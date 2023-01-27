Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
30 лучших сериалов 2022 года
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Жанна Агузарова сыграла в новой картине создателя фильмов «Даун Хаус» и «ДМБ»

27 января
2023 год

Новости кино >>
27 января 2023

Жанна Агузарова сыграла в новой работе создателя культовых фильмов «Даун Хаус» и «ДМБ». «Марш утренней зари» Романа Качанова доступен на официальном YouTube-канале режиссера, уточняет пресс-служба картины.

Жанна Агузарова сыграла в новой картине создателя фильмов «Даун Хаус» и «ДМБ»
фото: пресс-служба фильма

«Это мой дебют в качестве актрисы, надеюсь, успешный», — прокомментировала певица.

Лента рассказывает о 90-х. События разворачиваются вокруг конкурса молодых музыкантов, где все с самого начала идет не по плану. По сюжету главный герой зарабатывает тем, что снимает рекламные ролики и организует концерты. Однажды ему поступает заказ на организацию конкурса молодых музыкантов, но есть один маленький нюанс — победитель уже определен заранее. На выступление съезжаются никому неизвестные музыканты, представляющие самые разные музыкальные жанры и течения. У них разные взгляды как на жизнь, так и на музыку. Всех их объединяет желание хоть немного заявить о себе. Случай вносит свои коррективы, и мероприятие принимает неожиданный оборот.



По словам режиссера, автора сценария и продюсера картины Романа Качанова, ему «захотелось показать другие стороны того волшебного времени, когда душа пела и люди пели и плясали, в прямом смысле этого слова, потому что открылись совершенно новые возможности в шоу-бизнесе, на эстраде».

Съемки и производство музыкальной комедии проходили в 2020 и 2021 годах в Подмосковье и на киностудии «Мосфильм». В фильме сыграло значительное число молодых актеров и музыкантов, среди которых Феликс Бондарев (RSAC) и Семён Лисейчев (МС Сенечка). Помимо Агузаровой, в съемках приняли участие и другие знаковые личности российского шоу-бизнеса, включая Гарика Сукачёва и Найка Борзова. За визуальную составляющую отвечают оператор Дмитрий Яшонков и художник-постановщик Дархан Исаев.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
20 лет «Даун Хаусу»: Роман Качанов, Анфиса Вистингаузен и Найк Борзов
Вся глубина наших глубин. «ДМБ» Романа Качанова ласково гладит нас по голове уже 20 лет
персоны
Жанна АгузароваФеликс БондаревНайк БорзовДархан ИсаевРоман Качанов (младший)Семён ЛисейчевГарик СукачёвДмитрий Яшонков
фильмы
Даун ХаусДМБМарш утренней зари

фотографии >>
Жанна Агузарова сыграла в новой картине создателя фильмов «Даун Хаус» и «ДМБ» фотографии
Жанна Агузарова сыграла в новой картине создателя фильмов «Даун Хаус» и «ДМБ» фотографии
Жанна Агузарова сыграла в новой картине создателя фильмов «Даун Хаус» и «ДМБ» фотографии
Жанна Агузарова сыграла в новой картине создателя фильмов «Даун Хаус» и «ДМБ» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

30 лучших сериалов 2022 года

Скорбим

Леван Пааташвили
24 января ушёл из жизни кинооператор Леван Пааташвили.
Александр Чубченко
24 января ушёл из жизни актёр Александр Чубченко.
Герман Климов
24 января ушёл из жизни сценарист Герман Климов.
Дмитрий Курилов
23 января ушёл из жизни сценарист Дмитрий Курилов.

День рождения >>

Михаил Барышников
Александр Бордуков
Лариса Калпокайте
Виктор Косых
Диана Лилит
Василий Лыкшин
Александр Миронов (II)
Анастасия Пронина
Герман Юшко
Алан Камминг
Майкл Крэйг
Розамунд Пайк
Донна Рид
Мими Роджерс
Ингрид Тулин
Бриджет Фонда
все родившиеся 27 января >>

Афиша кино >>

Голгофа
черная комедия, трагикомедия
Ирландия, Великобритания, 2014
Изумительный Морис
детский фильм, семейное кино, экранизация
Великобритания, Германия, 2022
Не хороните меня без Ивана
драма
Россия, 2022
Крушение
боевик, триллер
Великобритания, США, 2023
Телекинез
мистика, научная фантастика, триллер
Канада, 2022
Заговор дьявола
мистика, триллер, фильм ужасов
США, Финляндия, Чехия, 2022
Лили и море
драма
Бельгия, Исландия, Россия, Франция, 2022
Остров потерянных девчонок
детский фильм, приключения, семейное кино
Мексика, США, 2022
Тропа смерти
фильм ужасов
США, 2021
Высоцкий. Неизвестные страницы. Фильм первый: Одесская тетрадь
биография
Россия, Украина, Франция, 2018
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram