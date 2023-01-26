Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Олигарх»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Лауреатов Десятой Премии АПКиТ объявят 24 марта

26 января
2023 год

Новости кино >>
26 января 2023

Ассоциация продюсеров кино и телевидения проведет церемонию вручения X Премии АПКиТ 24 марта в Центре международной торговли Москвы. Согласно пресс-службе ассоциации, в этот день будут выбраны лучшие фильмы и сериалы, премьеры которых состоялись в 2021 и 2022 годах в телевизионном эфире и на видеосервисах, а также лучшие картины кинопроката минувших двух лет.

Лауреатов Десятой Премии АПКиТ объявят 24 марта
фото: пресс-служба Ассоциации продюсеров

Премия будет вручаться по итогам прошедших двух лет, так как в 2022-м церемония так и не состоялась. Проекты прошлого года (в лонг-лист вошел 201 проект) будут отмечены в 11 номинациях, а вот список 2021-го уплотнили всего до шести номинаций, без разделения на онлайн и ТВ-проекты, для награждения рассматриваются 140 проектов.

Лидером 2021 года по количеству поданных заявок оказался канал НТВ, заявивший 15 проектов в категории «лучший сериал» (5-24 серии) и еще три – в блоке «лучший мини-сериал» (1-4 серии). По девять проектов представили телеканалы «Россия» и «Dомашний», а также онлайн-кинотеатры Кинопоиск и Kion. Восемь потенциальных номинантов у Premier, по семь – у Первого канала и Start. По итогам 2022 года больше всего заявок на премию отправил онлайн-кинотеатр Premier (23), далее с большим отрывом идут Kion (17), НТВ (16), Первый канал (15), Кинопоиск и Okko (по 14), а также «Dомашний» (13).
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Lusia Happy   26.01.2023 - 15:29
премия то не особо распространенная я бы сказала. ну типо есть она и есть)) как-то почему то даже ее название ни о чем особо не говорит читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Ассоциация продюсеров кино и телевидения отказалась от вручения индивидуальных наград
Объявлен старт приема заявок на участие в Десятой Премии АПКиТ
«Вертинский» и «Вампиры средней полосы» лидируют по количеству номинаций на премию АПКиТ
В лонг-лист Х Премии АПКиТ попало 147 проектов
Поиск по меткам
АПКиТ

анонс

Деконструкция «Олигарх»

Скорбим

Леван Пааташвили
24 января ушёл из жизни кинооператор Леван Пааташвили.
Александр Чубченко
24 января ушёл из жизни актёр Александр Чубченко.
Герман Климов
24 января ушёл из жизни сценарист Герман Климов.
Дмитрий Курилов
23 января ушёл из жизни сценарист Дмитрий Курилов.
Вадим Михайлов
22 января ушёл из жизни режиссёр, сценарист Вадим Михайлов.

День рождения >>

Дмитрий Бедерин
Анна Большова
Наталья Вавилова
Маргарита Володина
Лариса Луппиан
Владимир Матвеев
Андрей Руденский
Пётр Семак
Александр Фиронов
Кэмерон Брайт
Патрик Деваэр
Эллен ДеДженерес
Лусия Мендес
Пол Ньюман
Мельвиль Пупо
Цецилия Эстергайош
все родившиеся 26 января >>

Афиша кино >>

Голгофа
черная комедия, трагикомедия
Ирландия, Великобритания, 2014
Изумительный Морис
детский фильм, семейное кино, экранизация
Великобритания, Германия, 2022
Крушение
боевик, триллер
Великобритания, США, 2023
Не хороните меня без Ивана
драма
Россия, 2022
Телекинез
мистика, научная фантастика, триллер
Канада, 2022
Заговор дьявола
мистика, триллер, фильм ужасов
США, Финляндия, Чехия, 2022
Лили и море
драма
Бельгия, Исландия, Россия, Франция, 2022
Остров потерянных девчонок
детский фильм, приключения, семейное кино
Мексика, США, 2022
Тропа смерти
фильм ужасов
США, 2021
Высоцкий. Неизвестные страницы. Фильм первый: Одесская тетрадь
биография
Россия, Украина, Франция, 2018
Невероятные приключения итальянцев в России
комедия, приключения
CCCР, Италия, 1973
Опасная иллюзия
боевик, драма, комедия, мелодрама, триллер
Румыния, США, 2013
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram