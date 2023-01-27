Иван Янковский и Евгений Миронов признаны лучшими актерами на «Золотом орле»

Актрисы фильма «Здоровый человек
» Ирина Старшенбаум
и Дарья Балабанова
стали обладательницами премий «Золотой орел», в мужских категориях победу одержали Иван Янковский
, сыгравший Анатолия Карпова в фильме «Чемпион мира
», и Евгений Миронов
, исполнивший роль крестителя Ионы в картине «Сердце пармы
». Церемония вручения премий «Золотой орел» проходит сегодня в первом павильоне «Мосфильма».
фото: Евгений Миронов в фильме "Сердце пармы"
Конкуренцию Дарье Балабановой в номинации «Лучшая женская роль второго плана» составляли Ольга Лапшина
(«Огород
») и Елена Панова
(«Сердце пармы»). Евгению Миронову в соответствующей мужской номинации противостояли Андрей Мерзликин
(«Первый Оскар
») и Владимир Вдовиченков
(«Чемпион мира»).
За звание лучшей актрисы кино с Ириной Старшенбаум боролись Дарья Жовнер
(«Первый Оскар») и дебютантка Елена Ербакова
из «Сердца пармы». На «Золотого орла» за лучшую мужскую роль в кино вместе с Иваном Янковским претендовали Антон Момот
(«Первый Оскар») и Никита Ефремов
(«Здоровый человек»). Последний, впрочем, получил своего «Золотого орла»
за работу в сериале «Нулевой пациент
».
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