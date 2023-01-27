Дарья Мороз приступила к съемкам режиссерского дебюта «Секс. До и после»

Дарья Мороз приступила к съемкам своего режиссерского дебюта «Секс. До и после» для онлайн-кинотеатра Okko. Согласно пресс-службе сервиса, мини-сериал производства кинокомпании Norm Production представляет собой коллекцию новелл о людях и их отношениях, рассказывающую о том, что приводит к сексу, и что происходит сразу после него.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
«Мы стартуем с очень живой, современной человеческой историей, очень киношной, на мой взгляд, в которой речь пойдет о том, что секс в нашей жизни – не главное. Главное – какими мы в него заходим и какими выходим. Как мы меняемся, находим человеческие сочетания, разваливаемся или, наоборот, залипаем и так далее, и какими бываем разными до и после. Все новеллы - это жизненные зарисовки, в которых много юмора, иронии, перевертышей и узнаваемых ситуаций. У нас потрясающий пул артистов и крутая производственная команда. Я верю, что все вместе мы сделаем классное зрительское кино. И я очень благодарна Славе Дусмухаметову, который, почему-то, предложил этот проект именно мне. Для меня это первый режиссерский опыт и пока немножко страшновато, но, я, неожиданно для себя, чувствую себя на своем месте», — говорит Дарья Мороз.
В одной из новелл парень соглашается завести ребенка со своей лучшей подругой, не подозревая о ее коварном плане. В другой – случайное знакомство заставляет веганку задуматься, не противоречит ли секс ее убеждениям. А спор двух незнакомцев о феминизме решается в постели, где женщина не собирается оставаться в долгу перед мужчиной. Герои историй рассказывают не о сексе, а о том, что его окружает. И это, кажется, гораздо интереснее.
По словам Антона Морозенко, зрителей ожидает «классный проект, очень рад, что мы довольно быстро все написали и запустились. Вообще, для секса скорость — это, наверное, не очень хорошо, но в нашем случае все наоборот. Значит, хорошая идея, значит, не зря все возбудились и от букв быстро перешли к съемкам. Пусть вас не смущает название, наша история не про секс, этого добра хватает на всех платформах, у нас про отношения, про кризисы, страхи, способы их преодоления, и все это очень смело и очень смешно. Команда — огонь! Каст шикарный, оператор умница, ну а с режиссером Дашей Мороз мы очень быстро нашли общий язык и поняли, что смотрим на этот мир примерно одинаково. Уверен, что результат этой веселой коллаборации порадует всех зрителей Okko».
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