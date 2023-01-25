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Леонов, Гришаева, Бледный и Карпович снимаются в продолжении «Папиных дочек»

25 января
2023 год

Новости кино >>
25 января 2023

Стартовали съемки продолжения сериала «Папины дочки» для телеканала СТС. Проект, за производство которого отвечает онлайн-кинотеатр START, получил название «Папины дочки. Новые». Спустя десять лет к своим ролям вернулись Андрей Леонов, Филипп Бледный, Лиза Арзамасова, Мирослава Карпович, Нонна Гришаева, Александр Олешко и Ольга Волкова, сообщает пресс-служба START.

Леонов, Гришаева, Бледный и Карпович снимаются в продолжении «Папиных дочек»
фото: Пресс-служба START

В продолжении истории проклятие Васнецовых настигает уже повзрослевших дочерей семейного психотерапевта. В канун очередной годовщины свадьбы из дома сбегает Даша (Анастасия Сиваева), оставив трудоголику Венику (Филипп Бледный) прощальное письмо, обручальное кольцо и четырех дочерей: Лизу (Вита Корниенко), Диану (Ева Смирнова), Арину (Полина Айнутдинова) и Соню (Полина Денисова). Теперь Вениамин, совсем как его тесть когда-то, вынужден стать для своих детей и папой, и мамой, и другом. А поможет ему в этом неунывающее семейство Васнецовых.

«Для меня сыграть отца четырех девчонок — просто мечта какая-то. Я и сам не отказался бы от четырех дочек. Поэтому, когда поступило такое предложение, даже не читая сценарий, сразу согласился. Я загорелся, ведь это новый этап, новый способ существования в кадре. Последнее время были роли брутальных парней, а здесь совершенно другое. Я изменился, Веник тоже, поэтому жутко интересно, что у нас получится», — говорит Филипп Бледный.

Леонов, Гришаева, Бледный и Карпович снимаются в продолжении «Папиных дочек»
фото: Пресс-служба START

В новых сериях художники постарались сохранить образы персонажей, а исполнительница роли бабушки Ольга Волкова привезла на площадку любимые костюмы своей героини. В продолжении истории народная артистка возьмется за воспитание уже нового поколения, одну из представительниц которого сыграет Вита Корниенко. Ее героиня Лиза отвечает в семье Васнецовых за пятерки и раздельный сбор мусора. «Лиза строгая и ответственная, чем-то напоминает Галину Сергеевну», — делится юная актриса.

Съемки «Папиных дочек» проходят в павильонах «АМЕДИА», где художники за полтора месяца построили декорации квартиры Васнецовых. Жилье занимает 130 квадратных метров и включает две комнаты дочек и одну Веника, гостиную, кухню и прихожую. Параллельно создаются декорации офиса школьного психолога и квартиры соседа Бори в исполнении Алексея Демидова.

Леонов, Гришаева, Бледный и Карпович снимаются в продолжении «Папиных дочек»
фото: Пресс-служба START

Над продолжением работают как новые авторы, так и сценаристы предыдущих сезонов «Папиных дочек». «Сериал станет современнее и динамичнее, — считает креативный продюсер Аслан Гугкаев. — При этом хочется сохранить душевность и юмор, за которые и полюбили “Дочек”. Стараемся добиться золотой середины, чтобы продолжение понравилось как давним поклонникам истории, так и зрителям, которые не знакомы с героями».
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Леонов, Гришаева, Бледный и Карпович снимаются в продолжении «Папиных дочек» фотографии
Леонов, Гришаева, Бледный и Карпович снимаются в продолжении «Папиных дочек» фотографии
Леонов, Гришаева, Бледный и Карпович снимаются в продолжении «Папиных дочек» фотографии
Леонов, Гришаева, Бледный и Карпович снимаются в продолжении «Папиных дочек» фотографии
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