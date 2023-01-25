«Патриот» возвращается с третьим сезоном 13 февраля

Третий сезон комедийного сериала «Патриот» с Антоном Жижиным стартует 13 февраля на ТНТ, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: Пресс-служба ТНТ
Второй сезон «Патриота» завершился повисшим в воздухе вопросом: приходится ли Саня Кучин на самом деле родственником Дональду Трампу? До выяснения всех обстоятельств Кучина отстраняют от обучения в Академии ФСБ, выдают новую напарницу (Екатерина Новокрещенова) и отправляют в отпуск. В продолжении сериала главного героя ждет много откровений, в том числе о том, кто же его настоящий отец.
У других героев комедии полно своих проблем: Ленка (Анастасия Талызина) собирается во что бы то ни стало покорить социальные сети, даже если для этого придётся переключиться на азиатский рынок, её отец (Владимир Сычёв) вместо сгоревшего районного магазинчика «Мечта» обзаводится банным комплексом, Валера (Алексей Базанов) старается удержать жену и сына, а Журавля (Дмитрий Журавлев) и Катю (Алена Савастова) ждут новые любовные интриги.
«"Патриот" — парадоксальный проект. С одной стороны, он отличается своей простотой, а с другой стороны, своей оригинальностью. Мне кажется, такое сочетание придает нашему сериалу свой особенный и неповторимый стиль. Он стал по-настоящему народным, нам пишут люди со всей России, переживают за героев, спрашивают, что будет дальше, делятся впечатлениями», — рассказал Леонид Коньшин, креативный продюсер проекта и соавтор сценария.
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