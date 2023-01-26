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Анна Немченко и Ян Ильвес сыграли в мелодраме «Уходящий год»

26 января
2023 год

Новости кино >>
26 января 2023
Завершились съемки четырехсерийной остросюжетной мелодрамы Влада Николаева «Уходящий год». Главные роли в мини-сериале исполнили Анна Немченко и Ян Ильвес, уточняет пресс-служба канала «Dомашний».

Анна Немченко и Ян Ильвес сыграли в мелодраме «Уходящий год»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

«На моего героя обрушилось много проблем: потеря любимой женщины, увольнение с работы, травма, но в такой ситуации главное – поставить себе цель и добиваться ее! Именно об этом наш проект – о преодолении испытаний на пути к счастью и отношениях между любящими людьми», — считает Ян Ильвес.

По сюжету начинающий врач Лена Варлакова только что устроилась на работу и готовится к свадьбе с нейрохирургом Олегом Максимовым. Только одно обстоятельство осложняет ее жизнь – навязчивое внимание богатого и влиятельного бизнесмена Лузянина. Он настолько влюблен, что не намерен отступать. В ход идут все его связи, чтобы Максимов оказался на скамье подсудимых и отказался от любимой. После свадьбы с Лузяниным Лена попала в «золотую клетку», но как она ни старалась, полюбить мужа так и не смогла. Волей случая она узнает, почему Олег осужден и вынужденно отказался от нее. Теперь только от нее зависит, какая судьба их ждет дальше, и героиня начинает бороться за себя и Олега.

Анна Немченко и Ян Ильвес сыграли в мелодраме «Уходящий год»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По словам Анны Немченко, «с Юрием Кругловым (Лузянин) у нас случилась настоящая актерская сцепка – мы получали удовольствие от разбора сцен, репетиций и самой съемки. Это прекрасное ощущение, когда сценарий, который ты читаешь на листе бумаги, вдруг начинает жить и преображаться, играть новыми, интересными красками».

Компанию исполнителям главных ролей, помимо Круглова, составили Маргарита Бугаева, Егор Вадов, Татьяна Кожевникова и другие актеры. За визуальную составляющую отвечают оператор Евгений Макаров и художник-постановщик Дарья Курицына.

Анна Немченко и Ян Ильвес сыграли в мелодраме «Уходящий год»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

«Кто-то увидит себя в наших героях, а кто-то будет сравнивать их со своими близкими людьми. "Уходящий год" – это наша жизнь, где есть место обману, предательству и настоящей любви», — говорит Юрий Круглов.
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Анна Немченко и Ян Ильвес сыграли в мелодраме «Уходящий год» фотографии
Анна Немченко и Ян Ильвес сыграли в мелодраме «Уходящий год» фотографии
Анна Немченко и Ян Ильвес сыграли в мелодраме «Уходящий год» фотографии
Анна Немченко и Ян Ильвес сыграли в мелодраме «Уходящий год» фотографии
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