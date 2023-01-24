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Софья Митрофанова покидает пост генерального директора онлайн-кинотеатра Premier

24 января
2023 год

Новости кино >>
24 января 2023

Софья Митрофанова расстается с постом генерального директора онлайн-кинотеатра Premier. Об этом она сообщила на своем телеграм-канале.

Софья Митрофанова покидает пост генерального директора онлайн-кинотеатра Premier

«Друзья, 3 февраля мой последний день в Premier. Когда перестаешь совершать ошибки, понимаешь, что достиг потолка. Теперь мне пора идти в свободное плавание — как независимому продюсеру», — говорится в сообщении Митрофановой.

О своих планах продюсер обещала рассказать в скором будущем.

Читать интервью Софья Митрофанова: «Ни одна стратегия, придуманная на коленке и под воздействием негативных факторов, не может быть эффективной»

Софья Митрофанова возглавила сервис 9 августа 2021 года после ухода с поста Ивана Гродецкого. Она отвечала за расширение аудитории видеоплатформы, привлечение новых подписчиков и формирование линейки оригинальных проектов.
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