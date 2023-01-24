Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Олигарх»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Исторический детектив «Красный Яр» с Крюковым, Рыковым и Шуткиной стартует 30 января

24 января
2023 год

Новости кино >>
24 января 2023

На НТВ 30 января в 22.10 стартует премьерный показ восьмисерийного остросюжетного исторического детектива «Красный Яр». Сюжет сериала разворачивается в двух временах – в XIX веке и в наши дни. Главные роли исполнили Константин Крюков, Пётр Рыков, Сергей Юшкевич, Макар Запорожский, Софья Шуткина и Дарья Кукарских, уточняет пресс-служба телеканала.

Исторический детектив «Красный Яр» с Крюковым, Рыковым и Шуткиной стартует 30 января

Эта история началась в 1860 году, когда Енисейскую губернию накрыла «золотая лихорадка» и на разработку золотых приисков бежали старатели со всей страны. За слитки и драгоценный песок, лежащие прямо под ногами, между беглыми каторжниками, ссыльными офицерами, купцами и жандармами развернулась настоящая война. Отголоски страстей, бушевавших на просторах тайги, сквозь века докатились и до современного Красноярска, когда в город приехали «русская француженка» Барбара (Шуткина) и молодой историк Виктор Антонов (Запорожский). Официальная версия визита – подготовка документального фильма о Сибири – далека от реальности. На самом деле молодая искательница приключений приехала в Сибирь, чтобы воочию увидеть свою «малую родину» и проверить истинность одной карты, доставшейся ей по наследству. Поиски таинственного золотого месторождения приводят к новому витку драмы и прямому противостоянию с криминалом.

Для режиссера сериала Михаила Вассербаума «кино – это сотворчество всех, кто собрался на площадке: актёров, операторов, каскадеров, администраторов. В этом проекте на многих ролях мы задействовали местных актёров, и они стали для меня большим открытием. Великолепно справляясь с поставленными задачами, они создавали яркие работы наравне со звездами кино. Сюжет истории протягивается на три века, и нам было важно соблюдать историческую подлинность происходящего: мы снимали в чудесном историческом заповеднике и музее Шушенское и, благодаря отзывчивости сотрудников, работа была комфортной. Все, что мы хотели сказать, зритель увидит на экране».



Съёмки «Красного Яра» проходили в Красноярске, Минусинске, Дивногорске, Краснотуранском и Емельяновском районах, в поселке городского типа Шушенское, национальном парке «Красноярские Столбы», экопарке «Гремячая грива» и других знаковых местах края. За визуальную составляющую отвечают оператор Дмитрий Арефев и художник-постановщик Сергей Ракутов, а за музыку — композиторы Ирина Белова, Александр Маев и Максим Кошеваров.

«Потрясающе! Говорю это максимально искренне. Локации были подобраны душевные и энергетически очень сильные. Я лазала по Столбам и, когда забралась на самый пик, села, за коленочки себя обняла и смотрела вдаль, в тайгу. Я считаю, что нам, петербуржцам и москвичам, этого просто катастрофически не хватает, потому что это место силы, которое останется на всю жизнь. И, соответственно, когда съемки проходят в месте силы, это хорошие съемки. Я всегда хочу участвовать в проектах, которые делаются с любовью, не просто ради денег, а в тех, которые создаются с какой-то идеей. И абсолютно неважно, какое это кино: столичное, региональное, зарубежное», – говорит актриса Дарья Кукарских.
версия для печати

Самое интересное

«Мажора» покажут на ТВ-3
«Мажора» покажут на ТВ-3
Также в детективной линейке телеканал впервые представит второй сезон «Что и требовалось доказать»
3 комментария

обсуждение >>
№ 1
Princesa_ptichka   24.01.2023 - 18:11
жаль все-таки, что Запорожский скатился до такого уровня фильмов(( а подавал хорошие надежды после Молодежки. Но он все такой же красавец зато читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Исторический детектив «Безсоновъ» стартует на НТВ 16 января
Константин Адаев и Лянка Грыу сыграли в остросюжетном детективе «Феникс»
Поиск по меткам
НТВ
персоны
Дмитрий АрефевИрина БеловаМихаил ВассербаумМакар ЗапорожскийМаксим КошеваровКонстантин КрюковДарья КукарскихАлександр МаевСергей РакутовПётр РыковСофья ШуткинаСергей Юшкевич

фотографии >>
Исторический детектив «Красный Яр» с Крюковым, Рыковым и Шуткиной стартует 30 января фотографии
Исторический детектив «Красный Яр» с Крюковым, Рыковым и Шуткиной стартует 30 января фотографии
Исторический детектив «Красный Яр» с Крюковым, Рыковым и Шуткиной стартует 30 января фотографии
Исторический детектив «Красный Яр» с Крюковым, Рыковым и Шуткиной стартует 30 января фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Олигарх»

Скорбим

Герман Климов
24 января ушёл из жизни сценарист Герман Климов.
Елена Болдахова
22 января ушла из жизни актриса Елена Болдахова.
Андрей Лещенко
20 января ушёл из жизни актёр Андрей Лещенко.
Майя Менглет
19 января ушла из жизни актриса Майя Менглет.

День рождения >>

Саулюс Баландис
Анна Банщикова
Татьяна Казючиц
Екатерина Климова
Людмила Савельева
Сергей Угрюмов
Роман Филиппов
Алексей Фокин
Ирина Шмелёва
Миша Бартон
Настасья Кински
Барбара Людвижанка
Даниэль Отёй
Мишель Серро
Шэрон Тейт
Кристен Шаал
все родившиеся 24 января >>

Афиша кино >>

Голгофа
черная комедия, трагикомедия
Ирландия, Великобритания, 2014
Изумительный Морис
детский фильм, семейное кино, экранизация
Великобритания, Германия, 2022
Крушение
боевик, триллер
Великобритания, США, 2023
Не хороните меня без Ивана
драма
Россия, 2022
Заговор дьявола
мистика, триллер, фильм ужасов
США, Финляндия, Чехия, 2022
Лили и море
драма
Бельгия, Исландия, Россия, Франция, 2022
Остров потерянных девчонок
детский фильм, приключения, семейное кино
Мексика, США, 2022
Телекинез
мистика, научная фантастика, триллер
Канада, 2022
Тропа смерти
фильм ужасов
США, 2021
Высоцкий. Неизвестные страницы. Фильм первый: Одесская тетрадь
биография
Россия, Украина, Франция, 2018
Невероятные приключения итальянцев в России
комедия, приключения
CCCР, Италия, 1973
Опасная иллюзия
боевик, драма, комедия, мелодрама, триллер
Румыния, США, 2013
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram