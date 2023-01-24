Ингеборгу Дапкунайте в сериале «Балет» заменила Алла Сигалова

В сериале «Балет
» вместо Ингеборги Дапкунайте
главную роль сыграла хореограф Алла Сигалова
, следует из презентации онлайн-кинотеатра Wink, которая сегодня проходит в Москве.
По сюжету на главную сцену страны после тридцатилетнего перерыва возвращается Рута Майерс, бывшая танцовщица Большого театра
, а ныне хореограф с мировым именем. Несмотря на прошедшие годы, многое в театре Руте хорошо знакомо: ее бывший возлюбленный Андрей Пронин теперь художественный руководитель театра, ее бывшая лучшая подруга — его жена, а бывшие враги и недруги занимают различные влиятельные посты в театре и вокруг него. Рута надеется ставить спектакль, ни на что не отвлекаясь, но тайны прошлого сразу же дают о себе знать — и эта гастроль изменит жизни всех раз и навсегда.
В сериале также сыграли Маруся Фомина
, Федор Бондарчук
и Игорь Гордин
. Производством занималась «Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука
и Алексея Киселева
. Сериал выйдет на Wink в этом году.
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