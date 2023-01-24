Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Весна на токийской улице: трейлер нового ромкома «Долой безделье!»

24 января
2023 год

Новости кино >>
24 января 2023
Студия P.A. WorksУкрась прощальное утро цветами обещания», «Война горничных Акибы») выпустила первый трейлер аниме «Долой безделье!». Премьеру ждем в апреле 2023-го.


Это романтическая комедия о школьной жизни по мотивам одноименной манги Мисаки Такамацу. Отличница Мицуми Ивакура из небольшого провинциального городка поступает в токийскую старшую школу. У нее и четкий план на будущее имеется: закончить престижный столичный университет и изменить мир к лучшему. Вот только ритм мегаполиса разительно отличается от тихой размеренной жизни на малой родине. К счастью, в первый учебный день страдающая от антропофобии Мицуми знакомится с красавчиком Сосукэ Симой. Благодаря поддержке милого и продвинутого одноклассника девушка сможет социализироваться в новых реалиях и постепенно раскрыться как личность.

Читать «Госпожа Кагуя» — еще один ромком о страстях в старших классах
Робкую Мицуми озвучивает Томоё Куросава (Ульти в «Ван-Писе», Нобуко Такада в «Магической битве»),
Сосукэ Симу — Акинори Эгоси (Хироси Киситани из «Белого ящика», Эдвард из «Пластиковых воспоминаний»),
Мику Эгасиру — Юка Тэрасаки (Вуэло Элуко из «Созданного в Бездне»),
Юдзуки Мурасигэ — Маая Утида (Сэйка Идзити из «Одинокого рокера!»),
Макото Курумэ — Мэгуми Хан (Акихиро Араи из «Баракамона»).

Весна на токийской улице: трейлер нового ромкома «Долой безделье!»

Постановкой проекта руководит Котоми ДэайСеребряная ложка», «Достучаться до тебя»), дизайном персонажей занимается Манами УмэситаОбещанный Неверленд», «Мартовский лев»), а музыку пишет Такацугу ВакабаясиЛюцифер и Бисквитный Молот», «Кость Маджина»).

Читать «Квест на фоне сакуры» — славное аниме о любви к малым городам от той же студии
Оригинальная манга Мисаки Такамацу поступает в японские киоски с августа 2018 года (спасибо журналу Afternoon). На сегодняшний день вышло восемь томов.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
P. A. WorksАнимацияаниме
фильмы
БаракамонБелая коробкаВан-ПисВойна горничных АкибыКость МаджинаЛюцифер и Бисквитный МолотМагическая битваМартовский левОбещанный НеверлендОдинокий рокер!Пластиковые воспоминанияСеребряная ложкаСозданный в БезднеУкрась прощальное утро цветами обещания

фотографии >>
Весна на токийской улице: трейлер нового ромкома «Долой безделье!» фотографии
Весна на токийской улице: трейлер нового ромкома «Долой безделье!» фотографии
Весна на токийской улице: трейлер нового ромкома «Долой безделье!» фотографии
Весна на токийской улице: трейлер нового ромкома «Долой безделье!» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Андрей Лещенко
20 января ушёл из жизни актёр Андрей Лещенко.
Майя Менглет
19 января ушла из жизни актриса Майя Менглет.

День рождения >>

Саулюс Баландис
Анна Банщикова
Татьяна Казючиц
Екатерина Климова
Людмила Савельева
Сергей Угрюмов
Роман Филиппов
Алексей Фокин
Ирина Шмелёва
Миша Бартон
Настасья Кински
Барбара Людвижанка
Даниэль Отёй
Мишель Серро
Шэрон Тейт
Кристен Шаал
все родившиеся 24 января >>

Афиша кино >>

Голгофа
черная комедия, трагикомедия
Ирландия, Великобритания, 2014
Изумительный Морис
детский фильм, семейное кино, экранизация
Великобритания, Германия, 2022
Не хороните меня без Ивана
драма
Россия, 2022
Заговор дьявола
мистика, триллер, фильм ужасов
США, Финляндия, Чехия, 2022
Крушение
боевик, триллер
Великобритания, США, 2023
Лили и море
драма
Бельгия, Исландия, Россия, Франция, 2022
Остров потерянных девчонок
детский фильм, приключения, семейное кино
Мексика, США, 2022
Телекинез
мистика, научная фантастика, триллер
Канада, 2022
Тропа смерти
фильм ужасов
США, 2021
Высоцкий. Неизвестные страницы. Фильм первый: Одесская тетрадь
биография
Россия, Украина, Франция, 2018
Невероятные приключения итальянцев в России
комедия, приключения
CCCР, Италия, 1973
Опасная иллюзия
боевик, драма, комедия, мелодрама, триллер
Румыния, США, 2013
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен