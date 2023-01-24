Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Олигарх»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Ивановы-Ивановы» возвращаются на СТС

24 января
2023 год

Новости кино >>
24 января 2023

Шестой сезон комедийного сериала «Ивановы-Ивановы» стартует 6 февраля на СТС. В новых сериях одну из главных ролей сыграла Ольга Кузьмина, сообщает пресс-служба телеканала.

«Ивановы-Ивановы» возвращаются на СТС
фото: Пресс-служба СТС

По сюжету Боря Иванов (Станислав Дужников), став владельцем фермы, нанимает помощницу Анну (Ольга Кузьмина), которая поначалу кажется добродушной. Но интриг в большой семье и без того хватает. Пока одни Ивановы начинают новую жизнь в Италии, другие разбираются с личными проблемами. Лёха (Михаил Трухин) и Лида (Анна Уколова) ждут ребёнка, а Нина (Светлана Колпакова) с Борей только работают над этим. Ваня (Алексей Лукин) прячется от бандитов и решает любовные дилеммы. И только Дед (Юрий Ицков) с ветеринаром Степаном (Андрей Леонов) готовы заботиться о «кормильцах» семейства — питомцах фермы.

Главное место действий — ферму — построили на территории подмосковного конно-спортивного клуба. Художники задекорировали загоны под куриные ангары, добавили вывеску, соорудили зоны для обитателей питомника. Перед съемками группа изучала особенности работы птицефермы и поведения животных, а некоторые актеры даже выступали консультантами.

«Ивановы-Ивановы» возвращаются на СТС
фото: Пресс-служба СТС

Исполнитель роли ветеринара Степана Андрей Леонов признавался, что после таких съёмок начал задумываться о вегетарианстве: «Чем больше общаешься с животными, тем больше хочется отказаться от мяса. На съёмках были милые курочки, козы, телята, которые с таким доверием смотрели на меня. Мир животных, конечно, особенный, притягивает. Не будь я актёром, точно стал бы зоотехником».

В новом сезоне зрителей ждут пиротехнические взрывы, эффектные падения, драки и погони на мотоцикле, машине и лошадях. «Мне нужно было забраться на лошадь, упасть и снова попытаться залезть на неё. Сначала предложили дублёра, но я решил всё сделать сам. Забавно, но сложнее было в другой сцене, когда перепрыгивал через павлинов. Они не сидели на месте, постоянно перелетали через ограждения. В общем, птицы оказались с характером», — вспоминает Алексей Лукин.

Сразу после телеэфира — онлайн-премьера на платформе more.tv.
версия для печати

Самое интересное

«Мажора» покажут на ТВ-3
«Мажора» покажут на ТВ-3
Также в детективной линейке телеканал впервые представит второй сезон «Что и требовалось доказать»
3 комментария

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
В Азии планируют снимать ремейки российских сериалов
Ольга Кузьмина присоединилась к «Ивановым-Ивановым»
Владелица «ИП Пирогова» станет полячкой
«Кровавая барыня» отправится в Японию, а мультфильм «Огонёк-Огниво» покажут в Индии
«Я всегда очень переживаю»: Сергей Бурунов об экстремальном шоу «Форт Боярд»
«Родные»: Будут они русскими и грустными
IVI открыл зрителям США доступ к контенту российских телеканалов
Кровные родственники: 5 российских фильмов и сериалов о необычных семьях
Сериалы «Гости из прошлого», «Филатов» и «Потерянные» покажут за рубежом
«Медиатора», «Оптимистов» и «Чик» представят международным закупщикам на MIPTV
Федор Стуков: «Комедия – это абсурд, и чем серьезнее ты это делаешь, тем в результате смешнее»
Новый сезон сериала «Две девицы на мели» стартует 8 февраля
Андрей Леонов: «Мои дети сейчас смотрят "Папиных дочек"»
Андрей Леонов и Станислав Дужников присоединились к «Ивановым-Ивановым»
Богатыри земли русской: Итоги питчинга Фонда кино-2020
«Дылды», «Ивановы-Ивановы» и «Гости из прошлого» приступили к съемкам
Анна Уколова рассказала о несчастном случае, который чуть не отнял у неё мужа
Смеемся дома: 10 комедий хороших и разных
Семен Трескунов признался в употреблении наркотических веществ
Показывает и предсказывает: как премия АПКиТ держит руку на пульсе отечественной индустрии сериалов
Поиск по меткам
СТС
персоны
Станислав ДужниковЮрий ИцковСветлана КолпаковаОльга КузьминаАндрей ЛеоновАлексей ЛукинМихаил ТрухинАнна Уколова
фильмы
Ивановы-Ивановы

анонс

Деконструкция «Олигарх»

Скорбим

Андрей Лещенко
20 января ушёл из жизни актёр Андрей Лещенко.
Майя Менглет
19 января ушла из жизни актриса Майя Менглет.

День рождения >>

Саулюс Баландис
Анна Банщикова
Татьяна Казючиц
Екатерина Климова
Людмила Савельева
Сергей Угрюмов
Роман Филиппов
Алексей Фокин
Ирина Шмелёва
Миша Бартон
Настасья Кински
Барбара Людвижанка
Даниэль Отёй
Мишель Серро
Шэрон Тейт
Кристен Шаал
все родившиеся 24 января >>

Афиша кино >>

Голгофа
черная комедия, трагикомедия
Ирландия, Великобритания, 2014
Изумительный Морис
детский фильм, семейное кино, экранизация
Великобритания, Германия, 2022
Не хороните меня без Ивана
драма
Россия, 2022
Заговор дьявола
мистика, триллер, фильм ужасов
США, Финляндия, Чехия, 2022
Крушение
боевик, триллер
Великобритания, США, 2023
Лили и море
драма
Бельгия, Исландия, Россия, Франция, 2022
Остров потерянных девчонок
детский фильм, приключения, семейное кино
Мексика, США, 2022
Телекинез
мистика, научная фантастика, триллер
Канада, 2022
Тропа смерти
фильм ужасов
США, 2021
Высоцкий. Неизвестные страницы. Фильм первый: Одесская тетрадь
биография
Россия, Украина, Франция, 2018
Невероятные приключения итальянцев в России
комедия, приключения
CCCР, Италия, 1973
Опасная иллюзия
боевик, драма, комедия, мелодрама, триллер
Румыния, США, 2013
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram