Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Сериалы «Художник» и «Алиби» получили премии «Золотой орел»

27 января
2023 год

Новости кино >>
27 января 2023
Лучшими сериалами 2022 года по версии Национальной кинематографической академии кинематографических искусств и наук России стали «Алиби» (в категории телесериалов) и «Художник» (в категории онлайн-сериалов). Церемония вручения премии «Золотой орел» проходит сегодня в первом павильоне «Мосфильма».

Сериалы «Художник» и «Алиби» получили премии «Золотой орел»
фото: "Алиби"

Сериал «Алиби» режиссера Нурбека Эгена рассказывает об успешном сценаристе Петре Решетникове (Евгений Стычкин), который руководит агентством, занимающимся услугами составления алиби для своих клиентов – особой популярностью пользуется сокрытие измен. Только однажды клиенткой агентства становится жена Решетникова (Ольга Сутулова).

Исполнитель главной роли Евгений Стычкин также удостоен премии «Золотой орел» как лучший актер телевизионного сериала. Лучшей актрисой телевизионного сериала признана Юлия Хлынина, сыгравшая заглавную роль в проекте «Елизавета».

Ретро-детектив «Художник» режиссера Тимура Алпатова повествует о Москве 1944 года, которую накрывает серия жестоких ограблений и убийств. Расследование ведут майор Тихон Ефимов (Андрей Смоляков), капитан Александр Сазонов (Александр Горбатов) и сержант Алексей Костенко (Кирилл Зайцев). Премьера проекта состоялась в онлайн-кинотеатре PREMIER, после чего сериал вышел на канале «Россия».

Лучшей актрисой онлайн-сериала стала Анна Михалкова, сыгравшая в проекте Наталии Мещаниновой «Алиса не может ждать» (START), а лучшим актером в этой категории был признан Никита Ефремов, сыгравший одну из главных ролей в сериале «Нулевой пациент» (КиноПоиск).
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Чемпион мира» претендует на 12 премий «Золотой орел»
Золотой Орел - 2022: Филипп Янковский, Паулина Андреева и Сергей Шакуров
«Золотого орла» за лучший фильм удостоены «Серебряные коньки»
Филипп и Иван Янковские получили «Золотого орла»
Сериалы «Седьмая симфония» и «Вертинский» отмечены «Золотым орлом»
«Серебряные коньки» лидируют по числу номинаций на «Золотого орла»
Сериалы онлайн-платформ впервые поборются за «Золотого орла»
«Золотого орла» за лучший фильм получил «Блокадный дневник»
Юра Борисов и Ольга Озоллапиня получили «Золотого орла»
«Одесский пароход» и «Триггер» отметили «Золотым орлом»
Российские кинокомпозиторы просят снять саундтрек «Союза Спасения» с номинации на премию «Золотой орел»
«Блокадный дневник», «Лёд-2» и «Стрельцов» номинированы на «Золотой орёл»
Александр Петров получил «Золотого орла» за фильм «Текст»
«Золотого орла» за лучший фильм получил «Текст» Клима Шипенко
Сериалы «Годунов» и «Ненастье» отметили «Золотым орлом»
Фильм «Т-34» стал лидером по числу номинаций на «Золотого орла»
Киноконтекст: Ситора Алиева – о соединении кино с YouTube и новых фестивальных тенденциях
«Лето» Кирилла Серебренникова лидирует по количеству номинаций на «Нику»
«Золотого орла» за лучший фильм получила «Война Анны»
Поиск по меткам
PREMIERSTARTЗолотой орелКинопоискПервый каналРоссия-1
персоны
Тимур АлпатовАлександр Горбатов (II)Никита ЕфремовКирилл Зайцев (II)Наталия МещаниноваАнна МихалковаАндрей СмоляковЕвгений СтычкинОльга СутуловаЮлия ХлынинаНурбек Эген
фильмы
АлибиАлиса не может ждатьЕлизаветаНулевой пациентХудожник

анонс

Скорбим

Леван Пааташвили
24 января ушёл из жизни кинооператор Леван Пааташвили.
Александр Чубченко
24 января ушёл из жизни актёр Александр Чубченко.
Герман Климов
24 января ушёл из жизни сценарист Герман Климов.
Дмитрий Курилов
23 января ушёл из жизни сценарист Дмитрий Курилов.

День рождения >>

Михаил Барышников
Александр Бордуков
Лариса Калпокайте
Виктор Косых
Диана Лилит
Василий Лыкшин
Александр Миронов (II)
Анастасия Пронина
Герман Юшко
Алан Камминг
Майкл Крэйг
Розамунд Пайк
Донна Рид
Мими Роджерс
Ингрид Тулин
Бриджет Фонда
все родившиеся 27 января >>

Афиша кино >>

Голгофа
черная комедия, трагикомедия
Ирландия, Великобритания, 2014
Изумительный Морис
детский фильм, семейное кино, экранизация
Великобритания, Германия, 2022
Не хороните меня без Ивана
драма
Россия, 2022
Крушение
боевик, триллер
Великобритания, США, 2023
Телекинез
мистика, научная фантастика, триллер
Канада, 2022
Заговор дьявола
мистика, триллер, фильм ужасов
США, Финляндия, Чехия, 2022
Лили и море
драма
Бельгия, Исландия, Россия, Франция, 2022
Остров потерянных девчонок
детский фильм, приключения, семейное кино
Мексика, США, 2022
Тропа смерти
фильм ужасов
США, 2021
Высоцкий. Неизвестные страницы. Фильм первый: Одесская тетрадь
биография
Россия, Украина, Франция, 2018
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram