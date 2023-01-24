Исполнилось 80 лет со дня рождения американской актрисы Шэрон Тейт

Сегодня, 24 января, исполнилось 80 лет со дня рождения печально известной супруги Романа Полански
, американской актрисы и модели Шэрон Тейт
.
Шэрон Мари Тейт
родилась 24 января 1943 года в Далласе, штат Техас, в семье офицера Армии США полковника Пола Джеймса Тейта и его жены Дорис Гвендолин Тейт, часто переезжавшей по месту службы отца. В полугодовалом возрасте завоевала титул «Мисс Малышка Далласского конкурса», а в юности участвовала в нескольких конкурсах красоты. В 1960-м отца перевели в Италию, где Шэрон начала играть небольшие роли в телефильмах. В 1962-м семья вернулась в США, и Шэрон переехала в Лос-Анджелес. В 1967-м она познакомилась с будущим мужем, режиссером Романом Полански, на съемках его «Бала вампиров
». 20 января они поженились в Лондоне.
Дебютировала в кино эпизодической ролью патрицианки в «Разбойнике Варавве
» Ричарда Флейшера
, вышедшем в 1961-м. Успех к ней пришел после выхода экранизации бестселлера Жаклин Сьюзан «Долина кукол
», где она сыграла Дженнифер Норт. За свою короткую жизнь успела создать 12 образов в фильмах и сериалах, среди которых «Агенты А.Н.К.Л.», «Око дьявола», «Команда разрушителей
» и «Один из тринадцати
». В 1968-м на церемонии вручения наград «Золотой глобус» была объявлена одной из лучших молодых актрис года.
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«Однажды… в Голливуде»: Профессий много но, прекрасней всех - Тарантино!
Многообещающая карьера Шэрон Тейт была оборвана 9 августа 1969 года в Лос-Анджелесе на вилле в Бенедикт-Кэньон. 26-летняя звезда, находившаяся на восьмом с половиной месяце беременности, и четверо ее друзей были убиты членами «Семьи» Чарльза Мэнсона. Убийцы впоследствии были осуждены и находятся в заключении до сих пор. Сам Мэнсон скончался в 2017-м.
Печальным событиям посвящены фильмы «Волки у двери», «Так сказал Чарли
», «Призраки Шэрон Тейт
», седьмой сезон «Американской истории ужасов
» и сериал «Хелтер Скелтер
». Квентин Тарантино
придумал счастливый финал для нашумевшей истории, поставив картину «Однажды в... Голливуде
» с Марго Робби
в образе Тейт и написав одноименный роман.
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