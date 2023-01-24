Александр Яценко, Иван Янковский и Александра Бортич ищут маньяка в трейлере сериала «Фишер»

В сети появился трейлер детективного триллера «Фишер
» режиссёров Сергея Тарамаева
и Любови Львовой
(«Чёрная весна
»).
1986 год. В районе правительственных дач на Рублевском шоссе одного за другим убивают подростков. Интеллигентный следователь Валерий Козырев, его дерзкий напарник из Ростова Евгений Боков и молодая мать Наталья Добровольская начинают расследование, даже не подозревая, как сильно оно изменит судьбу каждого из них. Единственный свидетель, способный опознать маньяка, — школьник Игорь, родители которого совсем не в восторге от контактов сына с милицией.
Роли в сериале сыграли Иван Янковский
, Александра Бортич
, Александр Яценко
, Сергей Гилёв
, Анна Снаткина
, Роман Евдокимов
, Андрей Максимов
, Ольга Озоллапиня
, Алексей Гришин
, Диана Милютина
, Фёдор Федосеев
, Ирина Улановская
, Татьяна Косач-Брындина
, Лидия Хазова
, Максим Карушев
и другие.
Премьера сериала «Фишер
» состоится 8 февраля на more.tv и Wink.
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