Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

На кинофестивале «Золотой ворон» впервые пройдет конкурс мультфильмов

25 января
2023 год

Новости кино >>
25 января 2023
На VII Арктическом международном кинофестивале «Золотой ворон» впервые состоится международный конкурс анимационного кино. Смотр пройдет в городе Анадырь Чукотского автономного округа с 24 апреля по 7 мая, сообщают организаторы.

На кинофестивале «Золотой ворон» впервые пройдет конкурс мультфильмов
фото: Пресс-служба фестиваля "Золотой ворон"

В конкурсе анимационного кино смогут принять участие новые авторские короткометражные мультфильмы и эпизоды сериалов, созданные не ранее 1 января 2021 года в разных странах мира. Основное внимание будет уделено мультфильмам для детей, но планируются сеансы для подростков и взрослых зрителей. Будут отобраны ленты, посвященные арктической и северной тематике.

Прием заявок на участие в фестивале, в том числе и конкурс анимации, осуществляется до 28 февраля 2023 года через онлайн-форму на сайте смотра, иностранцы могут подать заявку через платформы Filmfreeway или Festhome.

Анимационная секция дополнит конкурсы полнометражных игровых, неигровых и короткометражных фильмов и региональный смотр «Киновзлет!». Традиционно победителей смотра «Золотой ворон» выберут зрители.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Lusia Happy   25.01.2023 - 14:44
необычно, что прям решили еще и фестиваль мультфильмов отдельный сделать. это круто, все-таки там тоже свои таланты есть, о которых мы еще не знаем)) читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Стартовал прием заявок на Седьмой Арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон»
Документальный фильм «Оторванные» получил гран-при кинофестиваля «Золотой ворон»
Фильм «На выдохе» с Анастасией Самыловой и Еленой Подкаминской открыл кинофестиваль «Золотой ворон»
Фильмы с Ольгой Бодровой и Иваном Янковским включены в конкурс Шестого Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон»
Начался приём заявок на участие в Арктическом международном кинофестивале «Золотой ворон»

анонс

Скорбим

Александр Чубченко
24 января ушёл из жизни актёр Александр Чубченко.
Герман Климов
24 января ушёл из жизни сценарист Герман Климов.
Вадим Михайлов
22 января ушёл из жизни режиссёр, сценарист Вадим Михайлов.
Елена Болдахова
22 января ушла из жизни актриса Елена Болдахова.

День рождения >>

Владимир Высоцкий
Владимир Зеленский
Светлана Камынина
Иван Мамонов
Сергей Мартынов
Александр Петров (IV)
Андрей Ростоцкий
Иван Рыжов
Ирина Юревич
Миа Киршнер
Морис Риш
Марчин Руй
Тони Сервилло
Тич
Каролина Ферраз
Зоран 'Зоки' Цвиянович
все родившиеся 25 января >>

Афиша кино >>

Голгофа
черная комедия, трагикомедия
Ирландия, Великобритания, 2014
Изумительный Морис
детский фильм, семейное кино, экранизация
Великобритания, Германия, 2022
Крушение
боевик, триллер
Великобритания, США, 2023
Не хороните меня без Ивана
драма
Россия, 2022
Телекинез
мистика, научная фантастика, триллер
Канада, 2022
Заговор дьявола
мистика, триллер, фильм ужасов
США, Финляндия, Чехия, 2022
Лили и море
драма
Бельгия, Исландия, Россия, Франция, 2022
Остров потерянных девчонок
детский фильм, приключения, семейное кино
Мексика, США, 2022
Тропа смерти
фильм ужасов
США, 2021
Высоцкий. Неизвестные страницы. Фильм первый: Одесская тетрадь
биография
Россия, Украина, Франция, 2018
Невероятные приключения итальянцев в России
комедия, приключения
CCCР, Италия, 1973
Опасная иллюзия
боевик, драма, комедия, мелодрама, триллер
Румыния, США, 2013
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен