Фильмы «Фабельманы», «Всё везде и сразу» и «Банши Инишерина» номинированы на «Оскар»

Объявлены номинанты на 95-ю премию Американской киноакадемии «Оскар
». На награду в категории «Лучший фильм» претендуют десять картин — «На Западном фронте без перемен
», «Аватар: Путь воды
», «Банши Инишерина
», «Элвис
», «Всё везде и сразу
», «Фабельманы
», «Тар
», «Топ Ган: Мэверик
», «Говорят женщины
» и «Треугольник печали
». Ведущими мероприятия выступили Риз Ахмед
и Эллисон Уильямс
. 95-я церемония вручения пройдет 12 марта.
фото: кадр из фильма «Аватар: Путь воды»
Среди номинантов оказалась российская короткометражная лента «Выход
» Максима
и Евгении Арбугаевых
из Якутии, которая претендует на звание лучшей документальной короткометражки.
Мультфильмом года могут объявить анимационные картины «Пиноккио Гильермо Дель Торо
», «Марсель — ракушка в ботинках
», «Кот в сапогах: Последнее желание
», «Морской монстр
» и «Я краснею
». В категории «Лучший иностранный фильм» представлены «На Западном фронте без перемен», «Аргентина, 1985
», «Близко
», «Иа
» и «Тихоня
». Среди режиссеров отмечены Дэн Кван
, Дэниел Шайнерт
(«Всё везде и сразу»), Мартин Макдонах
(«Банши Инишерина»), Стивен Спилберг
(«Фабельманы»), Тодд Филд
(«Тар») и Рубен Эстлунд
(«Треугольник печали»).
Награды за лучшие роли могут получить Остин Батлер
(«Элвис»), Пол Мескал
(«Солнце мое»), Билл Найи
(«Жить
»), Колин Фаррелл
(«Банши Инишерина»), Брендан Фрейзер
(«Кит
»), Кейт Бланшетт
(«Тар»), Ана де Армас
(«Блондинка
»), Мишель Йео
(«Всё везде и сразу»), Андреа Райзборо
(«Ради Лесли») и Мишель Уильямс
(«Фабельманы»). Лучшими актрисами второго плана могут признать Анджелу Бассетт
(«Черная пантера: Ваканда навеки
»), Хонг Чау
(«Кит»), Керри Кондон
(«Банши Инишерина»), Джейми Ли Кёртис
и Стефани Сюй
(«Всё везде и сразу»), а актеров — Брайана Тайри Генри
(«Дамба
»), Джадда Хирша
(«Фабельманы») и Джонатана Ке Квана
(«Всё везде и сразу»), а также Брендана Глисона
и Барри Кеогана
, сыгравших в картине «Банши Инишерина».
Полный список номинантов на премию «Оскар»:
Лучший фильм
«На Западном фронте без перемен»
«Аватар: Путь воды»
«Банши Инишерина» (читать рецензию
)
«Элвис»
«Всё везде и сразу» (читать рецензию
)
«Фабельманы» (читать рецензию
)
«Тар»
«Топ Ган: Мэверик»
«Говорят женщины»
«Треугольник печали» (читать рецензию
)
Лучший режиссёр
Дэн Кван, Дэниел Шайнерт («Всё везде и сразу»)
Мартин Макдонах («Банши Инишерина»)
Стивен Спилберг («Фабельманы»)
Тодд Филд («Тар»)
Рубен Эстлунд («Треугольник печали»)
Лучшая актриса
Кейт Бланшетт («Тар»)
Ана де Армас («Блондинка»)
Мишель Йео («Всё везде и сразу»)
Андреа Райзборо («Ради Лесли»)
Мишель Уильямс («Фабельманы»)
Лучший актер
Остин Батлер («Элвис»)
Пол Мескал («Солнце мое»)
Билл Найи («Жить»)
Колин Фаррелл («Банши Инишерина»)
Брендан Фрейзер («Кит»)
Лучший оригинальный сценарий
«Банши Инишерина»
«Всё везде и сразу»
«Фабельманы»
«Тар»
«Треугольник печали»
Лучший адаптированный сценарий
«На Западном фронте без перемен»
«Достать ножи: Стеклянная луковица
»
«Жить»
«Топ Ган 2: Мэверик»
«Говорят женщины»
Лучший иностранный фильм
«На Западном фронте без перемен»
«Аргентина, 1985»
«Близко»
«Иа»
«Тихоня»
Лучший мультфильм
«Пиноккио Гильермо Дель Торо» (читать рецензию
)
«Марсель, ракушка в ботинках»
«Кот в сапогах: Последнее желание»
«Морской монстр»
«Я краснею»
Лучший оператор
«Тар»
«Элвис»
«Империя света
»
«На Западном фронте без перемен»
«Бардо
»
Лучшая песня
Applause («Теперь вместе»)
Hold My Hand («Топ Ган: Мэверик»)
Lift Me Up («Черная пантера: Ваканда навеки»)
Naatu Naatu («RRR: Рядом ревет революция
»)
This Is a Life («Всё везде и сразу»)
Лучшая музыка
«На Западном фронте без перемен»
«Вавилон
»
«Банши Инишерина»
«Всё везде и сразу»
«Фабельманы»
Лучший актер второго плана
Брендан Глисон («Банши Инишерина»)
Брайан Тайри Генри («Дамба»)
Джадд Хирш («Фабельманы»)
Барри Кеоган («Банши Инишерина»)
Джонатан Ке Кван («Всё везде и сразу»)
Лучшая актриса второго плана
Анджела Бассетт («Черная пантера: Ваканда навеки»)
Хонг Чау («Кит»)
Керри Кондон («Банши Инишерина»)
Джейми Ли Кёртис («Всё везде и сразу»)
Стефани Сюй («Всё везде и сразу»)
Лучший монтаж
«Банши Инишерина»
«Элвис»
«Тар»
«Всё везде и сразу»
«Топ Ган: Мэверик»
Лучшая работа художника-постановщика
«Аватар: Путь воды»
«Вавилон»
«Элвис»
«На Западном фронте без перемен»
«Фабельманы»
Лучший звук
«На Западном фронте без перемен»
«Аватар: Путь воды»
«Бэтмен
» (читать рецензию
)
«Элвис»
«Топ Ган: Мэверик»
Лучшие костюмы
«Вавилон»
«Черная пантера: Ваканда навеки»
«Элвис»
«Всё везде и сразу»
«Миссис Харрис едет в Париж
»
Лучшие грим и прически
«На Западном фронте без перемен»
«Бэтмен»
«Черная пантера: Ваканда навеки»
«Элвис»
«Кит»
Лучшие визуальные эффекты
«Черная пантера: Ваканда навеки»
«Бэтмен»
«На Западном фронте без перемен»
«Аватар: Путь воды»
«Топ Ган: Мэверик»
Лучший документальный фильм
«Все, что дышит»
«Вся красота и кровопролитие
»
«Огонь любви»
«Дом из осколков»
Лучший короткометражный документальный фильм
«Заклинатели слонов
»
«Выход»
«Как измеряется год?»
«Эффект Марты Митчелл»
«Незнакомец у ворот»
Лучший короткометражный игровой фильм
«Прощание по-ирландски»
«Ивалу»
«Ученица»
«Ночная поездка»
«Красный чемодан»
Лучший короткометражный анимационный фильм
«Мальчик, крот, лис и конь
»
«Летающий моряк»
«Торговцы льдом»
My Year of Dicks
«Страус сказал мне, что мир фальшивый, и я думаю, что верю в это»
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