Сериалы «Художник» и «Алиби» получили премии «Золотой орел»

Лучшими сериалами 2022 года по версии Национальной кинематографической академии кинематографических искусств и наук России стали «Алиби» (в категории телесериалов) и «Художник» (в категории онлайн-сериалов). Церемония вручения премии «Золотой орел» проходит сегодня в первом павильоне «Мосфильма».
фото: "Алиби"
Сериал «Алиби» режиссера Нурбека Эгена рассказывает об успешном сценаристе Петре Решетникове (Евгений Стычкин), который руководит агентством, занимающимся услугами составления алиби для своих клиентов – особой популярностью пользуется сокрытие измен. Только однажды клиенткой агентства становится жена Решетникова (Ольга Сутулова).
Исполнитель главной роли Евгений Стычкин также удостоен премии «Золотой орел» как лучший актер телевизионного сериала. Лучшей актрисой телевизионного сериала признана Юлия Хлынина, сыгравшая заглавную роль в проекте «Елизавета».
Ретро-детектив «Художник» режиссера Тимура Алпатова повествует о Москве 1944 года, которую накрывает серия жестоких ограблений и убийств. Расследование ведут майор Тихон Ефимов (Андрей Смоляков), капитан Александр Сазонов (Александр Горбатов) и сержант Алексей Костенко (Кирилл Зайцев). Премьера проекта состоялась в онлайн-кинотеатре PREMIER, после чего сериал вышел на канале «Россия».
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