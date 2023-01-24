Исторический детектив «Красный Яр» с Крюковым, Рыковым и Шуткиной стартует 30 января

На НТВ 30 января в 22.10 стартует премьерный показ восьмисерийного остросюжетного исторического детектива «Красный Яр
». Сюжет сериала разворачивается в двух временах – в XIX веке и в наши дни. Главные роли исполнили Константин Крюков
, Пётр Рыков
, Сергей Юшкевич
, Макар Запорожский
, Софья Шуткина
и Дарья Кукарских
, уточняет пресс-служба телеканала.
Эта история началась в 1860 году, когда Енисейскую губернию накрыла «золотая лихорадка» и на разработку золотых приисков бежали старатели со всей страны. За слитки и драгоценный песок, лежащие прямо под ногами, между беглыми каторжниками, ссыльными офицерами, купцами и жандармами развернулась настоящая война. Отголоски страстей, бушевавших на просторах тайги, сквозь века докатились и до современного Красноярска, когда в город приехали «русская француженка» Барбара (Шуткина) и молодой историк Виктор Антонов (Запорожский). Официальная версия визита – подготовка документального фильма о Сибири – далека от реальности. На самом деле молодая искательница приключений приехала в Сибирь, чтобы воочию увидеть свою «малую родину» и проверить истинность одной карты, доставшейся ей по наследству. Поиски таинственного золотого месторождения приводят к новому витку драмы и прямому противостоянию с криминалом.
Для режиссера сериала Михаила Вассербаума «кино – это сотворчество всех, кто собрался на площадке: актёров, операторов, каскадеров, администраторов. В этом проекте на многих ролях мы задействовали местных актёров, и они стали для меня большим открытием. Великолепно справляясь с поставленными задачами, они создавали яркие работы наравне со звездами кино. Сюжет истории протягивается на три века, и нам было важно соблюдать историческую подлинность происходящего: мы снимали в чудесном историческом заповеднике и музее Шушенское и, благодаря отзывчивости сотрудников, работа была комфортной. Все, что мы хотели сказать, зритель увидит на экране».
Съёмки «Красного Яра» проходили в Красноярске, Минусинске, Дивногорске, Краснотуранском и Емельяновском районах, в поселке городского типа Шушенское, национальном парке «Красноярские Столбы», экопарке «Гремячая грива» и других знаковых местах края. За визуальную составляющую отвечают оператор Дмитрий Арефев
и художник-постановщик Сергей Ракутов
, а за музыку — композиторы Ирина Белова
, Александр Маев
и Максим Кошеваров
.
«Потрясающе! Говорю это максимально искренне. Локации были подобраны душевные и энергетически очень сильные. Я лазала по Столбам и, когда забралась на самый пик, села, за коленочки себя обняла и смотрела вдаль, в тайгу. Я считаю, что нам, петербуржцам и москвичам, этого просто катастрофически не хватает, потому что это место силы, которое останется на всю жизнь. И, соответственно, когда съемки проходят в месте силы, это хорошие съемки. Я всегда хочу участвовать в проектах, которые делаются с любовью, не просто ради денег, а в тех, которые создаются с какой-то идеей. И абсолютно неважно, какое это кино: столичное, региональное, зарубежное», –
говорит актриса Дарья Кукарских.
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