крест на своей творческой карьере. Но счастливую семейную жизнь прерывает внезапно вспыхнувший роман с поклонницей его таланта Марией (Юлия Снигирь). Страсть к Марии переворачивает жизнь великого певца. Он разрывается между двумя женщинами и двумя семьями, не решаясь оставить ни одну из них. Шаляпин не мыслит своей жизни без детей, без оперы, без широкой русской песни и без родины. Но ему предстоит сделать мучительный выбор и отказаться от того, что ему дорого до боли.
фото: Пресс-служба телеканала «Россия»
«Мы не так уж много знаем о Федоре Ивановиче Шаляпине. Его биография обросла легендами и анекдотами. Порой трудно разобраться, что правда, а что выдумка. Для меня важно было понять, почувствовать, каким он был. Как любил, как ненавидел, чем для него была Россия… Когда я читал сценарий, с каждой новой сценой все больше осознавал: играть личность подобного масштаба – невероятная актерская удача! Второго такого персонажа не найдешь. В Шаляпине было то, что мы по-русски называем самобытностью. Всю жизнь его душа, широкая, необъятная, рвалась наружу – в его голосе, который был слышен на весь мир. Но мы в фильме старались показать не только историю самого Шаляпина, но и судьбу русского театра того времени и события, которые повлияли на людей, на артистов в том числе. Ну, и, конечно же, тут есть любовь. Каждый в этой истории увидит что-то свое!» — уверен Александр Горбатов.
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