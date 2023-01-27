Джерард Батлер вычислил место падения самолета в отрывке экшн-триллера «Крушение»

что почитать?

В ночь с 26 на 27 января, 03:00, Пятница!

«Патруль времени»: Стой! Или бармен будет стрелять

Исторический детектив «Красный Яр» с Крюковым, Рыковым и Шуткиной стартует 30 января

Прекраснодушный фильм о природе искусства и искусстве природы

«Не хороните меня без Ивана»: У якута три души

Документы уже переданы в производство

Михаил Ефремов попросил заменить оставшийся срок в колонии на принудительные работы

Рецензии на фильмы

«Крушение»: Сбитый летчик

Джерард Батлер снова пытается спасти всех и самого себя