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Динара Друкарова знакомится с местными жителями в эксклюзивном отрывке фильма «Лили и море»

26 января
2023 год

Новости кино >>
26 января 2023
Кино-Театр.Ру представляет эксклюзивный фрагмент драмы «Лили и море», снятой по мотивам одноимённого романа Катрин Пулен. В нём главная героиня встречает жителей рыбацкого городка.


Оставив всё позади, Лили сбегает на край света, чтобы воплотить в жизнь свою мечту – рыбачить в Северных морях. Ей удается уговорить Йана, капитана траулера, дать ей шанс и позволить присоединиться к команде рыболовов. Лили – единственная женщина на борту, и рыбаки прозвали ее «воробышком». Но за хрупкой внешностью скрывается несгибаемая воля, и вскоре Лили с помощью смелости и решительности завоевывает уважение всей команды и право на иную, свободную жизнь.

«Это автобиографический роман о годах, проведенных на Аляске, — рассказала режиссёр фильма Динара Друкарова. — Но я сразу почувствовала здесь за личной историей универсальный нарратив о человеке, бегущем от привычной жизни в неизвестность. Отправляясь в плавание, человек всегда оказывается один на один с собой, испытывает себя на прочность и максимально отдаляется от себя прежнего. А для моей героини это еще значит, что она вступает в мужской мир, она хочет найти там свое место, заслужить уважение окружающих и самой себя».

Динара Друкарова знакомится с местными жителями в эксклюзивном отрывке фильма «Лили и море»

Главные роли в картине исполнили Динара Друкарова, Дилан Робер, Бьёрн Хлинюр Харальдссон, Сэм Лувик, Магне Брекке, Вим Виллар, Антонитасан Джесутасан и Хьёртур Иоханн Йонссон. Среди продюсеров значатся Сергей Сельянов и Антон Малышев.

Съёмки ленты проходили в Исландии, а мировая премьера состоялась на Кинофестивале в Сан-Себастьяне в рамках секции «Новые режиссёры».

В российский прокат «Лили и море» выходит 26 января.
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Динара Друкарова знакомится с местными жителями в эксклюзивном отрывке фильма «Лили и море» фотографии
Динара Друкарова знакомится с местными жителями в эксклюзивном отрывке фильма «Лили и море» фотографии
Динара Друкарова знакомится с местными жителями в эксклюзивном отрывке фильма «Лили и море» фотографии
Динара Друкарова знакомится с местными жителями в эксклюзивном отрывке фильма «Лили и море» фотографии
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