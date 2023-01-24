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Ингеборгу Дапкунайте в сериале «Балет» заменила Алла Сигалова

24 января
2023 год

Новости кино >>
24 января 2023
В сериале «Балет» вместо Ингеборги Дапкунайте главную роль сыграла хореограф Алла Сигалова, следует из презентации онлайн-кинотеатра Wink, которая сегодня проходит в Москве.

Ингеборгу Дапкунайте в сериале «Балет» заменила Алла Сигалова

По сюжету на главную сцену страны после тридцатилетнего перерыва возвращается Рута Майерс, бывшая танцовщица Большого театра, а ныне хореограф с мировым именем. Несмотря на прошедшие годы, многое в театре Руте хорошо знакомо: ее бывший возлюбленный Андрей Пронин теперь художественный руководитель театра, ее бывшая лучшая подруга — его жена, а бывшие враги и недруги занимают различные влиятельные посты в театре и вокруг него. Рута надеется ставить спектакль, ни на что не отвлекаясь, но тайны прошлого сразу же дают о себе знать — и эта гастроль изменит жизни всех раз и навсегда.

В сериале также сыграли Маруся Фомина, Федор Бондарчук и Игорь Гордин. Производством занималась «Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселева. Сериал выйдет на Wink в этом году.
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обсуждение >>
№ 1
Princesa_ptichka   24.01.2023 - 16:00
жаль, очень жаль, что Дапкунайте теперь не будет сниматься в российских проектах... но это даже странно, потому что мне казалось, что ее единственная работа как раз была в России читать далее>>
Всего сообщений: 1
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