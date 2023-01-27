Опубликован трейлер «Раневской» с Мариэттой Цигаль-Полищук

«В мировой сериальной индустрии прочно укрепился тренд на изображение сильных женских героинь и их судеб, и наша Фаина Раневская, которую неизменно включают в списки величайших актрис XX века, идеально вписывается в этот тренд, тем более что она сама написала сценарий своей жизни в сотнях едких афоризмов. До сих пор о Фаине снимали только документальные фильмы, но авторы "Раневской" реконструировали жизнь актрисы художественными методами и сняли одновременно смешное и трогательное зрительское кино», — говорит генеральный продюсер Kion Игорь Мишин.
Актриса театра и кино, лауреат государственных премий, народная артистка СССР, любимица публики, автор известных в народе афоризмов – Фаина Раневская – запомнилась не одному поколению зрителей своими ярчайшими ролями в фильмах «Подкидыш», «Свадьба», «Мечта», «Золушка», «Весна», разными образами в театре и невероятными чувством юмора и самоиронией. Свою повседневную жизнь она превращала в своеобразный трагикомический спектакль, и в этой ее особенности кроется один из секретов популярности актрисы. Но какой была Раневская вне света софитов, и какой путь пришлось пройти юной Фанни Фельдман из Таганрога для того, чтобы блистать на подмостках московских театров и сниматься у великих режиссеров? Этому посвящен сериал «Раневская», который рассказывает о малоизвестных страницах жизни этой удивительной женщины.
По словам продюсера Star Media Андрея Тартакова, «если сегодняшнего зрителя спросить, кто является самой популярной и любимой актрисой XX века, то девять человек из десяти назовут имя Раневской. Чем объяснить, что актриса, которая не сыграла ни одной главной роли в кино, стала символом Советского кинематографа? В чем загадка Раневской? В её таланте, в природном обаянии, в уникальной индивидуальности и умении быть не похожей на других? Сериал "Раневская" – попытка отгадать тайну этой удивительной женщины».
С молодой девушкой из состоятельной еврейской семьи Фанни Фельдман зрители сериала познакомятся в период ее жизни в Таганроге. В родном городе над Фанни смеются и считают странноватой, а отец Гирша Фельдман называет дочку «нескладной заикой» и готовит замуж. Но она наперекор всем сбегает из отчего дома за большой мечтой – стать актрисой. В Москве будущая дива штурмует театры и получает отказ за отказом: слишком уж нетипичная внешность для актрисы. Таким было самое начало пути легендарной Фаины Раневской.
После ухода самых близких людей (Таиров, Ромм, Орлова, Вульф, Качалов, Ахматова), посвятившая жизнь сцене актриса к преклонным годам осталась глубоко одиноким человеком. Любимица миллионов не вышла замуж, а единственным существом, которое скрашивало одиночество ее последних лет, был беспородный пес Мальчик.
«Имя Фаины Раневской – священное для всех российских актеров, а уж особенно для тех, кто учился в Школе-студии МХАТ, в стенах которой это имя произносят с трепетом. Для меня было большой актерской ответственностью сняться в сериале о жизни Фаины Георгиевны. Мне хотелось бы пожелать "Раневской" хорошей зрительской судьбы», — говорит Константин Лавроненко.
фото: пресс-служба компании «МТС»
Сериал Дмитрия Петруня сделан с уважением к тем временам, которые застала Раневская: от дореволюционных лет до позднесоветского периода. Декорации, московские театральные локации, костюмы – каждая деталь погружает зрителя во времена, в которые довелось жить и творить Фаине Георгиевне. За визуальную составляющую отвечают операторы Кирилл Бегишев, Роберт Филатов, художник-постановщик Назик Каспарова, художники по гриму Михаил Вигдоров, Пётр Горшенин и художник по костюмам Светлана Литвинова, а за музыку — композитор Владимир Сайко.
Ирина Гринёва в сериале «исполнила роль актрисы Любови Орловой. Для меня она дива и целая эпоха, я мечтала ее сыграть. Хоть моя роль и не центральная, но появиться в образе Орловой – все равно большая ответственность. В проекте "Раневская" был очень хороший сценарий, а личность Фаины Георгиевны и ее судьба должны быть очень интересны зрителю. Я пока еще не видела сериал и также как все зрители с нетерпением жду премьеры».
обсуждение >>