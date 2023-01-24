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Александр Яценко, Иван Янковский и Александра Бортич ищут маньяка в трейлере сериала «Фишер»

24 января
2023 год

Новости кино >>
24 января 2023
В сети появился трейлер детективного триллера «Фишер» режиссёров Сергея Тарамаева и Любови ЛьвовойЧёрная весна»).


1986 год. В районе правительственных дач на Рублевском шоссе одного за другим убивают подростков. Интеллигентный следователь Валерий Козырев, его дерзкий напарник из Ростова Евгений Боков и молодая мать Наталья Добровольская начинают расследование, даже не подозревая, как сильно оно изменит судьбу каждого из них. Единственный свидетель, способный опознать маньяка, — школьник Игорь, родители которого совсем не в восторге от контактов сына с милицией.

Александр Яценко, Иван Янковский и Александра Бортич ищут маньяка в трейлере сериала «Фишер»

Роли в сериале сыграли Иван Янковский, Александра Бортич, Александр Яценко, Сергей Гилёв, Анна Снаткина, Роман Евдокимов, Андрей Максимов, Ольга Озоллапиня, Алексей Гришин, Диана Милютина, Фёдор Федосеев, Ирина Улановская, Татьяна Косач-Брындина, Лидия Хазова, Максим Карушев и другие.

Премьера сериала «Фишер» состоится 8 февраля на more.tv и Wink.
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Александр Яценко, Иван Янковский и Александра Бортич ищут маньяка в трейлере сериала «Фишер» фотографии
Александр Яценко, Иван Янковский и Александра Бортич ищут маньяка в трейлере сериала «Фишер» фотографии
Александр Яценко, Иван Янковский и Александра Бортич ищут маньяка в трейлере сериала «Фишер» фотографии
Александр Яценко, Иван Янковский и Александра Бортич ищут маньяка в трейлере сериала «Фишер» фотографии
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