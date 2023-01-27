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Иван Янковский и Евгений Миронов признаны лучшими актерами на «Золотом орле»

27 января
2023 год

Новости кино >>
27 января 2023
Актрисы фильма «Здоровый человек» Ирина Старшенбаум и Дарья Балабанова стали обладательницами премий «Золотой орел», в мужских категориях победу одержали Иван Янковский, сыгравший Анатолия Карпова в фильме «Чемпион мира», и Евгений Миронов, исполнивший роль крестителя Ионы в картине «Сердце пармы». Церемония вручения премий «Золотой орел» проходит сегодня в первом павильоне «Мосфильма».

Иван Янковский и Евгений Миронов признаны лучшими актерами на «Золотом орле»
фото: Евгений Миронов в фильме "Сердце пармы"

Конкуренцию Дарье Балабановой в номинации «Лучшая женская роль второго плана» составляли Ольга ЛапшинаОгород») и Елена Панова («Сердце пармы»). Евгению Миронову в соответствующей мужской номинации противостояли Андрей МерзликинПервый Оскар») и Владимир Вдовиченков («Чемпион мира»).

За звание лучшей актрисы кино с Ириной Старшенбаум боролись Дарья Жовнер («Первый Оскар») и дебютантка Елена Ербакова из «Сердца пармы». На «Золотого орла» за лучшую мужскую роль в кино вместе с Иваном Янковским претендовали Антон Момот («Первый Оскар») и Никита Ефремов («Здоровый человек»). Последний, впрочем, получил своего «Золотого орла» за работу в сериале «Нулевой пациент».
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