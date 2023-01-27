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Джерард Батлер вычислил место падения самолета в отрывке экшн-триллера «Крушение»

27 января
2023 год

Новости кино >>
27 января 2023
Кино-Театр.Ру представляет вашему вниманию эксклюзивный отрывок из экшн-триллера Жан-Франсуа Рише «Крушение» с Джерардом Батлером и Майком Колтером. Ленту выпустила в российский прокат компания «Централ Партнершип» 26 января.



По сюжету в результате страшного шторма борт 119 терпит крушение на затерянном острове. Все живы, но катастрофа – это только начало. Пассажиры оказываются в заложниках у вооруженных бандитов, а единственный, кто может помочь пилоту Броуди Торрансу защитить их, – убийца Луи Гаспар, которого ФБР перевозило на борту. Чтобы спасти пассажиров, они должны вместе выжить любой ценой.

Компанию исполнителям главных ролей составят Йосон Ань, Даниэлла Пинеда, Пол Бен-Виктор и Тони Голдуин.

Джерард Батлер вычислил место падения самолета в отрывке экшн-триллера «Крушение»

За визуальную составляющую фильма отвечает оператор Брендан Галвин, а музыку к нему написали Марко Белтрами и Маркус Трампп.
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