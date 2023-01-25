Марина Александрова и Антон Васильев завершили «Открытый брак»

Севе и Оксане за сорок. У них трое детей, большая квартира в центре Москвы и сложившиеся карьеры. Завидная жизнь для родных и близких. Они – образцовая пара. Но, оказавшись в гуще проблем, Оксана изменяет Севе впервые за 20 лет брака и признается в этом мужу. Привычный ритм жизни сбивается, и Оксана задает себе вопросы, ответов на которые, она так боялась последние годы – кто она, чего она хочет, счастлива ли она? Вместо неизбежной драмы женщина предлагает Севе попробовать открытый брак.
Неохотно, но Сева соглашается. Сам он уже давно живет двойными стандартами, у него есть любовница – учительница их младшего сына. В конце концов, для него это win-win: жена остается на месте, любовница тоже, плюс – ни к чему не обязывающие легитимные связи на стороне. В итоге вместо моря удовольствия и решения всех проблем, появляются новые. В отчаянном стремлении к счастью, герои вынуждены заново пересмотреть своё отношение друг к другу, к семье и к жизни в целом. В конце концов, 40 – это всего лишь два раза по 20.
фото: Пресс-служба Okko
«Меня сразу заинтересовал сценарий, но взгляд на проблему показался очень женским. Захотелось отстоять мужскую часть населения и найти ее правду. Было интересно создать на экране семью, которая строилась 20 лет с незнакомыми людьми. «Открытый брак» — важный разговор о том, что делать, когда у тебя семья, трое детей, собака, ипотека, а любовь прошла», — рассказал Антон Васильев.
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