Софья Митрофанова покидает пост генерального директора онлайн-кинотеатра Premier

Софья Митрофанова
расстается с постом генерального директора онлайн-кинотеатра Premier. Об этом она сообщила
на своем телеграм-канале.
«Друзья, 3 февраля мой последний день в Premier. Когда перестаешь совершать ошибки, понимаешь, что достиг потолка. Теперь мне пора идти в свободное плавание — как независимому продюсеру», —
говорится в сообщении Митрофановой.
О своих планах продюсер обещала рассказать в скором будущем.
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