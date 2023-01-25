Дмитрий Ульянов столкнется с «Невидимым врагом»

Второй сезон сериала «Чужая стая» с Дмитрием Ульяновым в главной роли стартует 30 января на НТВ. Продолжение проекта получило подзаголовок «Невидимый враг», сообщает пресс-служба телеканала.
фото: Пресс-служба НТВ
В центре сюжета – оперуполномоченный полиции Валерий Шатров (Ульянов), которого из-за сложного характера переводят в другой город, где ему удается влиться в коллектив отдела уголовного розыска подполковника Рубцова. В новом сезоне Шатров возвращается на службу после тяжелого ранения, но жизнь его не становится проще. В отделе пополнение – Игорь Бодрич – хваткий опер из Москвы. Новичок вызывает подозрения у коллег: они считают, что он как-то связан с криминальным миром, потому что не имеет авторитетов и сорит большими деньгами.
В городе появляется некто, запускающий передел в криминальном мире. На вора в законе Грека (Малхаз Абуладзе) совершается покушение. Разборки между владельцами двух конкурирующих сетей доставки, наезд автомобиля на отдыхающих на Дне города, серийный маньяк, охотящийся на девушек в парках. С каждым новым преступлением Шатрову и его команде становится понятно, что все эти разрозненные события — звенья одной цепи.
«Нащупать характер моего героя, понять его мотивацию, было самым сложным для меня. Потому что сама история написана ярко и интересно, плюс неожиданный финал. Если углубляться в моего персонажа, то Шатров – довольно типичный герой: он появляется на новом месте и начинает геройствовать. В нем было сложно найти что-то человеческое», – говорит Дмитрий Ульянов.
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