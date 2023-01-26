Онлайн-кинотеатр more.tv покажет анимационный сериал «‎Антология русского хоррора: Красный состав»

Эпизоды антологии созданы по произведениям Александра Пушкина, Алексея Толстого, Александра Грина и других авторов. Сериал создан кинокомпаниями Lakeside Animation Studio и Studio Metrafilms Moldova при участии «НМГ Студии» и more.tv.
По словам продюсера Артёма Васильева, «премьера "Красного состава" — важное событие не только для нашей компании, но и для российской анимационной индустрии в целом. С одной стороны, этот проект основан на знаковых литературных произведениях, а с другой — это ряд визуальных экспериментов режиссеров-постановщиков фильмов. С точки зрения продюсеров, это смелое начинание — ведь анимационные проекты в жанре "хоррор" — до сих пор не очень распространенное явление. Кроме того, это пока очень редкий для России пример высококачественной анимации для взрослых».
Зрителей ожидает серия из шести короткометражных мультфильмов длительностью до 20 минут в жанре хоррор, сделанных разными режиссерами в разных анимационных техниках. Сериал включает в себя короткие метры, созданные по произведениям таких авторов, как Александр Грин («Дочь крысолова»), Алексей Толстой («Семья вурдалака»), Александр Пушкин («Гробовщик») и других.
«"Антология русского хоррора" — экспериментальный проект, где показаны высказывания и позиции режиссеров разных стран, их культура, менталитет и различия в подходе к такому ключевому понятию, как хоррор. Получилась такая тематическая художественная "выставка"», — говорит автор проекта, продюсер и режиссер Алёша Климов.
фото: пресс-служба онлайн-сервиса more.tv
Режиссерами серий выступили Джим Брайсон, Адам Джеффкоут («Дочь крысолова»), Сэм Чоу («Семья вурдалака»), Мэттью Лайон, Алёша Климов («Можарово»), Любомир Арсов («Лесной царь»), Хирофуми Накада, Алёша Климов («Князь») и Сергей Кибус («Гробовщик»). Помимо Васильева, продюсерами сериала заявлены Юрий Степанов, Билл Маркс, Хосе Менендес, Джордж Чолакис, Карина Кабанова, Вячеслав Муругов и Максим Рыбаков. Премьера антологии состоится одновременно на more.tv и Кинопоиске.
«Этот проект — диалог культур. Тема ужасов близка многим, и режиссерам было интересно попробовать свои силы именно в этом жанре. Все истории антологии — хороший повод обратить внимание на русскую литературу. Главным вдохновителем стала программа "Веселая карусель". Над проектом работали представители шести стран, и нам было интересно сделать серии в разных техниках, чтобы увидеть, как каждый из них будет рассказывать эти истории», — рассказал автор проекта Юрий Степанов.
фото: пресс-служба онлайн-сервиса more.tv
События «Дочери крысолова» разворачиваются в полупустом, парализованном разрухой, голодом и революцией Петрограде в 1920 году. Дочь крысолова Нина встречает на блошином рынке молодого писателя Антона. Они не разделяют взглядов друг друга, но проникаются взаимной симпатией. Нина попадает в неприятности, Антон бросается на выручку. Герои оказываются в доме, захваченном крысами-монстрами, которые планируют свою революцию. Крысы собираются убить отца Нины и готовятся к пришествию легендарного крысиного Освободителя. Объединившись с крысоловом, который ничуть не удивлен известиями, молодые люди пытаются остановить крысиное восстание.
По словам режиссеров Джима Брайсона и Адама Джеффкоута, «сложнее всего было сделать так, чтобы зрителям было по-настоящему страшно, ведь анимация у многих в первую очередь ассоциируется с мультфильмами для детей, где никто не может всерьез пострадать. Мы старались, чтобы фильм получился очень реалистичным, взрослым по стилю и духу, чтобы переживания и ужасные события из жизни персонажей не оставили равнодушной и публику. Мы посмотрели множество хоррор-фильмов, включая "Чужих", "Очень странные дела" и аниме, например "D: жажда крови". Кроме того, источником вдохновения послужили "Хеллбой" и нуарные графические романы. Мы даже смотрели ролики на YouTube о том, как создать напряжение в хорроре и как сделать идеальный скример».
фото: пресс-служба онлайн-сервиса more.tv
«Семья вурдалака» окунет зрителя в мир XVIII века. Маркиз д’Юрфе, дипломат из Франции, едет в Россию через Сербию. По дороге он попадает в сильную метель и находит кров у крестьянина Георгия. Маркиз тут же влюбляется в сестру Георгия Зденку. И поэтому не уходит, когда все семейство начинает себя вести странно. Дед Горча не успел вернуться из леса до последнего удара колокола и теперь неизбежно станет вурдалаком-кровопийцей. Маркиз не суеверен, но очень скоро он понимает, что вурдалаки — не просто крестьянская легенда.
«Мы понимали, что рассказ нужно адаптировать, осовременить, добавив тут и там щепотку юмора. Мы также много времени посвятили изучению того, как в разное время изображали вурдалаков. Это помогло нам разработать внешний вид персонажей. Мы перепробовали большое количество вариантов, но все никак не могли найти свою уникальную версию. В итоге мы посмотрели фильм "Аннигиляция", где появляется чудовищный медведь-скелет, и это вдохновило нас на создание собственных, непохожих на других вурдалаков», — поведал о своей новелле режиссер Сэм Чоу.
фото: пресс-служба онлайн-сервиса more.tv
В короткометражке «Можарово» из сытой Москвы до станции «Можарово» отправляется поезд с гуманитарной помощью, набитый любопытствующими толстосумами. С ними едет молодой журналист Максим — он мечтает узнать правду о жизни за стеной, разделяющей Москву и провинции. В Можарово туманно, поезд встречают безобидные на вид бедняки. Но почему-то пожилой охранник отчаянно не выпускает Максима из вагона, при этом разрешив выйти остальным.
Режиссер Мэттью Лайон «пересмотрел со звуком и без все картины Ральфа Бакши. Именно его идеи подтолкнули меня к выбору этой техники. С этой технологией было тяжело работать. Работа над фильмом — от идеи до финальной версии — заняла 23 месяца». А Алёше Климову «кажется, что в этом эпизоде больше всего ощущается пульс времени. Я хотел сделать современный проект о вещах, которые нас всех сегодня заботят. Мы используем очень интересную технику — ротоскопию. Мы снимали настоящих актеров в Канаде и на основе этих съемок уже делали серию. Там очень много диалогов, это такая камерная вещь, похожая на пьесу. Все происходит в узком клаустрофобическом пространстве, очень много актерской игры и нюансов в отношении игры актеров и диалогов. "Можарово" получилось ближе всего к кино».
фото: пресс-служба онлайн-сервиса more.tv
В «Лесном царе» прогрессивный мир будущего даст тебе что угодно, но только если тебе есть чем платить. Отцу Леши платить часто нечем, ведь он не умеет жить по действующим в обществе правилам. И Леша ищет недоступные ему блага в виртуальном мире — в VR-игре, которой руководит таинственный Лесной Царь. Увлекшись вселенной, где он может воплотить любые мечты, Леша забывает про реальность. А игра, подключившись к его нервной системе, постепенно забирает мальчика себе, чтобы превратить в персонажа.
«Пересказывая "Лесного царя" Жуковского в стиле киберпанк, я пытался создать мрачную сказку, затрагивающую универсальные и вечные темы страстей человеческих. Древний страх потерять душу в таинственном сказочном лесу теперь превратился в страх потерять разум в таинственном виртуальном мире. Меня вдохновила мысль о том, что технологии идут вперед слишком быстро и это сказывается на развитии личности и общества. Вопросы свободы воли и средств мотивации пользователей в социальных сетях — новые проблемы, которые наша цивилизация должна решить, и дело художников — исследовать их и искать в них смыслы», — говорит режиссер Любомир Арсов.
По словам Алёши Климова, это «довольно показательная история взаимодействия различных культур и авторских интерпретаций. Баллада Жуковского была свободным переводом немецкого текста Вольфганга фон Г`те, написанного в 1782 году. Гете, в свою очередь, был вдохновлен древней скандинавской легендой. Нам очень понравилось предложение Любомира, канадского режиссера болгарского происхождения, поработать именно над этим произведением».
фото: пресс-служба онлайн-сервиса more.tv
«Князь» представляет собой постапокалиптическую сказку-боевик с элементами русского фольклора. По сюжету в далеком будущем в мире, разрушенной войнами и эпидемиями, нет места слабости, а власть над разбитыми остатками человечества оказывается в руках тиранов. Один из них — Князь — отправляется со своей дружиной в разбойничий рейд по окрестным степям, населенным племенами кочевников-мутантов. Молодой водитель Князя Олег слывет в дружине презренным дурачком. Но, когда отряд попадает в засаду кочевников, Олег оказывается единственным выжившим из всей дружины. Ему предстоит пройти ряд тяжелых испытаний, проявив смекалку и милосердие.
«Мы с моим сорежиссером Хирофуми Накада дружим со времен сотрудничества над "Первым отрядом". Когда я прочел рассказ Дмитрия Тихонова "Беспросветные", возникла идея сделать короткометражный фильм по его мотивам, перенеся действия из XV века в постапокалиптический мир будущего. Рваный, яркий, динамичный стиль "Князя" выбран сознательно. Это ярмарочная шумиха с ревом моторов, реками клюквенной крови, кислотными цветами и гротескными персонажами», — рассказал Климов.
фото: пресс-служба онлайн-сервиса more.tv
На дворе «Гробовщика» XIX век. Молодой могильщик Адриан женится на дочери гробовщика и наследует его бизнес. Он всегда соблюдает два правила: уважать мертвых и радоваться жизни. Но ранняя смерть жены заставляет его нарушить второе — Адриан полностью посвящает себя работе, чтобы обеспечить будущее дочерей. Больше в его жизни не остается ничего.
«Мы решили снять "Гробовщика" полностью по старинке, с бумажными куклами, в технике стоп-моушен. Персонажи и декорации делались вручную и ничего не дорисовывалось на постпродакшене. Мы работали без хромакея и цифровой перекладки, на многослойном станке, с очень хрупкими бумажными фигурками. И постоянно теряли мелкие детали этих фигурок. Терялись веки персонажей или даже кисти рук. Они падали на пол, могли завалиться за оборудование. А они ведь крошечные, иногда нам приходилось искать их с помощью лупы. Одним из предсказуемо сложных моментов стало создание крафтового тумана: материалы приходилось тонким слоем растягивать по верхнему стеклу», — вспоминает режиссер Сергей Кибус.
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