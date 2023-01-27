Джерард Батлер вычислил место падения самолета в отрывке экшн-триллера «Крушение»

Кино-Театр.Ру
представляет вашему вниманию эксклюзивный отрывок из экшн-триллера Жан-Франсуа Рише
«Крушение
» с Джерардом Батлером
и Майком Колтером
. Ленту выпустила в российский прокат компания «Централ Партнершип» 26 января.
По сюжету в результате страшного шторма борт 119 терпит крушение на затерянном острове. Все живы, но катастрофа – это только начало. Пассажиры оказываются в заложниках у вооруженных бандитов, а единственный, кто может помочь пилоту Броуди Торрансу защитить их, – убийца Луи Гаспар, которого ФБР перевозило на борту. Чтобы спасти пассажиров, они должны вместе выжить любой ценой.
Компанию исполнителям главных ролей составят Йосон Ань
, Даниэлла Пинеда
, Пол Бен-Виктор
и Тони Голдуин
.
За визуальную составляющую фильма отвечает оператор Брендан Галвин, а музыку к нему написали Марко Белтрами
и Маркус Трампп.
обсуждение >>