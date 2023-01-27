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В Москве отреставрируют кинотеатр «Ударник»

27 января
2023 год

Новости кино >>
27 января 2023

Столичный «Ударник», который приостановил свою работу как кинотеатр в 2010 году, будет отреставрирован при содействии нового владельца. По информации «Ведомостей», единственным его собственником с 21 октября стало ООО «ГЭС-2», а руководить площадкой будет Светлана Максимченко, возглавлявшая ранее департамент кинематографии Минкультуры.

«"Ударник" будет восстановлен как событийный кинотеатр. Он станет площадкой не только для кинопремьер, но и для фестивалей, церемоний кинопремий, показов с живой музыкой. В здании разместятся пять кинозалов (один на 600 мест и четыре малых), кафе, книжный магазин, пространства для просветительских и выставочных проектов. На крыше откроются терраса и смотровая площадка», – рассказала Максимченко.

В Москве отреставрируют кинотеатр «Ударник»
фото: realty.rbc

По словам нового руководителя, начало возрождения «Ударника» запланировано на текущий год. Проект реставрации кинотеатра находится на стадии проектирования, разрешение на строительство будет получено к концу 2023-го, а сами реставрационные работы займут не менее четырех лет. За управление кинотеатром будет отвечать его команда, уточнила Максимченко. При этом она воздержалась от комментариев по поводу объема инвестиций в реставрацию и запуск нового кинотеатра на базе «Ударника», а эксперты называют сумму в 1,8-2 млрд рублей.

Согласно «Бюллетеню кинопрокатчика», кинотеатр, открывшийся 7 ноября 1931 года, находится в самом центре Москвы, на пересечении улицы Серафимовича и Болотной набережной. Здание является объектом культурного наследия регионального значения.
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