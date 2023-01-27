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«Золотого орла» за лучший фильм 2022 года получил «Чемпион мира»

27 января
2023 год

Новости кино >>
27 января 2023
Национальная Академия кинематографических искусств и наук России объявила лауреатов премии «Золотой орел» за 2022 год. Вручение наград состоялось сегодня в первом павильоне «Мосфильма». Лучшим фильмом стал спродюсированная компанией «ТРИТЭ Никиты Михалкова» лента Алексея Сидорова «Чемпион мира», вышедший в конце декабря 2021 года. Она был лидером по числу номинаций и в итоге стал и лидером по числу полученных статуэток.

«Золотого орла» за лучший фильм 2022 года получил «Чемпион мира»
фото: "Чемпион мира"

«Чемпион мира» отмечен в пяти категориях: лучший фильм, режиссер, музыка (Артем Васильев), операторская работа (Михаил Милашин), мужская роль в кино (Иван Янковский).

На одну статуэтку меньше получил российский кассовый лидер 2022 года – «Сердце пармы» Антона Мегердичева. Эта картина получила призы за лучшие работы художника по костюмам и художника-постановщика, звукорежиссера и исполнителя мужской роли второго плана (Евгений Миронов).

Еще один претендент на звание лучшего фильма «Здоровый человек» Петра Тодоровского, который только выйдет в российский прокат в марте, ушел с тремя статуэтками – за лучший сценарий, актрису (Ирина Старшенбаум) и женскую роль второго плана (Дарья Балабанова).

Вoенную драму «Однажды в пустыне», также претендовавшую на звание лучшего фильма 2022 года, отметили только в двух категориях «Лучший монтаж» и «Лучшие визуальные эффекты». Пятый номинант на главный приз – «Первый Оскар» – и вовсе остался без наград.

В сериальных категориях «Золотым орлом» отметили «Художника», который здесь проходил в номинации «Лучший онлайн-сериал», и «Алиби», запремьерившийся еще в октябре 2021-го на Первом канале. Исполнитель главной роли в последнем – Евгений Стычкин – получил персональную премию как лучший актер телесериала, а в соответствующей женской номинации награду забрала Юлия Хлынина с титульной ролью в «Елизавете». Лучшими актерами онлайн-сериалов стали Никита Ефремов из «Нулевого пациента» и Анна Михалкова из «Алисы не может ждать».

В этом году церемония вручения премии «Золотой орел» Национальной Академии кинематографических искусств и наук России проходила в 21-й раз – при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, ювелирной компании Mercury и компании «Сима Лэнд».

Представляем полный список лауреатов премии «Золотой орел» по итогам 2022 года:

Лучший фильм – «Чемпион мира» (читать рецензию)

«Здоровый человек» (читать фестивальную колонку ММКФ-2022)
«Однажды в пустыне» (читать рецензию)
«Первый "Оскар"» (читать интервью с Никитой Кологривым)
«Сердце пармы» (читать рецензию)


Лучший телевизионный сериал – «Алиби» (читать рецензию)

«Елизавета» (читать рецензию)
«Исправление и наказание» (читать рецензию)


Лучший сериал онлайн-платформ – «Художник» (читать рецензию)

«Ваша честь» (читать рецензию)
«Нулевой пациент» (читать рецензию)


Лучший неигровой фильм – «Фаза луны»

«Балабанов. Колокольня. Реквием» (читать рецензию)
«Голоса Арктики»


Лучший короткометражный фильм – «А»

«Рыбалка»
«Слезы капали в фо-бо»


Лучший анимационный фильм – «Финник»

«Огурцы»
«Синий лев»


Лучшая режиссерская работа – Алексей Сидоров, «Чемпион мира»

Пётр Тодоровский — «Здоровый человек»
Андрей Кравчук — «Пётр I. Последний царь и первый император»


Лучший сценарий – Пётр Тодоровский, «Здоровый человек»

Ариф Алиев — «Однажды в пустыне»
Алексей Сидоров — «Чемпион мира»


Лучшая женская роль в кино – Ирина Старшенбаум, «Здоровый человек»

Дарья Жовнер — «Первый "Оскар"»
Елена Ербакова — «Сердце пармы»


Лучшая женская роль на телевиденииЮлия Хлынина, «Елизавета»

Ольга Сутулова — «Алиби»
Анна Михалкова — «Исправление и наказание»


Лучшая актриса онлайн-сериала – Анна Михалкова — «Алиса не может ждать»

Анна Слю — «Выжившие»
Светлана Иванова — «Собор»


Лучшая мужская роль в кино – Иван Янковский, «Чемпион мира»

Никита Ефремов — «Здоровый человек»
Антон Момот — «Первый "Оскар"»


Лучшая мужская роль на телевиденииЕвгений Стычкин, «Алиби»

Александр Балуев — «Елизавета»
Игорь Петренко — «Начальник разведки»


Лучший актер онлайн-сериала – Никита Ефремов, «Нулевой пациент»

Олег Меньшиков — «Ваша честь»
Александр Горбатов — «Художник»


Лучшая женская роль второго планаДарья Балабанова, «Здоровый человек»

Ольга Лапшина — «Огород»
Елена Панова — «Сердце пармы»


Лучшая мужская роль второго планаЕвгений Миронов, «Сердце пармы»

Андрей Мерзликин — «Первый "Оскар"»
Владимир Вдовиченков — «Чемпион мира»


Лучшая операторская работаМихаил Милашин, «Чемпион мира»

Морад Абдель-Фаттах — «Однажды в пустыне»
Андрей Найденов, Егор Поволоцкий — «Первый "Оскар"»


Лучшая работа художника-постановщикаПавел Новиков, Владимир Трапезников, «Сердце пармы»

Любовь Иванова, Валерий Архипов — «Первый "Оскар"»
Сергей Агин — «Чемпион мира»


Лучшая работа художника по костюмам – Екатерина Дыминская — «Сердце пармы»

Алексей Камышов — «Первый "Оскар"»
Ульяна Полянская — «Чемпион мира»


Лучшая музыка к фильму

Кузьма Бодров — «Однажды в пустыне»
Игорь Вдовин — «Сердце пармы»
Артём Васильев — «Чемпион мира»


Лучший монтаж фильма – Алексей Кошелев — «Однажды в пустыне»

Антон Мегердичев — «Сердце пармы»
Дмитрий Корабельников — «Чемпион мира»

Лучшая работа звукорежиссера – Студия Атмосфера (Ростислав Алимов) — «Сердце пармы»

Студия Атмосфера (Павел Дореули) — «Однажды в пустыне»
Алексей Самоделко — «Чемпион мира»

Лучший визуальные эффекты – Компания Cyber post — «Однажды в пустыне»

Компания Amalgama VFX — «Сердце Пармы»
Компания CGF — «Чемпион мира»
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