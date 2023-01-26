Динара Друкарова знакомится с местными жителями в эксклюзивном отрывке фильма «Лили и море»

Кино-Театр.Ру
представляет эксклюзивный фрагмент драмы «Лили и море
», снятой по мотивам одноимённого романа Катрин Пулен. В нём главная героиня встречает жителей рыбацкого городка.
Оставив всё позади, Лили сбегает на край света, чтобы воплотить в жизнь свою мечту – рыбачить в Северных морях. Ей удается уговорить Йана, капитана траулера, дать ей шанс и позволить присоединиться к команде рыболовов. Лили – единственная женщина на борту, и рыбаки прозвали ее «воробышком». Но за хрупкой внешностью скрывается несгибаемая воля, и вскоре Лили с помощью смелости и решительности завоевывает уважение всей команды и право на иную, свободную жизнь.
«Это автобиографический роман о годах, проведенных на Аляске
, — рассказала режиссёр фильма Динара Друкарова
. — Но я сразу почувствовала здесь за личной историей универсальный нарратив о человеке, бегущем от привычной жизни в неизвестность. Отправляясь в плавание, человек всегда оказывается один на один с собой, испытывает себя на прочность и максимально отдаляется от себя прежнего. А для моей героини это еще значит, что она вступает в мужской мир, она хочет найти там свое место, заслужить уважение окружающих и самой себя
».
Главные роли в картине исполнили Динара Друкарова, Дилан Робер
, Бьёрн Хлинюр Харальдссон
, Сэм Лувик
, Магне Брекке
, Вим Виллар
, Антонитасан Джесутасан
и Хьёртур Иоханн Йонссон
. Среди продюсеров значатся Сергей Сельянов
и Антон Малышев
.
Съёмки ленты проходили в Исландии, а мировая премьера состоялась на Кинофестивале в Сан-Себастьяне в рамках секции «Новые режиссёры».
В российский прокат «Лили и море
» выходит 26 января.
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