«Золотого орла» за лучший фильм 2022 года получил «Чемпион мира»

Национальная Академия кинематографических искусств и наук России объявила лауреатов премии «Золотой орел» за 2022 год. Вручение наград состоялось сегодня в первом павильоне «Мосфильма». Лучшим фильмом стал спродюсированная компанией «ТРИТЭ
Никиты Михалкова
» лента
Алексея Сидорова
«
Чемпион мира
», вышедший в конце декабря 2021 года. Она был лидером по числу номинаций и в итоге стал и лидером по числу полученных статуэток.
фото: "Чемпион мира"
«Чемпион мира» отмечен в пяти категориях: лучший фильм, режиссер, музыка (
Артем Васильев
), операторская работа (
Михаил Милашин
), мужская роль в кино (
Иван Янковский
).
На одну статуэтку меньше получил российский кассовый лидер 2022 года – «
Сердце пармы
»
Антона Мегердичева
. Эта картина получила призы за лучшие работы художника по костюмам и художника-постановщика, звукорежиссера и исполнителя мужской роли второго плана (
Евгений Миронов
).
Еще один претендент на звание лучшего фильма «
Здоровый человек
»
Петра Тодоровского
, который только выйдет в российский прокат в марте, ушел с тремя статуэтками – за лучший сценарий, актрису (
Ирина Старшенбаум
) и женскую роль второго плана (
Дарья Балабанова
).
Вoенную драму «
Однажды в пустыне
», также претендовавшую на звание лучшего фильма 2022 года, отметили только в двух категориях «Лучший монтаж» и «Лучшие визуальные эффекты». Пятый номинант на главный приз – «
Первый Оскар
» – и вовсе остался без наград.
В сериальных категориях «Золотым орлом» отметили «
Художника
», который здесь проходил в номинации «Лучший онлайн-сериал», и «
Алиби
», запремьерившийся еще в октябре 2021-го на Первом канале. Исполнитель главной роли в последнем –
Евгений Стычкин
– получил персональную премию как лучший актер телесериала, а в соответствующей женской номинации награду забрала
Юлия Хлынина
с титульной ролью в «
Елизавете
». Лучшими актерами онлайн-сериалов стали
Никита Ефремов
из «
Нулевого пациента
» и
Анна Михалкова
из «
Алисы не может ждать
».
В этом году церемония вручения премии «Золотой орел» Национальной Академии кинематографических искусств и наук России проходила в 21-й раз – при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, ювелирной компании Mercury и компании «Сима Лэнд».
Представляем полный список лауреатов премии «Золотой орел» по итогам 2022 года:
Лучший фильм
– «Чемпион мира» (
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)
«Здоровый человек» (
читать фестивальную колонку ММКФ-2022
)
«Однажды в пустыне» (
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«Первый "Оскар"» (
читать интервью с Никитой Кологривым
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«Сердце пармы» (
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Лучший телевизионный сериал
– «Алиби» (
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«Елизавета» (
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«Исправление и наказание» (
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Лучший сериал онлайн-платформ
– «Художник» (
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«Ваша честь» (
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«Нулевой пациент» (
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Лучший неигровой фильм
– «Фаза луны»
«
Балабанов. Колокольня. Реквием
» (
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)
«
Голоса Арктики
»
Лучший короткометражный фильм
– «
А
»
«
Рыбалка
»
«
Слезы капали в фо-бо
»
Лучший анимационный фильм
– «
Финник
»
«
Огурцы
»
«
Синий лев
»
Лучшая режиссерская работа
– Алексей Сидоров, «Чемпион мира»
Пётр Тодоровский
— «Здоровый человек»
Андрей Кравчук
— «
Пётр I. Последний царь и первый император
»
Лучший сценарий
– Пётр Тодоровский, «Здоровый человек»
Ариф Алиев
— «Однажды в пустыне»
Алексей Сидоров — «Чемпион мира»
Лучшая женская роль в кино
– Ирина Старшенбаум, «Здоровый человек»
Дарья Жовнер — «Первый "Оскар"»
Елена Ербакова — «Сердце пармы»
Лучшая женская роль на телевидении
–
Юлия Хлынина
, «Елизавета»
Ольга Сутулова
— «Алиби»
Анна Михалкова
— «Исправление и наказание»
Лучшая актриса онлайн-сериала
– Анна Михалкова — «
Алиса не может ждать
»
Анна Слю
— «
Выжившие
»
Светлана Иванова
— «
Собор
»
Лучшая мужская роль в кино
– Иван Янковский, «Чемпион мира»
Никита Ефремов — «Здоровый человек»
Антон Момот — «Первый "Оскар"»
Лучшая мужская роль на телевидении
–
Евгений Стычкин
, «Алиби»
Александр Балуев
— «Елизавета»
Игорь Петренко
— «
Начальник разведки
»
Лучший актер онлайн-сериала
– Никита Ефремов, «Нулевой пациент»
Олег Меньшиков
— «Ваша честь»
Александр Горбатов
— «Художник»
Лучшая женская роль второго плана
–
Дарья Балабанова
, «Здоровый человек»
Ольга Лапшина
— «
Огород
»
Елена Панова
— «Сердце пармы»
Лучшая мужская роль второго плана
–
Евгений Миронов
, «Сердце пармы»
Андрей Мерзликин
— «Первый "Оскар"»
Владимир Вдовиченков — «Чемпион мира»
Лучшая операторская работа
–
Михаил Милашин
, «Чемпион мира»
Морад Абдель-Фаттах
— «Однажды в пустыне»
Андрей Найденов
,
Егор Поволоцкий
— «Первый "Оскар"»
Лучшая работа художника-постановщика
–
Павел Новиков
,
Владимир Трапезников
, «Сердце пармы»
Любовь Иванова
,
Валерий Архипов
— «Первый "Оскар"»
Сергей Агин
— «Чемпион мира»
Лучшая работа художника по костюмам
– Екатерина Дыминская — «Сердце пармы»
Алексей Камышов — «Первый "Оскар"»
Ульяна Полянская — «Чемпион мира»
Лучшая музыка к фильму
Кузьма Бодров
— «Однажды в пустыне»
Игорь Вдовин
— «Сердце пармы»
Артём Васильев
— «Чемпион мира»
Лучший монтаж фильма
– Алексей Кошелев — «Однажды в пустыне»
Антон Мегердичев
— «Сердце пармы»
Дмитрий Корабельников — «Чемпион мира»
Лучшая работа звукорежиссера
– Студия Атмосфера (Ростислав Алимов) — «Сердце пармы»
Студия Атмосфера (Павел Дореули) — «Однажды в пустыне»
Алексей Самоделко — «Чемпион мира»
Лучший визуальные эффекты
– Компания Cyber post — «Однажды в пустыне»
Компания Amalgama VFX — «Сердце Пармы»
Компания CGF — «Чемпион мира»
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