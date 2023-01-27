Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Олигарх»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Опубликован трейлер «Раневской» с Мариэттой Цигаль-Полищук

27 января
2023 год

Новости кино >>
27 января 2023

Опубликован трейлер драмы-байопика Дмитрия Петруня «Раневская» с Мариэттой Цигаль-Полищук в главной роли, премьера которой состоится 8 февраля в онлайн-кинотеатре Kion, сообщает пресс-служба МТС.



«В мировой сериальной индустрии прочно укрепился тренд на изображение сильных женских героинь и их судеб, и наша Фаина Раневская, которую неизменно включают в списки величайших актрис XX века, идеально вписывается в этот тренд, тем более что она сама написала сценарий своей жизни в сотнях едких афоризмов. До сих пор о Фаине снимали только документальные фильмы, но авторы "Раневской" реконструировали жизнь актрисы художественными методами и сняли одновременно смешное и трогательное зрительское кино», — говорит генеральный продюсер Kion Игорь Мишин.

Актриса театра и кино, лауреат государственных премий, народная артистка СССР, любимица публики, автор известных в народе афоризмов – Фаина Раневская – запомнилась не одному поколению зрителей своими ярчайшими ролями в фильмах «Подкидыш», «Свадьба», «Мечта», «Золушка», «Весна», разными образами в театре и невероятными чувством юмора и самоиронией. Свою повседневную жизнь она превращала в своеобразный трагикомический спектакль, и в этой ее особенности кроется один из секретов популярности актрисы. Но какой была Раневская вне света софитов, и какой путь пришлось пройти юной Фанни Фельдман из Таганрога для того, чтобы блистать на подмостках московских театров и сниматься у великих режиссеров? Этому посвящен сериал «Раневская», который рассказывает о малоизвестных страницах жизни этой удивительной женщины.

Опубликован трейлер «Раневской» с Мариэттой Цигаль-Полищук
фото: пресс-служба компании «МТС»

Кастинг на роль Раневской шел несколько месяцев. Выбор остановили на Мариэтте Цигаль-Полищук – дочери Любови Полищук и правнучке писательницы Мариэтты Шагинян. Также в сериале приняли участие Ирина Гринёва (в роли Любови Орловой), Александр Домогаров (в роли Василия Качалова), Полина Кутепова (в роли Павлы Вульф), Константин Лавроненко, Эмилия Спивак, Даниил Спиваковский, Ольга Цинк, Семён Стругачёв, Ольга Науменко, Мириам Сехон, Виталий Егоров, Лика Нифонтова и Максим Литовченко. Производством сериала занималась компания Star Media.

По словам продюсера Star Media Андрея Тартакова, «если сегодняшнего зрителя спросить, кто является самой популярной и любимой актрисой XX века, то девять человек из десяти назовут имя Раневской. Чем объяснить, что актриса, которая не сыграла ни одной главной роли в кино, стала символом Советского кинематографа? В чем загадка Раневской? В её таланте, в природном обаянии, в уникальной индивидуальности и умении быть не похожей на других? Сериал "Раневская" – попытка отгадать тайну этой удивительной женщины».

Читать Постой, паровоз: 44 новых российских сериала осени 2022 года

С молодой девушкой из состоятельной еврейской семьи Фанни Фельдман зрители сериала познакомятся в период ее жизни в Таганроге. В родном городе над Фанни смеются и считают странноватой, а отец Гирша Фельдман называет дочку «нескладной заикой» и готовит замуж. Но она наперекор всем сбегает из отчего дома за большой мечтой – стать актрисой. В Москве будущая дива штурмует театры и получает отказ за отказом: слишком уж нетипичная внешность для актрисы. Таким было самое начало пути легендарной Фаины Раневской.
После ухода самых близких людей (Таиров, Ромм, Орлова, Вульф, Качалов, Ахматова), посвятившая жизнь сцене актриса к преклонным годам осталась глубоко одиноким человеком. Любимица миллионов не вышла замуж, а единственным существом, которое скрашивало одиночество ее последних лет, был беспородный пес Мальчик.

«Имя Фаины Раневской – священное для всех российских актеров, а уж особенно для тех, кто учился в Школе-студии МХАТ, в стенах которой это имя произносят с трепетом. Для меня было большой актерской ответственностью сняться в сериале о жизни Фаины Георгиевны. Мне хотелось бы пожелать "Раневской" хорошей зрительской судьбы», — говорит Константин Лавроненко.

