Лауреатов Десятой Премии АПКиТ объявят 24 марта



фото: пресс-служба Ассоциации продюсеров

Ассоциация продюсеров кино и телевидения проведет церемонию вручения X Премии АПКиТ 24 марта в Центре международной торговли Москвы. Согласно пресс-службе ассоциации, в этот день будут выбраны лучшие фильмы и сериалы, премьеры которых состоялись в 2021 и 2022 годах в телевизионном эфире и на видеосервисах, а также лучшие картины кинопроката минувших двух лет.Премия будет вручаться по итогам прошедших двух лет, так как в 2022-м церемония так и не состоялась. Проекты прошлого года (в лонг-лист вошел 201 проект) будут отмечены в 11 номинациях, а вот список 2021-го уплотнили всего до шести номинаций, без разделения на онлайн и ТВ-проекты, для награждения рассматриваются 140 проектов.Лидером 2021 года по количеству поданных заявок оказался канал НТВ, заявивший 15 проектов в категории «лучший сериал» (5-24 серии) и еще три – в блоке «лучший мини-сериал» (1-4 серии). По девять проектов представили телеканалы «Россия» и «Dомашний», а также онлайн-кинотеатры Кинопоиск и Kion. Восемь потенциальных номинантов у Premier, по семь – у Первого канала и Start. По итогам 2022 года больше всего заявок на премию отправил онлайн-кинотеатр Premier (23), далее с большим отрывом идут Kion (17), НТВ (16), Первый канал (15), Кинопоиск и Okko (по 14), а также «Dомашний» (13).