Весна на токийской улице: трейлер нового ромкома «Долой безделье!»

Студия P.A. Works
(«Укрась прощальное утро цветами обещания
», «Война горничных Акибы
») выпустила первый трейлер аниме «Долой безделье!
». Премьеру ждем в апреле 2023-го.
Это романтическая комедия о школьной жизни по мотивам одноименной манги Мисаки Такамацу
. Отличница Мицуми Ивакура из небольшого провинциального городка поступает в токийскую старшую школу. У нее и четкий план на будущее имеется: закончить престижный столичный университет и изменить мир к лучшему. Вот только ритм мегаполиса разительно отличается от тихой размеренной жизни на малой родине. К счастью, в первый учебный день страдающая от антропофобии
Мицуми знакомится с красавчиком Сосукэ Симой. Благодаря поддержке милого и продвинутого одноклассника девушка сможет социализироваться в новых реалиях и постепенно раскрыться как личность.
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«Госпожа Кагуя» — еще один ромком о страстях в старших классах
Робкую Мицуми озвучивает Томоё Куросава
(Ульти в «Ван-Писе
», Нобуко Такада в «Магической битве
»),
Сосукэ Симу — Акинори Эгоси (Хироси Киситани из «Белого ящика
», Эдвард из «Пластиковых воспоминаний
»),
Мику Эгасиру — Юка Тэрасаки
(Вуэло Элуко из «Созданного в Бездне
»),
Юдзуки Мурасигэ — Маая Утида
(Сэйка Идзити из «Одинокого рокера!
»),
Макото Курумэ — Мэгуми Хан
(Акихиро Араи из «Баракамона
»).
Постановкой проекта руководит Котоми Дэай
(«Серебряная ложка
», «Достучаться до тебя
»), дизайном персонажей занимается Манами Умэсита
(«Обещанный Неверленд
», «Мартовский лев
»), а музыку пишет Такацугу Вакабаяси
(«Люцифер и Бисквитный Молот
», «Кость Маджина
»).
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«Квест на фоне сакуры» — славное аниме о любви к малым городам от той же студии
Оригинальная манга Мисаки Такамацу
поступает в японские киоски с августа 2018 года (спасибо журналу Afternoon). На сегодняшний день вышло восемь томов.
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