На кинофестивале «Золотой ворон» впервые пройдет конкурс мультфильмов

На VII Арктическом международном кинофестивале «Золотой ворон» впервые состоится международный конкурс анимационного кино. Смотр пройдет в городе Анадырь Чукотского автономного округа с 24 апреля по 7 мая, сообщают организаторы.
фото: Пресс-служба фестиваля "Золотой ворон"
В конкурсе анимационного кино смогут принять участие новые авторские короткометражные мультфильмы и эпизоды сериалов, созданные не ранее 1 января 2021 года в разных странах мира. Основное внимание будет уделено мультфильмам для детей, но планируются сеансы для подростков и взрослых зрителей. Будут отобраны ленты, посвященные арктической и северной тематике.
Прием заявок на участие в фестивале, в том числе и конкурс анимации, осуществляется до 28 февраля 2023 года через онлайн-форму на сайте смотра, иностранцы могут подать заявку через платформы Filmfreeway или Festhome.
Анимационная секция дополнит конкурсы полнометражных игровых, неигровых и короткометражных фильмов и региональный смотр «Киновзлет!». Традиционно победителей смотра «Золотой ворон» выберут зрители.
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