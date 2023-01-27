Жанна Агузарова сыграла в новой картине создателя фильмов «Даун Хаус» и «ДМБ»

«Это мой дебют в качестве актрисы, надеюсь, успешный», — прокомментировала певица.
Лента рассказывает о 90-х. События разворачиваются вокруг конкурса молодых музыкантов, где все с самого начала идет не по плану. По сюжету главный герой зарабатывает тем, что снимает рекламные ролики и организует концерты. Однажды ему поступает заказ на организацию конкурса молодых музыкантов, но есть один маленький нюанс — победитель уже определен заранее. На выступление съезжаются никому неизвестные музыканты, представляющие самые разные музыкальные жанры и течения. У них разные взгляды как на жизнь, так и на музыку. Всех их объединяет желание хоть немного заявить о себе. Случай вносит свои коррективы, и мероприятие принимает неожиданный оборот.
По словам режиссера, автора сценария и продюсера картины Романа Качанова, ему «захотелось показать другие стороны того волшебного времени, когда душа пела и люди пели и плясали, в прямом смысле этого слова, потому что открылись совершенно новые возможности в шоу-бизнесе, на эстраде».
Съемки и производство музыкальной комедии проходили в 2020 и 2021 годах в Подмосковье и на киностудии «Мосфильм». В фильме сыграло значительное число молодых актеров и музыкантов, среди которых Феликс Бондарев (RSAC) и Семён Лисейчев (МС Сенечка). Помимо Агузаровой, в съемках приняли участие и другие знаковые личности российского шоу-бизнеса, включая Гарика Сукачёва и Найка Борзова. За визуальную составляющую отвечают оператор Дмитрий Яшонков и художник-постановщик Дархан Исаев.
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