Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Олигарх»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Патриот» возвращается с третьим сезоном 13 февраля

25 января
2023 год

Новости кино >>
25 января 2023

Третий сезон комедийного сериала «Патриот» с Антоном Жижиным стартует 13 февраля на ТНТ, сообщает пресс-служба телеканала.

«Патриот» возвращается с третьим сезоном 13 февраля
фото: Пресс-служба ТНТ

Второй сезон «Патриота» завершился повисшим в воздухе вопросом: приходится ли Саня Кучин на самом деле родственником Дональду Трампу? До выяснения всех обстоятельств Кучина отстраняют от обучения в Академии ФСБ, выдают новую напарницу (Екатерина Новокрещенова) и отправляют в отпуск. В продолжении сериала главного героя ждет много откровений, в том числе о том, кто же его настоящий отец.

У других героев комедии полно своих проблем: Ленка (Анастасия Талызина) собирается во что бы то ни стало покорить социальные сети, даже если для этого придётся переключиться на азиатский рынок, её отец (Владимир Сычёв) вместо сгоревшего районного магазинчика «Мечта» обзаводится банным комплексом, Валера (Алексей Базанов) старается удержать жену и сына, а Журавля (Дмитрий Журавлев) и Катю (Алена Савастова) ждут новые любовные интриги.

«"Патриот" — парадоксальный проект. С одной стороны, он отличается своей простотой, а с другой стороны, своей оригинальностью. Мне кажется, такое сочетание придает нашему сериалу свой особенный и неповторимый стиль. Он стал по-настоящему народным, нам пишут люди со всей России, переживают за героев, спрашивают, что будет дальше, делятся впечатлениями», — рассказал Леонид Коньшин, креативный продюсер проекта и соавтор сценария.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Lusia Happy   25.01.2023 - 14:41
главный герой очень красивый)) но до этого актера как-то не замечала особо. ну и вообще думала, что этот сериал такой средненький, но почитала и подумала, что даже ничего читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Стартовали съемки третьего сезона «Патриота» с Антоном Жижиным
Патриот на кухне вне себя: Лучшие роли Никиты Тарасова
Лето закончится вторым сезоном «Патриота»
Во втором сезоне «Патриота» появится «патриотка»
Жду продолжения: «Налёт-2», «Папик-2» и «Жуки-2» - какой сериал зрители хотят увидеть больше
Глас народа: Лучшие российские сериалы 2020 года по мнению зрителей
«Игра на выживание» возглавила топ самых популярных сериалов года
«Год культуры», «Жуки» и «Мир, дружба, жвачка» получат продолжение
«Патриот»: Как правильно Родину любить
«Мир! Дружба! Жвачка!»: Вот такие дела
«Фамилия не поможет и не помешает»: Анастасия Талызина о родословной и работе в кино
За Русь: Вячеслав Манучаров, Валерия Шкирандо и Алексей Базанов
Ситком «Патриот» стартует 10 марта
Владимир Сычев мечтает исправить нравы россиян
ТНТ представил восемь премьер
персоны
Алексей БазановАнтон ЖижинДмитрий Журавлёв (IV)Леонид КоньшинЕкатерина НовокрещеноваАлёна СавастоваВладимир СычёвАнастасия Талызина
фильмы
ПатриотПатриот-2Патриот-3

анонс

Деконструкция «Олигарх»

Скорбим

Александр Чубченко
24 января ушёл из жизни актёр Александр Чубченко.
Герман Климов
24 января ушёл из жизни сценарист Герман Климов.
Вадим Михайлов
22 января ушёл из жизни режиссёр, сценарист Вадим Михайлов.
Елена Болдахова
22 января ушла из жизни актриса Елена Болдахова.

День рождения >>

Владимир Высоцкий
Владимир Зеленский
Светлана Камынина
Иван Мамонов
Сергей Мартынов
Александр Петров (IV)
Андрей Ростоцкий
Иван Рыжов
Ирина Юревич
Миа Киршнер
Морис Риш
Марчин Руй
Тони Сервилло
Тич
Каролина Ферраз
Зоран 'Зоки' Цвиянович
все родившиеся 25 января >>

Афиша кино >>

Голгофа
черная комедия, трагикомедия
Ирландия, Великобритания, 2014
Изумительный Морис
детский фильм, семейное кино, экранизация
Великобритания, Германия, 2022
Крушение
боевик, триллер
Великобритания, США, 2023
Не хороните меня без Ивана
драма
Россия, 2022
Телекинез
мистика, научная фантастика, триллер
Канада, 2022
Заговор дьявола
мистика, триллер, фильм ужасов
США, Финляндия, Чехия, 2022
Лили и море
драма
Бельгия, Исландия, Россия, Франция, 2022
Остров потерянных девчонок
детский фильм, приключения, семейное кино
Мексика, США, 2022
Тропа смерти
фильм ужасов
США, 2021
Высоцкий. Неизвестные страницы. Фильм первый: Одесская тетрадь
биография
Россия, Украина, Франция, 2018
Невероятные приключения итальянцев в России
комедия, приключения
CCCР, Италия, 1973
Опасная иллюзия
боевик, драма, комедия, мелодрама, триллер
Румыния, США, 2013
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram