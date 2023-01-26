Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Онлайн-кинотеатр more.tv покажет анимационный сериал «‎Антология русского хоррора: Красный состав»

26 января
2023 год

Новости кино >>
26 января 2023
В онлайн-кинотеатре more.tv 16 февраля состоится премьера анимационного сериала «‎Антология русского хоррора: Красный состав»‎, сообщает пресс-служба сервиса.

Онлайн-кинотеатр more.tv покажет анимационный сериал «‎Антология русского хоррора: Красный состав»
фото: пресс-служба онлайн-сервиса more.tv

Эпизоды антологии созданы по произведениям Александра Пушкина, Алексея Толстого, Александра Грина и других авторов. Сериал создан кинокомпаниями Lakeside Animation Studio и Studio Metrafilms Moldova при участии «НМГ Студии» и more.tv‎.

По словам продюсера Артёма Васильева, «премьера "Красного состава" — важное событие не только для нашей компании, но и для российской анимационной индустрии в целом. С одной стороны, этот проект основан на знаковых литературных произведениях, а с другой — это ряд визуальных экспериментов режиссеров-постановщиков фильмов. С точки зрения продюсеров, это смелое начинание — ведь анимационные проекты в жанре "хоррор" — до сих пор не очень распространенное явление. Кроме того, это пока очень редкий для России пример высококачественной анимации для взрослых».



Зрителей ожидает серия из шести короткометражных мультфильмов длительностью до 20 минут в жанре хоррор, сделанных разными режиссерами в разных анимационных техниках. Сериал включает в себя короткие метры, созданные по произведениям таких авторов, как Александр Грин («Дочь крысолова»), Алексей Толстой («Семья вурдалака»), Александр Пушкин («Гробовщик») и других.

«"Антология русского хоррора" — экспериментальный проект, где показаны высказывания и позиции режиссеров разных стран, их культура, менталитет и различия в подходе к такому ключевому понятию, как хоррор. Получилась такая тематическая художественная "выставка"», — говорит автор проекта, продюсер и режиссер Алёша Климов.

«Семья вурдалака»
фото: пресс-служба онлайн-сервиса more.tv

Режиссерами серий выступили Джим Брайсон, Адам Джеффкоут («Дочь крысолова»), Сэм Чоу («Семья вурдалака»), Мэттью Лайон, Алёша Климов («Можарово»), Любомир Арсов («Лесной царь»), Хирофуми Накада, Алёша Климов («Князь») и Сергей Кибус («Гробовщик»). Помимо Васильева, продюсерами сериала заявлены Юрий Степанов, Билл Маркс, Хосе Менендес, Джордж Чолакис, Карина Кабанова, Вячеслав Муругов и Максим Рыбаков. Премьера антологии состоится одновременно на more.tv и Кинопоиске.

«Этот проект — диалог культур. Тема ужасов близка многим, и режиссерам было интересно попробовать свои силы именно в этом жанре. Все истории антологии — хороший повод обратить внимание на русскую литературу. Главным вдохновителем стала программа "Веселая карусель". Над проектом работали представители шести стран, и нам было интересно сделать серии в разных техниках, чтобы увидеть, как каждый из них будет рассказывать эти истории», — рассказал автор проекта Юрий Степанов.

«Дочь крысолова»
фото: пресс-служба онлайн-сервиса more.tv

События «Дочери крысолова» разворачиваются в полупустом, парализованном разрухой, голодом и революцией Петрограде в 1920 году. Дочь крысолова Нина встречает на блошином рынке молодого писателя Антона. Они не разделяют взглядов друг друга, но проникаются взаимной симпатией. Нина попадает в неприятности, Антон бросается на выручку. Герои оказываются в доме, захваченном крысами-монстрами, которые планируют свою революцию. Крысы собираются убить отца Нины и готовятся к пришествию легендарного крысиного Освободителя. Объединившись с крысоловом, который ничуть не удивлен известиями, молодые люди пытаются остановить крысиное восстание.

По словам режиссеров Джима Брайсона и Адама Джеффкоута, «сложнее всего было сделать так, чтобы зрителям было по-настоящему страшно, ведь анимация у многих в первую очередь ассоциируется с мультфильмами для детей, где никто не может всерьез пострадать. Мы старались, чтобы фильм получился очень реалистичным, взрослым по стилю и духу, чтобы переживания и ужасные события из жизни персонажей не оставили равнодушной и публику. Мы посмотрели множество хоррор-фильмов, включая "Чужих", "Очень странные дела" и аниме, например "D: жажда крови". Кроме того, источником вдохновения послужили "Хеллбой" и нуарные графические романы. Мы даже смотрели ролики на YouTube о том, как создать напряжение в хорроре и как сделать идеальный скример».

Онлайн-кинотеатр more.tv покажет анимационный сериал «‎Антология русского хоррора: Красный состав»
фото: пресс-служба онлайн-сервиса more.tv

«Семья вурдалака» окунет зрителя в мир XVIII века. Маркиз д’Юрфе, дипломат из Франции, едет в Россию через Сербию. По дороге он попадает в сильную метель и находит кров у крестьянина Георгия. Маркиз тут же влюбляется в сестру Георгия Зденку. И поэтому не уходит, когда все семейство начинает себя вести странно. Дед Горча не успел вернуться из леса до последнего удара колокола и теперь неизбежно станет вурдалаком-кровопийцей. Маркиз не суеверен, но очень скоро он понимает, что вурдалаки — не просто крестьянская легенда.

«Мы понимали, что рассказ нужно адаптировать, осовременить, добавив тут и там щепотку юмора. Мы также много времени посвятили изучению того, как в разное время изображали вурдалаков. Это помогло нам разработать внешний вид персонажей. Мы перепробовали большое количество вариантов, но все никак не могли найти свою уникальную версию. В итоге мы посмотрели фильм "Аннигиляция", где появляется чудовищный медведь-скелет, и это вдохновило нас на создание собственных, непохожих на других вурдалаков», — поведал о своей новелле режиссер Сэм Чоу.

Онлайн-кинотеатр more.tv покажет анимационный сериал «‎Антология русского хоррора: Красный состав»
фото: пресс-служба онлайн-сервиса more.tv

В короткометражке «Можарово» из сытой Москвы до станции «Можарово» отправляется поезд с гуманитарной помощью, набитый любопытствующими толстосумами. С ними едет молодой журналист Максим — он мечтает узнать правду о жизни за стеной, разделяющей Москву и провинции. В Можарово туманно, поезд встречают безобидные на вид бедняки. Но почему-то пожилой охранник отчаянно не выпускает Максима из вагона, при этом разрешив выйти остальным.

Режиссер Мэттью Лайон «пересмотрел со звуком и без все картины Ральфа Бакши. Именно его идеи подтолкнули меня к выбору этой техники. С этой технологией было тяжело работать. Работа над фильмом — от идеи до финальной версии — заняла 23 месяца». А Алёше Климову «кажется, что в этом эпизоде больше всего ощущается пульс времени. Я хотел сделать современный проект о вещах, которые нас всех сегодня заботят. Мы используем очень интересную технику — ротоскопию. Мы снимали настоящих актеров в Канаде и на основе этих съемок уже делали серию. Там очень много диалогов, это такая камерная вещь, похожая на пьесу. Все происходит в узком клаустрофобическом пространстве, очень много актерской игры и нюансов в отношении игры актеров и диалогов. "Можарово" получилось ближе всего к кино».

Онлайн-кинотеатр more.tv покажет анимационный сериал «‎Антология русского хоррора: Красный состав»
фото: пресс-служба онлайн-сервиса more.tv

В «Лесном царе» прогрессивный мир будущего даст тебе что угодно, но только если тебе есть чем платить. Отцу Леши платить часто нечем, ведь он не умеет жить по действующим в обществе правилам. И Леша ищет недоступные ему блага в виртуальном мире — в VR-игре, которой руководит таинственный Лесной Царь. Увлекшись вселенной, где он может воплотить любые мечты, Леша забывает про реальность. А игра, подключившись к его нервной системе, постепенно забирает мальчика себе, чтобы превратить в персонажа.

«Пересказывая "Лесного царя" Жуковского в стиле киберпанк, я пытался создать мрачную сказку, затрагивающую универсальные и вечные темы страстей человеческих. Древний страх потерять душу в таинственном сказочном лесу теперь превратился в страх потерять разум в таинственном виртуальном мире. Меня вдохновила мысль о том, что технологии идут вперед слишком быстро и это сказывается на развитии личности и общества. Вопросы свободы воли и средств мотивации пользователей в социальных сетях — новые проблемы, которые наша цивилизация должна решить, и дело художников — исследовать их и искать в них смыслы», — говорит режиссер Любомир Арсов.

По словам Алёши Климова, это «довольно показательная история взаимодействия различных культур и авторских интерпретаций. Баллада Жуковского была свободным переводом немецкого текста Вольфганга фон Г`те, написанного в 1782 году. Гете, в свою очередь, был вдохновлен древней скандинавской легендой. Нам очень понравилось предложение Любомира, канадского режиссера болгарского происхождения, поработать именно над этим произведением».

Онлайн-кинотеатр more.tv покажет анимационный сериал «‎Антология русского хоррора: Красный состав»
фото: пресс-служба онлайн-сервиса more.tv

«Князь» представляет собой постапокалиптическую сказку-боевик с элементами русского фольклора. По сюжету в далеком будущем в мире, разрушенной войнами и эпидемиями, нет места слабости, а власть над разбитыми остатками человечества оказывается в руках тиранов. Один из них — Князь — отправляется со своей дружиной в разбойничий рейд по окрестным степям, населенным племенами кочевников-мутантов. Молодой водитель Князя Олег слывет в дружине презренным дурачком. Но, когда отряд попадает в засаду кочевников, Олег оказывается единственным выжившим из всей дружины. Ему предстоит пройти ряд тяжелых испытаний, проявив смекалку и милосердие.

​​«Мы с моим сорежиссером Хирофуми Накада дружим со времен сотрудничества над "Первым отрядом". Когда я прочел рассказ Дмитрия Тихонова "Беспросветные", возникла идея сделать короткометражный фильм по его мотивам, перенеся действия из XV века в постапокалиптический мир будущего. Рваный, яркий, динамичный стиль "Князя" выбран сознательно. Это ярмарочная шумиха с ревом моторов, реками клюквенной крови, кислотными цветами и гротескными персонажами», — рассказал Климов.

Онлайн-кинотеатр more.tv покажет анимационный сериал «‎Антология русского хоррора: Красный состав»
фото: пресс-служба онлайн-сервиса more.tv

На дворе «Гробовщика» XIX век. Молодой могильщик Адриан женится на дочери гробовщика и наследует его бизнес. Он всегда соблюдает два правила: уважать мертвых и радоваться жизни. Но ранняя смерть жены заставляет его нарушить второе — Адриан полностью посвящает себя работе, чтобы обеспечить будущее дочерей. Больше в его жизни не остается ничего.

«Мы решили снять "Гробовщика" полностью по старинке, с бумажными куклами, в технике стоп-моушен. Персонажи и декорации делались вручную и ничего не дорисовывалось на постпродакшене. Мы работали без хромакея и цифровой перекладки, на многослойном станке, с очень хрупкими бумажными фигурками. И постоянно теряли мелкие детали этих фигурок. Терялись веки персонажей или даже кисти рук. Они падали на пол, могли завалиться за оборудование. А они ведь крошечные, иногда нам приходилось искать их с помощью лупы. Одним из предсказуемо сложных моментов стало создание крафтового тумана: материалы приходилось тонким слоем растягивать по верхнему стеклу», — вспоминает режиссер Сергей Кибус.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Lusia Happy   26.01.2023 - 15:27
оу, русский хоррор - такого мир еще точно не видел хахаха но вообще сложно себе представить качественный ужастик, еще и в виде мультфильма) читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Артем Васильев: «Ценность продюсерской компании не только в продюсерах, а в репутации и отношениях с творческими людьми»
Поиск по меткам
more.tv
персоны
Артём ВасильевКарина КабановаВячеслав МуруговМаксим Рыбаков
фильмы
D: Жажда кровиАннигиляцияАнтология русского хоррора: Красный составВесёлая карусельОчень странные делаПервый отрядХеллбой: Герой из пеклаЧужие

фотографии >>
Онлайн-кинотеатр more.tv покажет анимационный сериал «‎Антология русского хоррора: Красный состав» фотографии
Онлайн-кинотеатр more.tv покажет анимационный сериал «‎Антология русского хоррора: Красный состав» фотографии
Онлайн-кинотеатр more.tv покажет анимационный сериал «‎Антология русского хоррора: Красный состав» фотографии
Онлайн-кинотеатр more.tv покажет анимационный сериал «‎Антология русского хоррора: Красный состав» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Леван Пааташвили
24 января ушёл из жизни кинооператор Леван Пааташвили.
Александр Чубченко
24 января ушёл из жизни актёр Александр Чубченко.
Герман Климов
24 января ушёл из жизни сценарист Герман Климов.
Дмитрий Курилов
23 января ушёл из жизни сценарист Дмитрий Курилов.
Вадим Михайлов
22 января ушёл из жизни режиссёр, сценарист Вадим Михайлов.

День рождения >>

Дмитрий Бедерин
Анна Большова
Наталья Вавилова
Маргарита Володина
Лариса Луппиан
Владимир Матвеев
Андрей Руденский
Пётр Семак
Александр Фиронов
Кэмерон Брайт
Патрик Деваэр
Эллен ДеДженерес
Лусия Мендес
Пол Ньюман
Мельвиль Пупо
Цецилия Эстергайош
все родившиеся 26 января >>

Афиша кино >>

Голгофа
черная комедия, трагикомедия
Ирландия, Великобритания, 2014
Изумительный Морис
детский фильм, семейное кино, экранизация
Великобритания, Германия, 2022
Крушение
боевик, триллер
Великобритания, США, 2023
Не хороните меня без Ивана
драма
Россия, 2022
Телекинез
мистика, научная фантастика, триллер
Канада, 2022
Заговор дьявола
мистика, триллер, фильм ужасов
США, Финляндия, Чехия, 2022
Лили и море
драма
Бельгия, Исландия, Россия, Франция, 2022
Остров потерянных девчонок
детский фильм, приключения, семейное кино
Мексика, США, 2022
Тропа смерти
фильм ужасов
США, 2021
Высоцкий. Неизвестные страницы. Фильм первый: Одесская тетрадь
биография
Россия, Украина, Франция, 2018
Невероятные приключения итальянцев в России
комедия, приключения
CCCР, Италия, 1973
Опасная иллюзия
боевик, драма, комедия, мелодрама, триллер
Румыния, США, 2013
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram