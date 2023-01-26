Кровь, пот и мускулы: историю «Кулака Полярной звезды» расскажут в документальном фильме

На официальном сайте японской телекомпании NHK World появился анонс документального фильма «Другая история: как появился "Кулак Полярной звезды"». Фильм выйдет в эфир 27 января.
Документалка расскажет о работе сценариста Ёсиюки Окамуры, более известного под псевдонимом Боронсон, и художника Тэцуо Хара, создавших «золотой стандарт манги в жанре экшн».
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Мир, выжженный ядерным взрывом, погрузился в хаос и насилие. Среди выживших доминируют сильнейшие, растет тирания банд и преступных группировок. Кэнсиро — мастер боевого искусства «Хокуто Синкен»: его сила заключена в смертоносном касании жизненно важных точек противника. Он путешествует по постапокалиптическим пустошам в поисках соперника, похитившего его невесту Юрию, попутно пытаясь защитить угнетенных и наказать тех, кто злоупотребляет силой.
Оригинальная манга вышла в 1983 году и со временем завоевала культовый статус. «Кулак Полярной звезды» получил адаптации в форме аниме-сериала (1984-1988гг.), полнометражного аниме, OVA, игрового фильма (1995), нескольких видеоигр и даже автомата патинко.
Мрачный дистопический мир «Кулака Полярной звезды» оказал огромное влияние на японскую и западную поп-культуру. В любви к этому произведению признавался создатель легендарного «Берсерка» Кэнтаро Миура, проводя параллель между странствиями Кэнсиро и Черного мечника Гатса. Другой культовый мангака Хирохико Араки рассказывал в интервью, что маскулинная внешность персонажей, их одежда и боевой стиль в «Невероятных приключениях ДжоДжо» также вдохновлены Кэнсиро. Влияние «Кулака Полярной звезды» на отмечали также Макото Юкимура (автор «Саги о Винланде»), Юсихиса Кисимото (творец видеоигровой франшизыDouble Dragon), Ёсики Окамото (создатель файтинг-серии Street Fighter) и многие другие.
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