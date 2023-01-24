«Ивановы-Ивановы» возвращаются на СТС

Шестой сезон комедийного сериала «Ивановы-Ивановы» стартует 6 февраля на СТС. В новых сериях одну из главных ролей сыграла Ольга Кузьмина, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: Пресс-служба СТС
По сюжету Боря Иванов (Станислав Дужников), став владельцем фермы, нанимает помощницу Анну (Ольга Кузьмина), которая поначалу кажется добродушной. Но интриг в большой семье и без того хватает. Пока одни Ивановы начинают новую жизнь в Италии, другие разбираются с личными проблемами. Лёха (Михаил Трухин) и Лида (Анна Уколова) ждут ребёнка, а Нина (Светлана Колпакова) с Борей только работают над этим. Ваня (Алексей Лукин) прячется от бандитов и решает любовные дилеммы. И только Дед (Юрий Ицков) с ветеринаром Степаном (Андрей Леонов) готовы заботиться о «кормильцах» семейства — питомцах фермы.
Главное место действий — ферму — построили на территории подмосковного конно-спортивного клуба. Художники задекорировали загоны под куриные ангары, добавили вывеску, соорудили зоны для обитателей питомника. Перед съемками группа изучала особенности работы птицефермы и поведения животных, а некоторые актеры даже выступали консультантами.
фото: Пресс-служба СТС
Исполнитель роли ветеринара Степана Андрей Леонов признавался, что после таких съёмок начал задумываться о вегетарианстве: «Чем больше общаешься с животными, тем больше хочется отказаться от мяса. На съёмках были милые курочки, козы, телята, которые с таким доверием смотрели на меня. Мир животных, конечно, особенный, притягивает. Не будь я актёром, точно стал бы зоотехником».
В новом сезоне зрителей ждут пиротехнические взрывы, эффектные падения, драки и погони на мотоцикле, машине и лошадях. «Мне нужно было забраться на лошадь, упасть и снова попытаться залезть на неё. Сначала предложили дублёра, но я решил всё сделать сам. Забавно, но сложнее было в другой сцене, когда перепрыгивал через павлинов. Они не сидели на месте, постоянно перелетали через ограждения. В общем, птицы оказались с характером», — вспоминает Алексей Лукин.
Сразу после телеэфира — онлайн-премьера на платформе more.tv.
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