Опубликован трейлер «Раневской» с Мариэттой Цигаль-Полищук
фото: пресс-служба компании «МТС»

Сериал Дмитрия Петруня сделан с уважением к тем временам, которые застала Раневская: от дореволюционных лет до позднесоветского периода. Декорации, московские театральные локации, костюмы – каждая деталь погружает зрителя во времена, в которые довелось жить и творить Фаине Георгиевне. За визуальную составляющую отвечают операторы Кирилл Бегишев, Роберт Филатов, художник-постановщик Назик Каспарова, художники по гриму Михаил Вигдоров, Пётр Горшенин и художник по костюмам Светлана Литвинова, а за музыку — композитор Владимир Сайко.

Ирина Гринёва в сериале «исполнила роль актрисы Любови Орловой. Для меня она дива и целая эпоха, я мечтала ее сыграть. Хоть моя роль и не центральная, но появиться в образе Орловой – все равно большая ответственность. В проекте "Раневская" был очень хороший сценарий, а личность Фаины Георгиевны и ее судьба должны быть очень интересны зрителю. Я пока еще не видела сериал и также как все зрители с нетерпением жду премьеры».
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Сериал о Фаине Раневской стартует 8 февраля в онлайн-кинотеатре KION
Мариэтта Цигаль-Полищук перевоплотится в Фаину Раневскую
Фаине Раневской посвятят сериал
Байопик о Фаине Раневской
Поиск по меткам
KIONТрейлер
персоны
Кирилл БегишевМихаил ВигдоровПавла ВульфИрина ГринёваАлександр ДомогаровВиталий ЕгоровНазик КаспароваВасилий КачаловПолина КутеповаКонстантин ЛавроненкоСветлана ЛитвиноваМаксим ЛитовченкоИгорь МишинОльга НауменкоЛика НифонтоваЛюбовь ОрловаДмитрий ПетруньЛюбовь ПолищукФаина РаневскаяМихаил РоммВладимир СайкоМириам СехонЭмилия СпивакДаниил СпиваковскийСемён СтругачёвАлександр ТаировАндрей ТартаковРоберт ФилатовМариэтта Цигаль-ПолищукОльга ЦинкМариэтта Шагинян
фильмы
ВеснаЗолушкаМечтаПодкидышРаневскаяСвадьба

фотографии >>
Опубликован трейлер «Раневской» с Мариэттой Цигаль-Полищук фотографии
Опубликован трейлер «Раневской» с Мариэттой Цигаль-Полищук фотографии
Опубликован трейлер «Раневской» с Мариэттой Цигаль-Полищук фотографии
Опубликован трейлер «Раневской» с Мариэттой Цигаль-Полищук фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Олигарх»

Скорбим

Леван Пааташвили
24 января ушёл из жизни кинооператор Леван Пааташвили.
Александр Чубченко
24 января ушёл из жизни актёр Александр Чубченко.
Герман Климов
24 января ушёл из жизни сценарист Герман Климов.
Дмитрий Курилов
23 января ушёл из жизни сценарист Дмитрий Курилов.

День рождения >>

Михаил Барышников
Александр Бордуков
Лариса Калпокайте
Виктор Косых
Диана Лилит
Василий Лыкшин
Александр Миронов (II)
Анастасия Пронина
Герман Юшко
Алан Камминг
Майкл Крэйг
Розамунд Пайк
Донна Рид
Мими Роджерс
Ингрид Тулин
Бриджет Фонда
все родившиеся 27 января >>

Афиша кино >>

Голгофа
черная комедия, трагикомедия
Ирландия, Великобритания, 2014
Изумительный Морис
детский фильм, семейное кино, экранизация
Великобритания, Германия, 2022
Не хороните меня без Ивана
драма
Россия, 2022
Крушение
боевик, триллер
Великобритания, США, 2023
Телекинез
мистика, научная фантастика, триллер
Канада, 2022
Заговор дьявола
мистика, триллер, фильм ужасов
США, Финляндия, Чехия, 2022
Лили и море
драма
Бельгия, Исландия, Россия, Франция, 2022
Остров потерянных девчонок
детский фильм, приключения, семейное кино
Мексика, США, 2022
Тропа смерти
фильм ужасов
США, 2021
Высоцкий. Неизвестные страницы. Фильм первый: Одесская тетрадь
биография
Россия, Украина, Франция, 2018
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram